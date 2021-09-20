iPhone 13 Serisi Pil Kapasiteleri Açıklandı

Her sene Galaxy S sersini yenileyen Samsung tarafından, bu sefer de Galaxy S22 serisinin konsept fotoğrafları ortaya çıktı. Hazırlanan görsellere bakacak olursak birçok farklı renge sahip modelleri görmemiz çok olası.

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Samsung, Galaxy S22 serisini her zaman olduğu gibi yeni yılın, yani 2022’nin ilk çeyreğinde tanıtımını yapması ve piyasaya sunması bekleniyor. Kimi tüketicilerin beklentilerini karşılamak amacıyla daha küçük ekran, daha hızlı işlemci ve daha iyi kameraların olması beklenenler arasında. Ancak söylentilerin aksine kamera tarafında Olympus yapımı lenslere sahip olmayacak. Aslında 2021 yılı bitmeden birçok özelliği ortaya çıkan Galaxy S21 FE (Fan Edition) modelinin tanıtılması bekleniyor. Fakat bu telefon hakkında Samsung herhangi bir bilgi paylaşımı yapmıyor.

Gelecek sene de geçen sene Galaxy S21 ailesinde olduğu gibi üç modelin çıkması bekleniyor. İsimlendirmesinin de Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra olması beklentiler arasında. Normalde Ağustos ayında Galaxy Note serisinin tanıtımını yapan marka bu seneyi es geçerek akıllarda “acaba Galaxy Note serisi sona mı erdi?” sorusunu dolandırırken artık herhangi bir Note serisi görmeme olasılığımız daha fazla. Bunun yerine katlanabilen modelleri Z Fold 3 ve Z Flip 3 modellerini satışa çıkarttıktan sonra Galaxy S serisine odaklanan Samsung premium segmentte Galaxy S serisiyle devam edecek.

Yeniden tasarlanan üçlü kamera kurulumuyla Galaxy S22+

Grafik tasarımcı Technizo Concept, yeni Galaxy S serisi için render görselleri hazırladı. Görsellerde dikkat çeken detay ise arka taraftaki kamera kurulumu oldu. Aslında önceki modelle neredeyse aynı gözükürken ayırt edici detayın lenslerin büyüklüğü. Birçok farklı renge sahip olmasıyla bahar renklerinin tonlarını barındıran telefonda önemli detay elde tutuş kolaylığı olduğu görülüyor. Kamera tasarımının eskisi gibi olup olmayacağı henüz net olmamakla birlikte söylentiler arasında Samsung’un Galaxy S21 serisinde kullanılan ana kamerasını ISOCELL GN5 sensör ile değiştirecek. Bu sensörün özellikleri arasında 50MP çözünürlük sunabilmesi, 1.0μm piksele sahip, 1/1.57 boyuta sahip olması öne çıkıyor. Büyük bir ihtimalle 12MP çözünürlüğündeki geniş açı kamerası yine aynı değerde olacakken yeni bir telefoto kamerasının olması da beklenenler arasında. Muhtemelen halefi S21 Ultra’da bulunan 3x optik zoom yapabilen kameranın Galaxy S22+ modeline gelmesi bekleniyor. Galaxy S21+ modelinde bulunan 3x hibrit zoom ve 30x dijital zoom kamerasının 3x optik zoom kamerası ile değiştirilmesi Samsung’un kamera tarafındaki iddiasını da arttıracaktır.

Video tarafında da geliştirmelerin olması beklenen modelde daha stabil 4K 60fps yeteneğinin olması bekleniyor. Ayrıca yine 8K 24fps video çekimini yapabilmenin mümkün olacağı Galaxy S22 ailesinde Director View, Single Take ve 8K Video Snap gibi özellikler de büyük olasılıkla yeni modelde bulunacak. Belki de iPhone 13 ailesiyle birlikte tanıtılan Cinematic modunun Samsung tarafından da kullanılabileceği konuşulanlar arasında.

Olympus, Samsung ile işbirliği söylentilerini yalanladı

2021 yılının başlarında Samsung ve Olympus’un işbirliği yaptığı ve yeni nesil akıllı telefonlarında kamera konusunda ortaklık göstereceklerine dair spekülasyonlar vardı. Birçok telefon üreticisinin; örneğin vivo X ZEISS, OnePlus Hasselblad gibi olabileceği konuşuluyordu. LetsGoDigital, Olympus / OM Digital Solutions GmbH ile iletişime geçti ve Japon kamera üreticisi, Olympus ve Samsung arasında bir işbirliği olmadığını söylemiş. Geçmişte olası bir işbirliği konusunda herhangi bir tartışma yapılıp yapılmadığı ise belirsizliğini koruyor. Bu durumda, Samsung S22 serisinin kamera sisteminin Olympus ile işbirliği içinde tasarlanmayacağı anlamına geliyor. Samsung’un Exynos 2200 çipi ‘Olympus’ kod adı altında tasarlandığı için karışıklık ortaya çıkıyor. Böylece her iki üreticinin adları da birlikte anılmış oldu.

Ekran ve tasarımdaki yenilikler

Galaxy S20 ve S21+ modellerinde QHD+ 6,7 inç büyüklüğünde gelen ekran 120 Hz ekran tazeleme oranına sahipti Ancak 120 Hz sadece FHD+ çözünürlüğünde aktif edilebiliyordu. Muhtemelen yeni modelde QHD+ ekran olmayacak ve direkt FHD+ çözünürlükle gelecek. 120Hz ekran tazeleme oranına sahip olacak modeldeki bu amacın pil tarafındaki etkisinden olduğu düşünülüyor. Ayrıca ekran büyüklüğü de diğer modellere göre daha kompakt bir yapıda olması bekleniyor. Baz modelin boyutunun 6,06 inç, Galaxy S22+ modelinin ise 6,55 inç olması beklenenler arasında.

Önceki modellerde Ultra model hariç arka taraftaki glastik yapının yeni modellerde sadece baz modelde kullanılacağı, Plus ve Ultra modelde ise yeniden cam kullanılacağı konuşuluyor. Arka tarafta parmak izini veya lekeyi daha az tutmasıyla tercih edilen bu malzemeden Samsung vazgeçiyor gibi görünüyor. Daha öncesinde Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 FE modelinde kullanılan bu malzemeye 1000$ ücret veren tüketiciler tarafından sıcak bakılmamıştı.

Ek olarak ilk defa bir Samsung akıllı telefonda (Z Fold 3) gördüğümüz ekran altı kamera bu sene S22 serisinde gelmesi beklenmiyor. Bunun sebebinin de ekran altı kameraların maliyetinin fazla olması ve megapiksel değerinin düşük olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Güçlü performans

Her sene olduğu gibi işlemcisini de yenileyen Samsung yine iki farklı işlemci kullanacak gibi gözüküyor. Birisi kendi yaptığı işlemcisi Exynos 2200 bir diğeri ise Qualcomm Snapdragon 888+ ya da 895 yonga seti. Geçtiğimiz sene Snapdragon işlemcilerle arasındaki farkı bir nebze kapatan Exynos bu sefer durumu eşitlemeyi planlıyor. 5nm üretim sürecinde üretilecek olan bu işlemcilerin çip krizinden nasıl etkilenip etkilemeyeceği ise merak konusu. Son olarak Android 12 ve OneUI 4 ile gelmesi beklenen modelin yine 1000$ seviyesinde bir fiyatla çıkış yapması bekleniyor.