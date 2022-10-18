iPhone 14 Pro modeliyle 48 MP RAW ile 12 MP normal modda fotoğraf çekerek sunduğu detay farkına göz atıyoruz.

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Bildiğiniz üzere iPhone 14 Pro’daki en önemli yeniliklerden biri de 48 MP değerindeki ana kamerası. Ancak 48 MP olarak çekmek yerine yine de 12 MP fotoğraflar çeken iPhone 14 Pro’da bu çekimleri yapmak için RAW modunu 48 MP olarak açmanız gerekli. Biz de aynı kareleri hem 48 MP hem 12 MP olarak çekerek detay farklarına göz atıyoruz.

Fotoğraflara erişmek için; https://drive.google.com/drive/folders/1s4Bk_kKH65BhQyojTwnGChS3BWsXDzKf?usp=sharing

İyi seyirler.