Akıllı Telefonlar
Honor Magic 3, Geekbench’te rekor kırdı!
Honor, Huawei ile yollarını ayırmasının ardından Honor 50 serisini tanıtmıştı. Şimdi ise firma, Honor Magic 3 serisi lansmanına hazırlanıyor. Bu seride taban model ve pro model olmak üzere iki farklı cihaz bulunacağını biliyoruz. Şirket, pro modelin en rekabetçi amiral gemileri arasında yer alacağını belirtiyor. Bugün ise Honor Magic 3, Geekbench’te ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre cihaz, günümüzde piyasaya çıkan bütün Snapdragon 888’li cihazlardan daha yüksek sonuç verdi.
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Honor Magic 3, Geekbench’te hangi skorları aldı?
Honor Magic 3, tekli çekirdekte “1215“, çoklu çekirdekte ise “3806” puan aldı. Cihazın testi, Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 üzerinde gerçekleşti. Piyasadaki en güçlü amiral gemilerinden olan Black Shark 4 Pro ise Geekbench’te 1130/3700 skor almıştı. Bununla birlikte Xiaomi Mi 11 Ultra da bu testte 1000/3300 puan alarak çıktığı dönemdeki en iyi skorlardan birine imza atmıştı. Magic 3 serisi ise bu amiral gemilerinden daha yüksek puan alarak en yüksek performansı vermeyi hedefliyor. Çeşitli sızıntılara göre Magic 3 serisi, Snapdragon 888’in gelişmiş bir versiyonu ile gelecek. Bu yonga setinin Snapdragon 888 Plus olarak adlandırılması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte Geekbench’te alınan skor, yeni yonga seti ile artmış olabilir.
Honor Magic 3, 6.76 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile gelecek. Bununla birlikte ekran, 2772 x 1344 piksel çözünürlüğe ve HDR10+ desteğine sahip olacak. Cihaz, 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB UFS 3.1 depolama alanı seçeneklerini kullanıcılara sunacak. Ayrıca telefon, donanım tarafında Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+ yonga setinden gücünü alacak. Magic 3, 66W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ancak cihazın kutusundan 50W’lık bir şarj cihazı çıkması muhtemel. Son olarak, cihazda NFC ve Google Hizmetleri bulunan Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 arayüzü mevcut olacak.
Magic 3 Pro ise taban modelin bazı eksiklerini kapatan bir cihaz olacak. Telefon, 100W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ayrıca 16 GB/512 GB’lık daha üst bir modelin Magic 3 Pro’da bulunması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte cihazda ekran altı ön kamera bulunacağı da geçtiğimiz günlerde sızıntılar arasında yer aldı. Ancak bazı teknoloji kaynaklarına göre Honor, şimdilik bu teknolojiye sahip değil.
Honor Magic 3 serisi, 12 Ağustos tarihinde resmi olarak dünya çapında bir lansman ile piyasaya çıkacak. Şirketin lansman sloganı ise “Beyond Epic” olacak.
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Akıllı Telefonlar
POCO M3 Alınır mı?
POCO markasının ortalığı kasıp kavurduğu bu dönemde orta seviyeye yeni bir soluk getiren cihazı POCO M3’ü Eren yaklaşık 12 gün boyunca kullandı. Bir editör gözüyle değil de bir kullanıcı gözüyle modeli sizler için yorumladı ve alınır mı sorusunun cevabını gerekçeleriyle birlikte verdi. Poco M3, orta seviyedeki diğer rakiplerine oranla sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.
