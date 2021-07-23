Honor Magic 3, Geekbench’te rekor kırdı!

Honor, Huawei ile yollarını ayırmasının ardından Honor 50 serisini tanıtmıştı. Şimdi ise firma, Honor Magic 3 serisi lansmanına hazırlanıyor. Bu seride taban model ve pro model olmak üzere iki farklı cihaz bulunacağını biliyoruz. Şirket, pro modelin en rekabetçi amiral gemileri arasında yer alacağını belirtiyor. Bugün ise Honor Magic 3, Geekbench’te ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre cihaz, günümüzde piyasaya çıkan bütün Snapdragon 888’li cihazlardan daha yüksek sonuç verdi.

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Honor Magic 3, Geekbench’te hangi skorları aldı?

Honor Magic 3, tekli çekirdekte “1215“, çoklu çekirdekte ise “3806” puan aldı. Cihazın testi, Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 üzerinde gerçekleşti. Piyasadaki en güçlü amiral gemilerinden olan Black Shark 4 Pro ise Geekbench’te 1130/3700 skor almıştı. Bununla birlikte Xiaomi Mi 11 Ultra da bu testte 1000/3300 puan alarak çıktığı dönemdeki en iyi skorlardan birine imza atmıştı. Magic 3 serisi ise bu amiral gemilerinden daha yüksek puan alarak en yüksek performansı vermeyi hedefliyor. Çeşitli sızıntılara göre Magic 3 serisi, Snapdragon 888’in gelişmiş bir versiyonu ile gelecek. Bu yonga setinin Snapdragon 888 Plus olarak adlandırılması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte Geekbench’te alınan skor, yeni yonga seti ile artmış olabilir.

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Honor Magic 3, 6.76 inçlik 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel ile gelecek. Bununla birlikte ekran, 2772 x 1344 piksel çözünürlüğe ve HDR10+ desteğine sahip olacak. Cihaz, 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB UFS 3.1 depolama alanı seçeneklerini kullanıcılara sunacak. Ayrıca telefon, donanım tarafında Snapdragon 888 veya Snapdragon 888+ yonga setinden gücünü alacak. Magic 3, 66W hızlı şarj destekli 4500 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ancak cihazın kutusundan 50W’lık bir şarj cihazı çıkması muhtemel. Son olarak, cihazda NFC ve Google Hizmetleri bulunan Android 11 tabanlı Magic UI 5.0 arayüzü mevcut olacak.

Magic 3 Pro ise taban modelin bazı eksiklerini kapatan bir cihaz olacak. Telefon, 100W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerinde batarya ile gelecek. Ayrıca 16 GB/512 GB’lık daha üst bir modelin Magic 3 Pro’da bulunması muhtemel gözüküyor. Bununla birlikte cihazda ekran altı ön kamera bulunacağı da geçtiğimiz günlerde sızıntılar arasında yer aldı. Ancak bazı teknoloji kaynaklarına göre Honor, şimdilik bu teknolojiye sahip değil.

Honor Magic 3 serisi, 12 Ağustos tarihinde resmi olarak dünya çapında bir lansman ile piyasaya çıkacak. Şirketin lansman sloganı ise “Beyond Epic” olacak.