Samsung‘un yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S21 FE 5G‘nin bazı özellikleri ortaya çıktı. İşte Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri.

Samsung‘un yakın tarihte tanıtacağı yeni uygun fiyatlı amiral gemisi modeli Galaxy S21 FE 5G, yavaş yavaş karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde bir yanlışlık sonucu karşımıza çıkan Galaxy S21 FE 5G, şimdi Google Play Console‘da görüntülendi. Tabi bazı özellikleri de ortaya çıktı. Şimdi gelin Samsung‘un yeni modeli S21 FE 5G’nin özelliklerine göz atalım.

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Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri!

Son yıllarda amiral gemisi modellerinin “FE” yani “Fan Edition” sürümünü de üreten Samsung, S21 ailesine bir “FE” modeli katmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan Galaxy S21 FE 5G, bazı özellikleriyle uygulama geliştiricileri tarafından kullanılan Google Play Console’da ortaya çıktı.

Bir süre önce Geekbench‘te ortaya çıkan S21 FE 5G’nin Snapdragon 888 ile geleceğini biliyorduk Google Play Console‘daki verilere göre de Galaxy S21 FE 5G, performansını kesin olarak Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 888 yonga setinden alacak.

Öte yandan Google Play Console‘daki bilgilere göz attığımızda cihazın 6GB RAM bellek ve Android 11 işletim sistemi ile geleceğini görüyoruz. Ekran tarafında ise 1080 x 2009 piksel çözünürlüklü bir panelin bizleri karşılayacağı bildiriliyor. Burada bulunmayan bir diğer bilgi ise bu ekranın 6.4 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED bir ekran olduğu yönünde.

Galaxy S21 FE 5G‘nin son derece yeterli özellikler sunduğunu görüyoruz. “FE” modellerinde daha uygun fiyat için daha düşük özellikler sunan Samsung, bu modelde işlemci tarafından feragat etmeyip Snapdragon 888 yonga setini kullanmış. Ancak bu işlemci ile beraber görmeye alıştığımız 8GB RAM bellek burada yok. Zaten cihazı “FE” yapan kısım aslında biraz da buradan geliyor.

Piyasada çok görmediğimiz Snapdragon 888 ve 6GB RAM belleği birlikte kullanacak olan Samsung Galaxy S21 FE 5G, yüksek bir ihtimalle performanstan ödün vermeyecek. Keza cihaz diğer cazip özellikleri ve fiyatı ile kullanıcıları kendisine çekecek. Biz genel olarak Galaxy S21 FE 5G’nin özelliklerini yeterli bulduk. Sizce Galaxy S21 FE 5G’nin özellikleri yeterli olacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.