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POCO M3 Teknik Özellikleri
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
GPU: Adren 610 GPU
İşletim Sistemi: Android 10
Arayüz: MIUI 12
4GB RAM + 128GB ROM
Ekran: 6.53″ FHD+ IPS LCD ekran
6.000 mAh pil (18W hızlı şarj desteği)
48 MP’lik ana kamera, 2 MP’lik makro kamera, 2 MP’lik derinlik sensörü, 8 MP’lik ön kamera,
162,3 mm yükseklik 77,3 mm genişlik 9,6 mm kalınlık 198 gr ağırlık
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Akıllı Telefonlar
OPPO, Alt Markalarıyla Mayıs 2021’de Küresel Bazda İki Numara Oldu
Counterpoint Research’ün Mayıs Aylık Piyasa Nabzı Raporuna göre, OPPO ve alt markaları OnePlus ve realme markaları) Mayıs 2021’de birim satışlarda %16 payla küresel akıllı telefon pazarında ikinci sırayı aldı ve %15 pay ile birim satışlarda OPPO’yu Apple takip etti. Xiaomi ise birim satışlarda %14 pay ile dördüncü oldu.
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Counterpoint Research kıdemli analisti Jene Park, “OPPO ve yan kuruluşlarının birleşik küresel akıllı telefon satışları, Nisan ve Mayıs aylarında Apple ve Xiaomi’yi geride bırakarak markayı küresel olarak ikinci sıraya yükseltti. Bu, premium bir telefon arayışında olanlar için OnePlus ve daha erişilebilir fiyatlı akıllı telefon isteyen kıllancılar için ise realme’yi içeren çok markalı satış stratejisinin birleşik sonucudur.” sözlerinde bulundu. Ek olarak ileriye dönük olarak Park, “OPPO ailesi muhtemelen Huawei’den bu yana akıllı telefon pazarında dünyadaki Çin menşeili olan bir diğer baskın marka olabilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.
OPPO, küresel satış stratejisinin bir parçası olarak bünyesindeki markaları ise şu şekilde kullanıyor:
- OPPO – Üst seviye akıllı telefonlarla birlikte orta-düşük seviye akıllı telefonlar,
- realme – Alt seviye akıllı telefonlar ile birlikte fiyat/performans oranı yüksek olan akıllı telefonlar ,
- OnePlus – birinci sınıf akıllı telefonlar; şimdi ise OPPO ile birleşti.
Her marka kendi alanında bağımsız olarak marka bilinirliğini artırıyor ve bu strateji şu ana kadar elde edilen satış rakamlarına ve pazar payına bakılacak olursa iyi sonuçlar vermiş gözüküyor.
OPPO’nun kendi içerisindeki pazar payı ve satış dağılımına bakacak olursak eğer OPPO markalı telefonların yoğunlukta olduğunu görmekteyiz. realme’nin uygun fiyatlı telefonlar çıkarttığını göze alırsak %5’lik bir pay az gibi görünse de ileriki dönemde bu payın daha da fazla artacağını söylersek yanlış olmaz. OnePlus ise premium segmente oynadığı ve üst seviye akıllı telefonlar ile yarıştığı için pazar payının düşük olması ve buna bağlı olarak satış grafiğinin de marka içeresindeki diğer markalara oranla az olması normal olarak karşılanabilir.
Hali hazırda OnePlus ülkemizde bu ay içerisinde Nord N10 5G modeliyle giriş yapmışken gelişmekte olan ülkelerde orta seviye ve üst seviye telefonlarını da satmak istiyor. Bu sayede hem üst segmente hem de alt segmente oynayarak pazar payını arttırma hedefinde. Önümüzdeki aylarda ise OnePlus, üst seviye cihazlarından OnePlus 9 serisi ile ülkemizde satışa çıkarak raflardaki yerini alacak.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Tarihinde İlk Kez Dünyanın En Çok Satan 2. Markası Konumuna Yükseldi
2021 yılının 2. çeyreğini geride bırakmamızla beraber; yılın bu dönemine ait veriler de Canalys gibi araştırma şirketleri tarafından yayınlanmaya başladı. Covid-19 pandemisinin başta Amerika ve Avrupa olmak üzere birçok kıtada yavaş yavaş etkisini yitirmesiyle beraber de; azalan ekonomik belirsizliklerin sonucu olarak akıllı telefon satış adetleri yükselmiş durumda. Fakat 2021’in ikinci çeyreğindeki en dikkat çekici istatistiğin, Xiaomi’nin büyük yükselişi olduğunu görüyoruz. Gelin bakalım akıllı telefon pazarında yılın 2. çeyreğinde neler olmuş.
