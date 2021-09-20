Akıllı Telefonlar
iPhone 13 Serisi Pil Kapasiteleri Açıklandı
Apple’ın iPhone’larının pil ömrü, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Android telefonların gerisinde kalıyor. Birkaç yıl önce Apple hala 3.000 mAh altında pil kapasitesi sunarken, Android akıllı telefonlar 4.000 mAh pil kapasitesinin üzerine çıkmıştı. Geçen yıl piyasaya çıkan iPhone 12 serisi, önceki serilerine bakılarak biraz daha gerideydi. Neyse ki yeni iPhone 13 serisi artık iPhone 12 serisine göre bir gelişme içeriyor.
iPhone 13 serisi neredeyse bir hafta önce tanıtıldı. Her zamanki gibi, Apple pil ömrü iyileştirmeleri yaptı, ancak kapasiteleriyle ilgili ayrıntıları açıklamama kararı verdi. Ancak pil kapasitelerinin öğrenilmesi uzun bir zaman almadı. iPhone 12 serisine göre pillerin kapasitesini arttırdığını söyleyebiliriz. Pro Max artık en yaygın Android telefonlarla pil kapasitesi aynı bölgede bulunan tek cihaz.
iPhone 13 Serisi Pil Kapasiteleri
Daha küçük model olan iPhone 13 mini şu anda piyasadaki en küçük pil kapasitelerinden biri olan 2.438 mAh pil ile geliyor. Ancak bu kapasite iPhone 12 mini serisine göre yüzde 9’luk bir artışı temsil ediyor. Mini modeli kesinlikle akıllı telefonunu gün içinde birden fazla şarj etmek isteyenler için kullanabilecekleri bir telefon değil.
iPhone 13, geçen yılki modele göre yüzde 15’lik bir artış ile 3.240 mAh pil gücüne sahip. iPhone 13 Pro modeline baktığımız zaman o da geçen yılki modele göre yüzde 11’lik bir artış ile 3.125 mAh pil gücüne sahip.
Son olarak sırada en büyük modeli olan Pro Max var. Pro Max geçen yılki modele göre yüzde 20’lik bir artış ile 4.373 mAh pil ile birlikte geliyor. Pro Max modeli en yaygın Android telefonlarla pil kapasitesi aynı bölgede bulunan tek cihaz ve bunun yanında en büyük ve en pahalı cihaz.
Pro ve Pro Max modellerinde pil yükseltmelerinin en önemli sebebi Apple’ın bu yıl 120 Hz ekranları tanıtması ve bu paneller yüksek pil tüketimine sebep olması. Ancak en büyük avantajlı cihaz ise iPhone 13 oldu. Çünkü, cihaz pil yükseltmesi aldı ve bu yükseltmeyi harcayabilecek bir 120 Hz ekrana sahip değil. Tüm iPhone’ların yüksek yenileme hızına sahip ekranlarla gelmesinin beklendiği önümüzdeki yıl Apple’ın pilleri ile sorunlarını nasıl çözeceğini hep beraber göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S22+ Render Görselleri Ortaya Çıktı!
Her sene Galaxy S sersini yenileyen Samsung tarafından, bu sefer de Galaxy S22 serisinin konsept fotoğrafları ortaya çıktı. Hazırlanan görsellere bakacak olursak birçok farklı renge sahip modelleri görmemiz çok olası.
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Samsung, Galaxy S22 serisini her zaman olduğu gibi yeni yılın, yani 2022’nin ilk çeyreğinde tanıtımını yapması ve piyasaya sunması bekleniyor. Kimi tüketicilerin beklentilerini karşılamak amacıyla daha küçük ekran, daha hızlı işlemci ve daha iyi kameraların olması beklenenler arasında. Ancak söylentilerin aksine kamera tarafında Olympus yapımı lenslere sahip olmayacak. Aslında 2021 yılı bitmeden birçok özelliği ortaya çıkan Galaxy S21 FE (Fan Edition) modelinin tanıtılması bekleniyor. Fakat bu telefon hakkında Samsung herhangi bir bilgi paylaşımı yapmıyor.
