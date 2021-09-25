iPhone 13 mini Modeli Sadece 12W Kablosuz Şarjı Destekliyor

iPhone 13 serisinin pil kapasiteleri genel olarak arttırılmış olsa da, şarj hızları hala bu yeni modeller için harika değil ve ilerleme de yok. Kablolu şarj hızına bakıldığında 20W’a kadar ve manyetik kablosuz hızlı şarjı olan Magsafe’de 15W’a kadar hız sunmakta. Bunlarla beraber Apple kendi sayfasında geçen sene piyasa sürülen iPhone 12 mini’de de olduğu gibi iPhone 13 mini ’de de maksimum kablosuz şarj hızı sadece 12W olduğunu bildirdi.

Apple lansmanından kısa bir süre sonra yeni çıkan iPhone 13 mini, 13/13 Pro ve Pro Max modellerinin pil kapasiteleri açıklanmıştı. Mini modeli 2.438 mAh, 13 modeli 3.240 mAh, 13 Pro modeli 3.125 mAh ve Pro Max modeli 4.73 mAh pil kapasiteleri ortaya çıkmıştı. Önceki nesle kıyasla bakıldığında tüm modellerin pil kapasitesinde artış var. Bu da aynı koşullar altında bakıldığında yeni iPhone 13’lerin şarj süresinin daha iyi olması anlamına geliyor. Şirket tarafından yapılan hesaplamalara göre 20W şarj adaptörü iPhone 13 Pro Max modelini 35 dakikada pilin yarısını doldurabiliyor. Ancak tamamen şarj olması 1 saat 45 dakika sürmekte. Bu süre çoğu amiral gemisinin 30 dakika içerisinde tam olarak şarj olduğunu göz önünde tutarsak oldukça kötü bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor.

Apple şarj konusunda diğer markalara göre çok geride. Android kullanıcılar yüksek şarj gücüne ve kablosuz ters şarja alışmaya başladılar. Ancak bu özellikler Apple tarafından yakın zamanda elde edebileceği özellikler arasında değiller. Şu an için bakıldığında Android akıllı telefonlar kısmında en yüksek şarj gücü 120W ile Xiaomi’de bulunuyor. Bu örnek en büyük olabilir ancak Android modellerde 50W’a kadar kablosuz hızlı şarj ve 10W’a kadar da kablosuz ters şarj bulunmakta.

iPhone 13’ün en üst modeli olan Pro Max modeline bakıldığında ise 20W kablolu hızlı şarjı desteklemekte. Bu amiral gemisi olarak gözüken telefonda ise 15W MagSafe kablosuz şarj ve 7.5W Qi manyetik hızlı kablosuz şarjı desteklemekte. Bu rakamları ters kablosuz şarj ile bile kıyaslandığında komik sonuçlar ortaya çıkıyor.

iPhone’un en büyük rakiplerinden biri olan Galaxy serisi en son modeli olan Galaxy S21 Ultra’da 25W hızlı şarj ile birlikte geliyor. Ayrıca bu amiral gemisi model 15W Qi/PMA kablosuz şarjı ve 4.5W ters kablosuz şarjı destekliyor. Şarj kapasitesi bakımından her ne kadar birbirlerine yakın olsalar da Galaxy S21, 4.5W ters kablosuz şarj ile iPhone 13’e göre avantaja sahip.

Bu listeye Xiaomi’yi de eklersek eğer şirket zaten 10W ters kablosuz şarja ve 50W kablosuz şarj ile birlikte geliyor. Aslına bakıldığında Xiaomi hız konusunda bu sayıların üzerine çıktı ancak Çin’de bulunan kısıtlama yüzünden 50W üzerinde piyasaya süremiyor. Çin hükümeti 50W üzerinde kablosuz şarjı kullanıcılar için güvenilir bulmadığından böyle bir kısıtlama getirmiş bulunmakta.