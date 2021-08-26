iPhone 13 ve AirPods 3’ün Satışa Sunulma Tarihi Sızdırıldı!

Apple‘ın yeni modelleri iPhone 13 ve AirPods 3‘ün ne zaman satışa sunulacağı ortaya çıktı. İşte iPhone 13 ve AirPods 3’ün satışa sunulma tarihleri.

Yeni modellerini tanıtmaya hazırlanan Apple, iPhone 13 modelleri ile uzun süredir gündemde. Hakkında birçok sızıntı aldığımız iPhone 13 modelleri artık resmi olarak tanıtılmak için gün sayıyor. Son gelen bilgilere göre 14 Eylül tarihinde tanıtılacak olan iPhone 13 ailesinin satışa sunulma tarihi de ortaya çıktı. İşte Apple‘ın yeni kablosuz kulaklık modeli AirPods 3’ün ve iPhone 13 ailesinin satışa sunulma tarihleri.

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iPhone 13 ve AirPods 3 ne zaman satışa sunulacak?

Geçtiğimiz yılın sonlarında iPhone 12 ailesinin tanıtan ve satışa sunan Apple, hem yeniliklerle dolu bir iPhone modelini tanıttı, hem de ürün gamını genişletmiş oldu. Şimdi iPhone 13 ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple, lansmanın yaklaştığını pek gizli tutamıyor. 14 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini bildiğimiz bir lansman ile iPhone 13 ailesini ve AirPods 3 modelini tanıtacak olan Apple, lansmanın ardından cihazları satışa sunacak. Peki ne zaman?

Çin’de bir e-ticaret uygulamasında tespit edilen veriler sayesinde iPhone 13 modellerinin ve AirPods 3‘ün satışa sunulma tarihleri ortaya çıktı. E-ticaret sitesindeki verilere göre 17 Eylül‘de satışa sunulacak olan iPhone 13 modelleri, AirPods 3 ile aynı tarihte satılmayacak. iPhone 13 ailesi raflarda yerini aldıktan yaklaşık iki hafta sonra satılacak olan AirPods 3, 30 Eylül‘de satın alınabilir olacak.

Genellikle Eylül-Ekim aylarında yeni modellerini satışa sunan Apple, hatırlarsanız iPhone 12’yi Kasım’da satışa sunmuştu. Görünüşe göre tekrardan aynı düzene dönen Apple, Çin’de ortaya çıkan verilere göre 17 Eylül‘de iPhone 13 ailesini satışa sunacak. Hemen ardından 30 Eylül‘de Apple‘ın sevilen kablosuz kulaklık modelinin yeni versiyonu da AirPods 3 TWS satışta olacak.

Apple‘ın yeni kulaklığı AirPods 3 TWS ile gerçekten ilgi çekeceği aşikar. Keza yıllardır sevilen bir model olan AirPods, yeni modeli ile epey satacaktır. Öte yandan A15 Bionic isimli bir işlemciden gücünü alacak olan iPhone 13 ailesi de şimdiden herkesin dilinde.

Performansı ve beklenen yeni özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıran iPhone 13 ailesi bakalım gerçekten bu tarihte satışa sunulacak mı? Sizce Apple yeni modelleri ile pazarda nasıl bir yer edinecek? iPhone 13 modellerinin satışları iPhone 12’yi geride bırakabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.