Gelecek sene de geçen sene Galaxy S21 ailesinde olduğu gibi üç modelin çıkması bekleniyor. İsimlendirmesinin de Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra olması beklentiler arasında. Normalde Ağustos ayında Galaxy Note serisinin tanıtımını yapan marka bu seneyi es geçerek akıllarda “acaba Galaxy Note serisi sona mı erdi?” sorusunu dolandırırken artık herhangi bir Note serisi görmeme olasılığımız daha fazla. Bunun yerine katlanabilen modelleri Z Fold 3 ve Z Flip 3 modellerini satışa çıkarttıktan sonra Galaxy S serisine odaklanan Samsung premium segmentte Galaxy S serisiyle devam edecek.
İçindekiler
Yeniden tasarlanan üçlü kamera kurulumuyla Galaxy S22+
Grafik tasarımcı Technizo Concept, yeni Galaxy S serisi için render görselleri hazırladı. Görsellerde dikkat çeken detay ise arka taraftaki kamera kurulumu oldu. Aslında önceki modelle neredeyse aynı gözükürken ayırt edici detayın lenslerin büyüklüğü. Birçok farklı renge sahip olmasıyla bahar renklerinin tonlarını barındıran telefonda önemli detay elde tutuş kolaylığı olduğu görülüyor. Kamera tasarımının eskisi gibi olup olmayacağı henüz net olmamakla birlikte söylentiler arasında Samsung’un Galaxy S21 serisinde kullanılan ana kamerasını ISOCELL GN5 sensör ile değiştirecek. Bu sensörün özellikleri arasında 50MP çözünürlük sunabilmesi, 1.0μm piksele sahip, 1/1.57 boyuta sahip olması öne çıkıyor. Büyük bir ihtimalle 12MP çözünürlüğündeki geniş açı kamerası yine aynı değerde olacakken yeni bir telefoto kamerasının olması da beklenenler arasında. Muhtemelen halefi S21 Ultra’da bulunan 3x optik zoom yapabilen kameranın Galaxy S22+ modeline gelmesi bekleniyor. Galaxy S21+ modelinde bulunan 3x hibrit zoom ve 30x dijital zoom kamerasının 3x optik zoom kamerası ile değiştirilmesi Samsung’un kamera tarafındaki iddiasını da arttıracaktır.
Video tarafında da geliştirmelerin olması beklenen modelde daha stabil 4K 60fps yeteneğinin olması bekleniyor. Ayrıca yine 8K 24fps video çekimini yapabilmenin mümkün olacağı Galaxy S22 ailesinde Director View, Single Take ve 8K Video Snap gibi özellikler de büyük olasılıkla yeni modelde bulunacak. Belki de iPhone 13 ailesiyle birlikte tanıtılan Cinematic modunun Samsung tarafından da kullanılabileceği konuşulanlar arasında.
Olympus, Samsung ile işbirliği söylentilerini yalanladı
2021 yılının başlarında Samsung ve Olympus’un işbirliği yaptığı ve yeni nesil akıllı telefonlarında kamera konusunda ortaklık göstereceklerine dair spekülasyonlar vardı. Birçok telefon üreticisinin; örneğin vivo X ZEISS, OnePlus Hasselblad gibi olabileceği konuşuluyordu. LetsGoDigital, Olympus / OM Digital Solutions GmbH ile iletişime geçti ve Japon kamera üreticisi, Olympus ve Samsung arasında bir işbirliği olmadığını söylemiş. Geçmişte olası bir işbirliği konusunda herhangi bir tartışma yapılıp yapılmadığı ise belirsizliğini koruyor. Bu durumda, Samsung S22 serisinin kamera sisteminin Olympus ile işbirliği içinde tasarlanmayacağı anlamına geliyor. Samsung’un Exynos 2200 çipi ‘Olympus’ kod adı altında tasarlandığı için karışıklık ortaya çıkıyor. Böylece her iki üreticinin adları da birlikte anılmış oldu.
