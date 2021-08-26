Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı!
Samsung‘un yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S21 FE 5G‘nin bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri.
Samsung‘un yakın tarihte tanıtacağı yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Galaxy S21 FE 5G, yavaş yavaş karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde bir yanlışlık sonucu karşımıza çıkan Galaxy S21 FE 5G, şimdi Google Play Console‘da görüntülendi. Tabi bazı özellikleri de ortaya çıktı. Şimdi gelin Samsung‘un yeni modeli S21 FE 5G’nin özelliklerine göz atalım.
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Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri!
Son yıllarda amiral gemisi modellerinin “FE” yani “Fan Edition” sürümünü de üreten Samsung, S21 ailesine bir “FE” modeli katmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan Galaxy S21 FE 5G, bazı özellikleriyle uygulama geliştiricileri tarafından kullanılan Google Play Console’da ortaya çıktı.
Bir süre önce Geekbench‘te ortaya çıkan S21 FE 5G’nin Snapdragon 888 ile geleceğini biliyorduk Google Play Console‘daki verilere göre de Galaxy S21 FE 5G, performansını kesin olarak Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden alacak.
Öte yandan Google Play Console‘daki bilgilere göz attığımızda cihazın 6GB RAM bellek ve Android 11 işletim sistemi ile geleceğini görüyoruz. Ekran tarafında ise 1080 x 2009 piksel çözünürlüklü bir panelin bizleri karşılayacağı bildiriliyor. Burada bulunmayan bir diğer bilgi ise bu ekranın 6.4 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran olduğu yönünde.
Galaxy S21 FE 5G‘nin son derece yeterli özellikler sunduğunu görüyoruz. “FE” modellerinde daha uygun fiyat için daha düşük özellikler sunan Samsung, bu modelde işlemci tarafından feragat etmeyip Snapdragon 888 yonga setini kullanmış. Ancak bu işlemci ile beraber görmeye alıştığımız 8GB RAM bellek burada yok. Zaten cihazı “FE” yapan kısım aslında biraz da buradan geliyor.
Piyasada çok görmediğimiz Snapdragon 888 ve 6GB RAM belleği birlikte kullanacak olan Samsung Galaxy S21 FE 5G, yüksek bir ihtimalle performanstan ödün vermeyecek. Keza cihaz diğer cazip özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıları kendisine çekecek. Biz genel olarak Galaxy S21 FE 5G’nin özelliklerini yeterli bulduk. Sizce Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri yeterli olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Beklenenden Daha Pahalı Olabilir!
DigiTimes tarafından belirtilmeyen kaynaklara atıfta bulunan yeni bir rapor, Tayvanlı bir yarı iletken üretim şirketi ve Apple için iPhone telefonların işlemci üreticisi olan TSMC’nin gelişmiş 7nm altı işlemleri için teknolojilerinin fiyatlarını artırıyor olabileceğini iddia ediyor.
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TSMC’nin müşterilerinden biri Apple ve Apple Insider tarafından belirtildiği gibi, iPhone 13’e güç vermesini beklediğimiz muhtemelen 5nm sürecinde geliştirilecek olan Apple A15 işlemcisi fiyat artışından etkilenebilir ve buna karşılık iPhone 13’ün fiyat etiketi de beklenenden çok daha yüksek bir şekilde olabilir. Bilindiği üzere dünyada Covid19 ile başlayan pandeminin etkileri her sektörde görülmeye başlamıştı. Teknoloji de etkilenen sektörler arasında yer aldı. Oluşan küresel bir çip kıtlığının ortasında TSMC’nin müşterilerine, özellikle 7nm altı işlemcilerde %3 ile %5 arasında bir maliyet artış görmekle birlikte %30’a varan fiyat artışları beklemelerini söylediği bildiriliyor.