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2021 yılının 2. çeyreğinin şampiyonu Samsung
Akıllı telefon satışlarındaki artış da en çok Samsung’un işine yaramış gibi gözüküyor. Bu dönemde global akıllı telefon satışının %19’unu kapsayan satış adediyle Samsung, 2. çeyreğin en çok akıllı telefon satan ismi olarak yerini aldı. Fakat asıl dikkat çeken yükselişse Xiaomi’den geldi. Global pazardaki payını %17’ye çıkaran Xiaomi, %14’te kalan Apple’ı geçmeyi başararak; tarihinde ilk kez 2. sıraya yükseldi. Apple’ın ardından gelen Oppo ve Vivo ile de, listenin en üst sırasında yer alan ilk 5 isim tamamlanmış oldu.
Canalys Research Manager Ben Stanton, “Xaomi, deniz aşırı ülkelerde hızlı bir büyüme içine girdi. Örnek vermek gerekirse Xiaomi’nin satışları Latin Amerika’da %300, Afrika’da %150 ve Batı Avrupa’da %50 arttı.” dedi. Xiaomi’nin, şirket büyüdükçe iş modelinin de evrim geçirerek daha da geliştiğini belirten Stanton, Xiaomi’nin partner firmalarla iş birliğinin eskisinden çok daha iyi bir olduğunu ve bunun yanı sıra bu iş birlikçilerden tedarik ettiği malın stok kontrolünü ve dağıtımını da çok iyi yaptığını belirtti. Böylelikle Xiaomi tedarikte yaşanan problemlerin sancılarını diğer markalardan daha az hissetti.
Stanton’a göre Xiaomi’nin, akıllı telefon müşterilerinin gözüne girmesini sağlayan en önemli unsur da Apple ve Samsung’dan %40 – %75 oranında daha uygun fiyatlı cihazlar sunabilmesi. Fakat bunu dediğimizde aklınıza 150 dolar civarlarında giriş segmenti akıllı telefonlar gelmesin. Xiaomi satışlarındaki artışı daha çok amiral gemisi segmentinde yakalamak istiyor. Mi 11 Ultra modeli bu yıl, Xiaomi’nin uluslar arası pazarda yüksek miktarlarda satabilmeyi en çok arzuladığı akıllı telefon. Yine de bu noktada Xiaomi’nin işi gerçekten çok zor olacak çünkü arkasında kendisini kovalayan Oppo ve Vivo gibi 2 önemli marka da var; ve bu markaların global pazarda kendilerini oturttukları konum çok daha farklı bir noktada. Dahası, Xiaomi’nin önünde hala çok çetin bir rakip var ve o rakip Güney Koreli dev üretici Samsung. Xiaomi’nin bu devi yerinden ederek 1. sıraya oturması çok zor olacaktır. Fakat Xiaomi’nin yıllık büyüme oranın %83 olması da, birçok insana “neden olmasın” dedirtiyor.
Bakalım post pandemik dönemde yaşanan bunca tedarik krizine rağmen firmalar büyümelerini nasıl devam ettirecekler ve bu problemlerden ne kadar etkilenecekler. İlginç bir 3. çeyreğin bizleri beklediğini söylememiz çok zor olmayacaktır. Fakat birçok insan, 3. çeyrekte Xiaomi’nin Samsung’un tahtını da elinden almasını bekliyor. Bu durum gerçekleşecek mi bilemeyiz ama, akıllı telefon üreticileri arasındaki bu rekabeti izlemek gerçekten çok zevkli olacak.
|Üretici
|2021 Yılı 2. Çeyrek
(satış yüzdesi)
|Yıllık Büyüme
|Samsung
|19%
|+15%
|Xiaomi
|17%
|+83%
|Apple
|14%
|+1%
|Oppo
|10%
|+28%
|Vivo
|10%
|+27%
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