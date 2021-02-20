Akıllı Telefonlar
iPhone 12s ekranı için yeni gelişme!
Aralık 2020’de BOE, iPhone 12 için üçüncü OLED tedarikçisi olarak onay aldı. Yayınlanan rapora göre BOE, Apple’ın yeni iPhone 12s telefonlarındaki talebe bağlı olarak Apple’a bu yıl 20 milyon adet ekran tedarik edecek. BusinessKorea, Çinli şirketin sadece yenilenen modeller için panel sağlayacağını iddia ediyor.
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BOE, Apple için özel olarak yeni bir tesis de kurdu. Şirketin şu anda bir sonraki iPhone için OLED ekran paneli örnekleri ürettiği konuşuluyor. Bu arada yeni raporlar 2021 iPhone’ların, iPhone 13 değil iPhone 12S olarak adlandırılacağını bildiriyor.
Samsung, şu anda iPhone 12 için ana OLED tedarikçisi konumunda. Bununla beraber Apple’ın LG’den yalnızca 6.1″ iPhone 12 için panel tedarik edeceğine; serinin geri kalanının ise Samsung panellere sahip olacağına inanılıyor.
Görünüşe göre Apple bu iki Güney Koreli şirkete giden siparişlerin oranını düşürmek istiyor. Ancak bunun gerçekleşmesi biraz zaman alacak gibi duruyor. BusinesKorea, BOE’nin iPhone 12s için sipariş almasını beklemiyor. Bunun yerine üreticinin gelecek yıl yeni iPhone’lar için tedarik zincirine girmesini bekliyor.
Bu, BOE’nin yenilenmiş modeller için OLED panelleri tedarik etmeye devam edeceği anlamına geliyor. Çinli üretici ayrıca Apple’ın sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazları için MicroOLED panellerini de tedarik etmeyi umuyor. Güney Kore’li bir sızıntı kaynağına göre Apple, bu yılın ikinci yarısında AR ve VR cihazları için MicroOLED panelleri piyasaya sürmeyi planlıyor.
Rapor, üst düzey iPhone 12s modellerinin LTPO panellerine sahip olacağı yönündeki söylentileri de doğruluyor. Bu panelleri de büyük olasılıkla Samsung temin edecek.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 30A Geekbench’te görüntülendi!
Realme Narzo 30A çıkış tarihine yakın yeni bilgiler vermeye devam ediyor. Akıllı telefon şimdi de Geekbench platformunda ortaya çıktı.
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Realme Narzo 30A Helio G85 ile piyasaya çıkacak!
Realme Narzo serisi için geri sayıma geçti. Yakında yeni nesil akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanan firma, önemli bir alternatif olmayı istiyor. Fiyat performans konusunda başarılı işlere imza atan akıllı telefon üreticisi, geleneğini devam ettirme hedefinde. Narzo 30 serisini geliştiren firma, test platformlarına cihazları sokmaya devam ediyor. Serinin düşük teknik özelliklere sahip modeli Geekbench‘e uğradı. Böylelikle akıllı telefonun performans detayları ortaya çıktı. Tekli çekirdek performansından 337 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansından ise 1253 puan almayı başardı.
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Bununla birlikte akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı. Realme Narzo 30A, MediaTek yapımı Helio G85 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Bu da cihazın 5G özellikli olmayacağı anlamına geliyor. Ayrıca akıllı telefon 4 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Normalde 5G olacağı iddia edilen akıllı telefonun neden karar değişikliğine maruz kaldığı ise ne yazık ki bilinmiyor. Hali hazırda posterleri de yayımlanan akıllı telefon için artık firma geri sayıma geçti. Seriyi önümüzdeki hafta tanıtacak akıllı telefon üreticisi bakalım hedeflediği başarıya ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Yurt dışından getirilen elektronik cihazlar için kayıt süresi uzatıldı
Ülkemize yurt dışından yolcu beraberinde getirilen, elektronik cihazların kayıt altına alınmaları için verilen başvuru süresi uzadı. Söz konusu başvuru süresi 120 günden 365 güne çıktı.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BTK yurt dışından getirilen cihazlar için; siyah, gri ve beyaz olmak üzere 3 farklı kategori belirledi. Buna göre;
- Siyah liste: Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış. Bertaraf veya ihraç edildiği kuruma bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya Kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülkemiz sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş. Ayrıca beyaz listeden çıkartılmış cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.
- Beyaz liste: Herhangi bir usulsüzlük veya yasaklamaya tabi olmayan IMEI’ye sahip cihazlar.
- Gri liste: Beyaz ve siyah liste dışında kaldığı tespit edilen cihazları kapsıyor. Ancak elektronik haberleşme hizmetini ülkemiz sınırları içerisinde geçici olarak alan cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.
Yurt dışından gelen cihazlar için kayıt süresi 365 güne çıktı
İşletmeciler; IMEI numarası siyah listede olan cihazın kullanıcısına IMEI numarasının siyah listede olduğuna dair mesaj gönderecek. Kısa mesaj alma imkanı olmayan cihazın abonesini mümkün olan farklı iletişim yöntemleri ile bilgilendirecek. Uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti kapsamındaki cihazın kullanıcısının abonesi olduğu yabancı operatöre de bilgi verilcek.
Ancak Covid-19 nedeniyle yurt dışından yolcu beraberinde getirilen; mobil iletişim şebekesinden hizmet alan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması başvuruları, yolcunun yurda giriş tarihinden itibaren 365 gün içinde yapabilcek. Söz konusu süre daha önce 120 gündü.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32 4G modelinin basın görselleri ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A32 4G modelinin basın görselleri ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefonun tasarım detayları böylelikle belli oldu.
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Samsung Galaxy A32 4G AMOLED ekranla gelecek!
Samsung akıllı telefon piyasasında etkili olmaya devam ediyor. Güney Kore devi ürün yelpazesini genişletiyor. Böylelikle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen firma, Galaxy A32 serisi için geri sayıma geçti. 4G ve 5G olmak üzere iki farklı model çıkaracak olan akıllı telefon üreticisi, 4G özellikli model ile alakalı yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Merakla beklenen akıllı telefonun basın görselleri ortaya çıktı. Akıllı telefon 5G özellikli modele göre bazı farklı tasarım detaylarına sahip olacak.
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Bilindiği üzere 5G‘li model Infinity-V çentik ile piyasaya çıktı. Ancak 4G özellikli akıllı telefon Infinity-U tasarımlı bir çentiğe sahip olacak. Akıllı telefonun Super AMOLED ekran ile geleceği iddia ediliyor. Ayrıca akıllı telefon, ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak gibi gözüküyor. Bunların dışında genel tasarımı 5G modeli ile aynı olan akıllı telefon işlemci konusunda haliyle farklı bir modele sahip olacak. Akıllı telefon MediaTek yapımı Helio G85 ile piyasaya çıkacak. İşlemcinin performans olarak Dimensity 720 ile benzer bir performans sunacağı tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Samsung serinin 5G modelini tanıttı. Şimdi gözler 4G özellikli modele çevrildi.
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