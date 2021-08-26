Akıllı Telefonlar
iPhone 13 ve AirPods 3’ün Satışa Sunulma Tarihi Sızdırıldı!
Apple‘ın yeni modelleri iPhone 13 ve AirPods 3‘ün ne zaman satışa sunulacağı ortaya çıktı. İşte iPhone 13 ve AirPods 3’ün satışa sunulma tarihleri.
Yeni modellerini tanıtmaya hazırlanan Apple, iPhone 13 modelleri ile uzun süredir gündemde. Hakkında birçok sızıntı aldığımız iPhone 13 modelleri artık resmi olarak tanıtılmak için gün sayıyor. Son gelen bilgilere göre 14 Eylül tarihinde tanıtılacak olan iPhone 13 ailesinin satışa sunulma tarihi de ortaya çıktı. İşte Apple‘ın yeni kablosuz kulaklık modeli AirPods 3’ün ve iPhone 13 ailesinin satışa sunulma tarihleri.
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iPhone 13 ve AirPods 3 ne zaman satışa sunulacak?
Geçtiğimiz yılın sonlarında iPhone 12 ailesinin tanıtan ve satışa sunan Apple, hem yeniliklerle dolu bir iPhone modelini tanıttı, hem de ürün gamını genişletmiş oldu. Şimdi iPhone 13 ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple, lansmanın yaklaştığını pek gizli tutamıyor. 14 Eylül tarihinde gerçekleşeceğini bildiğimiz bir lansman ile iPhone 13 ailesini ve AirPods 3 modelini tanıtacak olan Apple, lansmanın ardından cihazları satışa sunacak. Peki ne zaman?
Çin’de bir e-ticaret uygulamasında tespit edilen veriler sayesinde iPhone 13 modellerinin ve AirPods 3‘ün satışa sunulma tarihleri ortaya çıktı. E-ticaret sitesindeki verilere göre 17 Eylül‘de satışa sunulacak olan iPhone 13 modelleri, AirPods 3 ile aynı tarihte satılmayacak. iPhone 13 ailesi raflarda yerini aldıktan yaklaşık iki hafta sonra satılacak olan AirPods 3, 30 Eylül‘de satın alınabilir olacak.
Genellikle Eylül-Ekim aylarında yeni modellerini satışa sunan Apple, hatırlarsanız iPhone 12’yi Kasım’da satışa sunmuştu. Görünüşe göre tekrardan aynı düzene dönen Apple, Çin’de ortaya çıkan verilere göre 17 Eylül‘de iPhone 13 ailesini satışa sunacak. Hemen ardından 30 Eylül‘de Apple‘ın sevilen kablosuz kulaklık modelinin yeni versiyonu da AirPods 3 TWS satışta olacak.
Apple‘ın yeni kulaklığı AirPods 3 TWS ile gerçekten ilgi çekeceği aşikar. Keza yıllardır sevilen bir model olan AirPods, yeni modeli ile epey satacaktır. Öte yandan A15 Bionic isimli bir işlemciden gücünü alacak olan iPhone 13 ailesi de şimdiden herkesin dilinde.
Performansı ve beklenen yeni özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıran iPhone 13 ailesi bakalım gerçekten bu tarihte satışa sunulacak mı? Sizce Apple yeni modelleri ile pazarda nasıl bir yer edinecek? iPhone 13 modellerinin satışları iPhone 12’yi geride bırakabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Orijinal Olmayan Pillerde Şarj Hızını Yavaşlatmayı Planlıyor
Xiaomi, Apple’ın yolunda gitmeyi hedefliyor ve kullanıcı üçüncü parti bir pil taktıysa akıllı telefonlarında bir uyarı göstermeye başlamayı planlıyor. Sadece uyarı ile kalmayıp şarj hızını da yavaşlatmayı hedefliyor.
Xiaomi kısa süre önce, pil bakımı ve şarj ayarları sunan Mi Security uygulamasının 5.6.0 sürümünü piyasaya sürdü. İçinde, işletim sistemi cihaza “orijinal olmayan” bir pil takıldığını tespit ederse, bir uyarı göstermeyi ve şarj hızını düşürmeyi planladığını keşfedildi. Uyarı, kullanıcıya telefonun pilinin “yalnızca yetkili bir servis tarafından değiştirilmesi” gerektiğini ve “orijinal olmayan” bir pilin kullanılmasının cihaza ve kullanıcıya zarar verebileceğini söylüyor.
Sistem orijinal olmayan bir pil takıldığını tespit ettiğinde kullanıcılara aşağıda bulunan uyarı mesajı ile karşılaşacaktır.
- Bu cihaza yetkisiz bir pil takılmış gibi görünüyor. Cihazınızı korumak için şarj gücü düşürülecektir. Yetkisiz pillerin kullanılması pilin şişmesine, aşırı ısınmasına ve akmasına neden olabilir. Ayrıca yangına veya diğer tehlikelere neden olabilir. Pilinizi değiştirmek için yetkili bir servis sağlayıcı bulun
- Mevcut piliniz güvenlik riskleri oluşturabilir. Bu cihaz, yalnızca yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilmesi gereken yerleşik bir pil ile donatılmıştır. Pilin başka bir yerde değiştirilmesi bu cihaza zarar verebilir. Yetkisiz pillerin kullanılması pilin şişmesine, aşırı ısınmasına ve akmasına neden olabilir. Ayrıca yangına veya diğer tehlikelere neden olabilir. Onaylanmamış pilleri kullanmayın.
