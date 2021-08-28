iPhone 13 Serisinin En Pahalı Modeli 2000 Doları Aşabilir!

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki iki hafta içerisinde resmi olarak bir lansman ile kullanıcılara tanıtacak. Son zamanlarda iPhone 13 ile ilgili pek çok yeni rapor ortaya çıktı. Bu akıllı telefon serisi ile ilgili en ilginç raporlar ise fiyatlandırması ile ilgiliydi. Son raporlara göre iPhone 13 serisinin başlangıç fiyatı 5499 Yuan (850$) olacak. Ancak serinin en güçlü cihazının 1 TB modeli, 14000 Yuan (2163$) üzerinden satışa çıkacak.

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iPhone 13 serisi, nasıl bir fiyatlandırma ile satışa çıkacak?

Şimdilik ortaya çıkan sızıntılar serinin iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’den oluşacağını gösteriyor. Sızdırılan son rapora göre seri;

iPhone 13 Mini: 4 GB RAM

64 GB Depolama Alanı – 5499 Yuan ($850)

128 GB Depolama Alanı – 5999 Yuan ($927)

256 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan ($1,051)

iPhone 13: 4 GB RAM

64 GB Depolama Alanı – 6299 Yuan ($973)

128 GB Depolama Alanı – 6799 Yuan ($1,051)

256 GB Depolama Alanı – 7599 Yuan ($1,174)

iPhone 13 Pro: 6 GB RAM

128 GB Depolama Alanı – 8499 Yuan ($1,313)

512 GB Depolama Alanı – 10499 Yuan ($1,622)

1 TB Depolama Alanı – 13299 Yuan ($2,055)

iPhone 13 Pro Max: 6 GB RAM



128 GB Depolama Alanı – 9299 Yuan ($1,437)

512 GB Depolama Alanı – 11299 Yuan ($1,746)

1 TB Depolama Alanı – 14099 Yuan ($2,179)

üzerinden fiyatlandırılacak. Bununla birlikte fiyatlar iPhone 12 serisi ile karşılaştırıldığında tüm modellerde 100$’lık bir artış olduğunu görüyoruz. Ayrıca Pro ve Pro Max serisi, 1 TB’lık yeni bir varyasyona sahip olduğu için bu durum fiyatlara yansıyor.

Yeni iPhone serisi hangi yenilikler ile gelecek?

Mevcut raporlar, iPhone 13 serisinin daha küçük bir çentik ile geleceğini gösteriyor. Bununla birlikte Apple, 2017’den beri ilk kez çentik ile ilgili bir adım atacak. Kullanıcıların uzun zamandır şikayetçi olduğu ön çentiğin küçülmesi, ekran/gövde oranını da arttıracak. Ayrıca görsel ve tasarımsal açıdan da cihazın daha estetik durması muhtemel gözüküyor. Ekranın boyutu ise önceki nesil ile aynı olacak. Yeni iPhone serisi, önceki serilere göre daha fazla renk seçeneği ile gelecek. Şimdilik siyah, beyaz, gün batımı altını ve gül renginin geleceğini kesin olarak biliyoruz. Bununla birlikte bu renkler geçmişteki bazı iPhone modellerinde kullanılmıştı. Ancak firma, bazı yeni renk seçeneklerini de satışa sunarak çeşitliliği arttırmayı hedefliyor.

Tüm iPhone 13 serisi, şirketin geliştirdiği en güncel yonga seti olan Bionic A15 ile gelecek. Bununla birlikte raporlara göre bu yonga seti 5 nm üretim sürecinden geçecek. Ancak TSMC’nin geliştirdiği yeni bir 5 nm teknolojisinin üretimde kullanılacağı tahmin ediliyor. Bu da daha iyi bir enerji verimliliği ve artan 5G performansı anlamına geliyor. Ayrıca yeni iPhone serisinde batarya kapasitesinin yükseltilmesi de bekleniyor.