Ekran ve tasarımdaki yenilikler
Galaxy S20 ve S21+ modellerinde QHD+ 6,7 inç büyüklüğünde gelen ekran 120 Hz ekran tazeleme oranına sahipti Ancak 120 Hz sadece FHD+ çözünürlüğünde aktif edilebiliyordu. Muhtemelen yeni modelde QHD+ ekran olmayacak ve direkt FHD+ çözünürlükle gelecek. 120Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak modeldeki bu amacın pil tarafındaki etkisinden olduğu düşünülüyor. Ayrıca ekran büyüklüğü de diğer modellere göre daha kompakt bir yapıda olması bekleniyor. Baz modelin boyutunun 6,06 inç, Galaxy S22+ modelinin ise 6,55 inç olması beklenenler arasında.
Önceki modellerde Ultra model hariç arka taraftaki glastik yapının yeni modellerde sadece baz modelde kullanılacağı, Plus ve Ultra modelde ise yeniden cam kullanılacağı konuşuluyor. Arka tarafta parmak izini veya lekeyi daha az tutmasıyla tercih edilen bu malzemeden Samsung vazgeçiyor gibi görünüyor. Daha öncesinde Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 FE modelinde kullanılan bu malzemeye 1000$ ücret veren tüketiciler tarafından sıcak bakılmamıştı.
Ek olarak ilk defa bir Samsung akıllı telefonda (Z Fold 3) gördüğümüz ekran altı kamera bu sene S22 serisinde gelmesi beklenmiyor. Bunun sebebinin de ekran altı kameraların maliyetinin fazla olması ve megapiksel değerinin düşük olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.
Güçlü performans
Her sene olduğu gibi işlemcisini de yenileyen Samsung yine iki farklı işlemci kullanacak gibi gözüküyor. Birisi kendi yaptığı işlemcisi Exynos 2200 bir diğeri ise Qualcomm Snapdragon 888+ ya da 895 yonga seti. Geçtiğimiz sene Snapdragon işlemcilerle arasındaki farkı bir nebze kapatan Exynos bu sefer durumu eşitlemeyi planlıyor. 5nm üretim sürecinde üretilecek olan bu işlemcilerin çip krizinden nasıl etkilenip etkilemeyeceği ise merak konusu. Son olarak Android 12 ve OneUI 4 ile gelmesi beklenen modelin yine 1000$ seviyesinde bir fiyatla çıkış yapması bekleniyor.
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Akıllı Telefonlar
Apple Premium Akıllı Telefon Pazarındaki Liderliğini Sürdürüyor!
Counterpoint tarafından yayınlanan eni bir rapora göre Apple, 2020’nin ikinci çeyreği ile 2021’in ikinci çeyreği arasında 400 doların üzerinde akıllı telefon segmentinde büyük bir büyüme gerçekleştirdi. Firmanın amiral gemisi segmentinde yani 800$ ve üzerindeki satışların, talebin %75’ini oluşturduğu belirtiliyor. Android tarafındaki en büyük rakipleri Samsung ve Huawei, Apple ile yarış halinde iken Xiaomi ve OPPO’nun büyük bir gelişim göstermesi dikkat çekti.
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Apple geçtiğimiz hafta iPhone 13 serisini piyasaya sürdü ve geçen seneki modellere oranla bir takım yenilikler getirdi. Geçen sene de benzer raporlarda Apple’ın büyümeye devam ettiği belirtiliyordu ancak bu sefer de Android rakiplerine oranla premium akıllı telefon segmentinde daha büyük bir pay elde etmeyi başardı.