Bu bilgilerin doğru olup olmadığı ve bunun sonucunda iPhone 13’ün bu üretim maliyetlerinden etkilenip etkilemeyeceği, büyük olasılıkla önümüzdeki ay yapılacak olan yeni Apple etkinliğinde öğreneceğiz. iPhone 13, 13 Pro, iPhone 13 Pro Max ve iPhone 13 mini, en son söylentilere göre Apple yine sanal bir etkinlik yapacak. Etkinliğin yapılacağı tarihin ise 14 Eylül Salı günü yapılması planlanıyor.
Yeni iPhone 13 ailesinde bizleri neler bekliyor?
Daha önce Apple, iPad Pro modellerine koyduğu ProMotion 120Hz yenileme hızına sahip olan ekranlar yumuşak kaydırma ve gelişmiş animasyon efektleri sunacak. Bataryaları daha fazla tüketen bir gelişme olsa da, Düşük Sıcaklık Polikristal Oksit (LTPO) ekran panelinin kullanılması sayesinde yenileme hızının değişken olmasını sağlayarak ekranda e-posta veya metin gibi sabit biriçerik olduğunda pil ömründen tasarruf sağlıyor. LTPO ekran paneli, iPhone 13 modellerinin her zaman açık bir ekrana sahip olmasına da izin verecek.
Kamera kısmında iPhon 13 Pro ve 13 Pro Max modellerinde zoom kapasitesinin arttırılması ve makro yeteneğine sahip olması beklenenler arasında. Ek olarak 20W hızl şarj desteğinin de yeni modellerle birlikte artması beklenenler arasında. Bununla birlikte seride yeni renklerin olmasına da kesin gözüyle bakılıyor.
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Akıllı Telefonlar
Reno5 Lite ile Sosyal Medyanıza Renk Katın
Oppo’nun Reno5 Lite modeli, sosyal medyayı sık kullananların ihtiyaç duyacağı kamera ve video özellikleriyle birlikte geliyor. Fotoğraf ve video özelliklerinde kendi hikayenizi çekebileceğiniz tüm özelliklere sahip bir akıllı telefon olarak değerlendirebileceğimiz Reno5 Lite, 48MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Reno5 Lite modelinde fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyumla çalışabiliyor.
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Oppo Reno5 Lite, sosyal medya kullanıcılarına neler sunuyor
Reno5 Lite modeli selfie çekmeyi sevenler için de oldukça başarılı özellikler sunuyor. Önde 32MP çözünürlüğünde bir kamerası bulunan Reno5 Lite, iki perspektifi tek seferde yakalamanın yeni bir yolunu da sunuyor. “Çift Görüntülü Video” özelliği sayesinde hem ön hem de arka kameralardan aynı anda kayıt yapabiliyor. Bir yandan arka kamerayla etrafınızı çekerken diğer yandan ön kameranın da yüzünüzdeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebilir, bunu sosyal medyanızda paylaşarak ortaya çıkaracağınız yaratıcı içeriklerle farkınızı ortaya koyabilirsiniz.
Oppo’nun “Yapay Zeka Portre Video” özelliği Reno5 Lite modelinde güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor.
“Monochrome Video”, tam da yaratıcılıklarını renklerle ifade etmeyi seven kullanıcılar için biçilmiş bir kaftan. Bu özellik her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya farklı bir atmosfer katıyor. Perde arkasında Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliği çalıştığı için hareket halinde bile sabit bir video kaydı yapabiliyorsunuz.
Reno5 Lite, gündüz ya da gece çektiğiniz fotoğrafta arka planı beğenmemeniz durumunda da sizi mutlu edebilecek özelliklerle birlikte geliyor. “Dinamik Bokeh” bulanıklaştırma efekti ışığı çizgilere dönüştürüyor ve arka planın ayrıntılarının görülmesini engelliyor. “Gece Portresi” ise geri plana çok güzel ve yuvarlak mercek ışıkları koyuyor. Oppo Reno5 Lite ayrıca “Yapay Zeka Sahne Geliştirme 2.0” özelliği ile 22 çeşit manzarayı tanıyor.
Oluşturduğunuz videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce “Soloop” uygulaması ile filtreyle, altyazıyla ve müzikle paylaşılabilir film kalitesinde bir klip haline getirebilmeniz de mümkün.
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