Aşağıda göreceğiniz ekran görüntüleri ile orijinal olmayan pil iletişim kutusunun ve etkinliğinin nasıl görüneceğini görebilirsiniz.
Bu haber, iPhone’larının pili sertifikalı bir teknisyen tarafından takılmadıysa kullanıcıları bilgilendirme özelliğine sahip olan Apple’a benzetilmekte. Apple bu hamlesi nedeniyle eleştirildi ve birçoğu şirketin kullanıcılara yalnızca daha pahalı pil değiştirmelerine yönlendirmek istediğini söyledi.
iPhone’larda uyarı, yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından yapılandırılabilen bir mikro denetleyici tarafından kontrol edilmekte. Xiaomi, üçüncü taraf pilleri tespit etmek için buna benzer bir mekanizma kullanıyor olabilir, ancak bununla ilgili herhangi bir bilgi henüz mevcut değil.
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Xiaomi’nin bu kararı da kullanıcıları üçüncü taraf onarımlarından korumak için tasarlanmış gibi gözüküyor. Üçüncü taraf pillerin kullanılması, hızlı şarjı gerçekleştirememeleri nedeniyle hasara neden oluyorsa, şirketin bunu yapmasının iyi bir nedeni olabilir.
Şimdilik bu değişiklik Çin ile sınırlı gibi görünüyor. Xiaomi’nin bunu Hindistan ve Avrupa gibi diğer pazarlara genişletmeyi planlayıp planlamadığına dair bilgi henüz mevcut değil.
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Akıllı Telefonlar
Vivo X70 Pro Plus Render Görüntülerde Sızdırıldı!
Vivo’nun amiral seviyesi dediğimiz segmentteki X serisinin yeni üyesi olacak isim X70 Pro Plus render görüntülerde tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. İlk başta göze çarpan detay arka taraftaki kamaera çıkıntısı ve yan tarafındaki siyah cam bölüm.
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Bu yılın Ocak ayının sonunda tanıtımı yapılan X60 serisinin daha bir senesi dolmamışken X70 serisinin ayak sesleri duyulmaya hatta görüntüleri sızdırılmaya başladı bile. X serisinin öne çıkan ana noktası kamera olduğunu da varsayarsak yeni serinin de kamera da iddialı bir model olacağını söyleyebiliriz. Ve akıllı telefonların sızdırmasıyla Twitter’da ün kazanan OnLeaks bu seferde vivo X70 Pro Plus modeli gün yüzüne çıkarmış oldu. Fotoğraflar, devasa dört kameralı çıkıntılı ve farklı tasarım da dahil olmak üzere telefonun temel özelliklerine ışık tutuyor.
And today, in order to wrap up my #Vivo X70 Series run, here comes your very first look at the #VivoX70ProPlus! (360° video + stunning 5K renders + dimensions)
This time on behalf of @Pricebaba -> https://t.co/SCoXIp7OUb pic.twitter.com/llbXwHXpEn
— Steve H.McFly (@OnLeaks) August 26, 2021
Görsellerden de anlaşılacağı üzere Vivo X70 Pro Plus, ince çerçevelere sahip kavisli bir ekrana sahip. Diğer X70 serisi modeller gibi, Pro+ ayrıca ekranın ortasına hizalanmış bir delikli kamera ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip. OnLeaks’e göre akıllı telefon, X70 ve X70 Pro’da bulunacak 6.5 inçlik panellerden daha büyük olan 6.7 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Vivo X70 Pro+, arka panelin neredeyse üçte birini kaplayan devasa bir kamera modülüne sahip olacağı anlaşılıyor. Halefi X60 Pro+ gibi ZEISS optiklere sahip olması beklenen modelde dört kamera, bir lazer otofokus ünitesi ve bir LED flaş bulunacak. Vivo X70 Pro+’nın kamera kurulumları hakkında ise bir bilgi yok.
Kamera ünitesinin sağ tarafında büyük boş alan ya bir tasarım özelliği olabilir ya da Mi 11 Ultra’da görülene benzer ikincil bir arka ekran için bırakılmış olabilir. Kamera çıkıntısına daha yakından bakıldığında, kalınlığı yaklaşık 0,4 mm olan büyük ama ince bir ilk katman dahil olmak üzere iki katmana sahip olduğu görülüyor. Ayrıca diğer segmentte bulunan (Y ve V serisi) akıllı telefonlarında da bu tasarım dilini kullanıyor. Cihaz 164.8 x 75,5 x 9 mm ölçülerinde ve kalınlığı kamera çıkıntısının çevresinde 11,3 mm’ye çıkıyor.
V2145A model numarasına sahip Vivo X70 Pro+, Google Play Console’da görüldü ve bazı temel özellikleri de ortaya çıktı. Listedeki bilgilere göre model, Full HD+ ekrana sahip olacak ve Snapdragon 888 işlemcisinden gücünü alacak. Ayrıca cihazın 8GB RAM ile geleceği belirtilirken şirket ek olarak 12GB RAM ile daha üst sürümü de piyasaya sürebilir.
X70 Pro+, Android 11 ile geleceği öngörülüyor. Cihazın pil kapasitesi hakkında bir bilgi yok, ancak Çin’deki 3C sertifikası, 65W hızlı şarj cihazıyla birlikte gelebileceğini ortaya koydu. Son olarak Vivo X70 serisinin kameralarının, Vivo’nun kendi geliştirdiği Vivo V1 adlı ISP’si tarafından destekleneceğini iddia ediliyor.
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