Counterpoint’in yeni bir raporuna göre, Apple’ın küresel premium pazar payı, büyük ölçüde iPhone 12 serisinin başarısıyla birlikte 2020’nin ikinci çeyreğinde %48’den 2021’in ikinci çeyreğinde %57’ye yükseldi. Özellikle Counterpoint, premium pazar segmentini, Apple cihazlarının 400 doların üzerinde perakende satış yapan cihazlar olarak tanımlıyor. Bununla birlikte, ultra premium (800 $ veya üzeri) segmentindeki satış performansına da dikkat çekiyor.
Tüm premium akıllı telefon pazarında bu özel fiyat aralığı, birinci çeyrekte premium akıllı telefon satışlarının %36’sını oluşturdu. Yıldan yıla %182 büyüme gösterdiği anlamına da geliyor. Apple, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bu banttaki satışların yaklaşık dörtte üçünü oluşturdu. Bu verinin bir önceki yıla göre %54 olduğunu da hatırlatalım. iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’in satış performansının iyi olması da Counterpoint’in bu şekilde raporlamasını destekliyor.
Apple karşısında Android rakipleri nasıl performans gösteriyor?
Android rakipler, premium segmentte Apple’a ayak uydurmak için mücadele etmeye devam ediyor. Samsung, 2020’nin ikinci çeyreğinde premium pazarın %22’sine sahip oldu ancak bu pay 2021’in ikinci çeyreğinde %17’ye düştü. Counterpoint raporunda bu düşüşü tedarik kısıtlamalarına bağlıyor. Bununla birlikte hacim açısından Samsung, bu dönemde premium kategorisinde %13’lük bir satış artış gerçekleştirmeyi başardı.
Amerika ve Avrupa pazarlarında süregelen sıkıntılara rağmen Huawei, premium kategoride üçüncü büyük küresel akıllı telefon satıcısı olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, 2020’nin ikinci çeyreğindeki %17’den 2021’in ikinci çeyreğinde %6’ya keskin bir pay düşüşü yaşadı. Ancak anavatanı Çin pazarındaki kalıcı gücü devam ediyor ve halen Çin pazarında en büyük premium segmentteki ikinci üretici olarak yer alıyor.
Geriye kalan iki marka OPPO ve Xiaomi ise kayda değer bir büyüme gerçekleştirmeyi başardı. Oppo, premium hissesini 2020’nin ikinci çeyreği ile 2021’in ikinci çeyreği arasında %100’den fazla bir büyüme gerçekleştirerek %2’den %5’e çıkararak 2021’in ikinci çeyreğinde tüm fiyatlandırma bantlarındaki başarısını artırdı. Xiaomi ise 2020’nin ikinci çeyreğinde %4 olan payını 2021’in ikinci çeyreğinde %6’ya çıkarmayı başardı.
Diğer Android üretcilerine göz attığımızda OnePlıus; Kuzey Amerika’da OnePlus 9 serisinin başarısıyla en büyük üçüncü marka olarak yer alıyor. VIVO ise Asya Pasifik bölgesinde Apple ve Samsung’tan sonra üçüncü olarak yer alıyor. Latin Amerika tarafında ise Motorola Apple ve Samsung’tan sonra en büyük üçüncü premium cihaz markası olarak yer alıyor. Counterpoint, 2021 yılının ikinci yarısında Samsung’un Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 amiral gemileriyle pazar payını biraz daha arttıracağını öne sürüyor. Haziran 2021’de dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olarak gösterilen Xiaomi, pazara daha fazla premium ürün sunmaya devam ediyor.
Pandeminin etkileri yavaş yavaş azalırken, bunun tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını nasıl etkileyeceği veya şu anda sahip oldukları premium cihazlara devam edip etmeyecekleri belirsiz. Bununla birlikte iPhone 13 serisi, iPhone 12 serisine göre büyük bir yenilik özellikleri sunmadığını varsayarsak bunun Apple’ın hakimiyetini etkileyip etkilemediği hakkında da bilgi bulunmuyor.
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