Aksesuar
Apple, iPhone 12 için MagSafe pil paketi geliştiriyor!
Bloomberg’den Mark Gurman’ın son raporuna göre Apple, iPhone 12 için taşınabilen MagSafe pil paketi geliştiriyor. Bilindiği üzere önceki iPhone modellerinde Apple, iPhone’lara ekstra pil ve koruma sağlamak için Smart Battery Case’i piyasaya sürmüştü.
İlgili haber: Apple Watch Series 6 kalp yetmezliğini teşhis edecek!
MagSafe pil paketi nedir?
iPhone 12 nesli için, Apple henüz kendi pil kılıfını piyasaya sürmedi. Bloomberg’in raporu, Apple’ın bunu hiç bir zaman yapmayacağını öne sürüyor. Çünkü Apple bunun yerine iPhone 12‘nin arkasına manyetik olarak takılan pil paketi oluşturmak için iPhone’un arkasındaki MagSafe konektörünü kullanmayı planlıyor.
Bloomberg, aksesuarın tasarım açısından MagSafe özellikli Deri Cüzdan’a benzeyeceğini ve en az bir prototipin beyaz kauçuk bir kılıfla kullanılacağını söylüyor. Kullanılan malzeme ise önceki Smart Battery Case’lerde kullanılanlarla aynı çizgide olacak.
Bununla birlikte Bloomberg, aksesuarın yazılım sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve telefonun aşırı ısındığını da bildirdi. Rapor, Apple’ın projeyi tamamen hurdaya çıkarabileceği konusunda da uyarıyor. Proje iptal edilirse, standart iPhone 12 Smart Battery Case’in piyasaya sürüp sürmeyeceği de net değil.
Taşınabilen MagSafe pil paketi fikri, MagSafe aksesuar ekosistemine sahip iPhone 12 serisiyle ortaya çıktı. Bir çok kullanıcı ve marka bunun örneklerini daha önceden gösterdi.
Apple’ın, AirPods, Apple Watch ve iPhone’un birbirlerini şarj edebilmeleri için çeşitli yollar araştırdığı da biliniyor.
iPhone 11 serisi piyasaya sürülmeden önce bile bununla alakalı güçlü söylentiler vardı. Hatta bazı sızıntı kaynakları iPhone 11 serisinin ters kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını iddia etti. Böylece AirPods’ların cihazın arkasına yerleştirerek şarj edilebileceği söyleniyordu. Ancak bu özellik iPhone 12 serisinde bile gün yüzüne çıkmadı.
İndirimli ve kullanışlı ürünleri, sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Aksesuar
Apple Watch Series 6 kalp yetmezliğini teşhis edecek!
The University Health Network bugün, kalp yetmezliğinin erken teşhisinde Apple Watch’un nasıl yardımcı olabileceğini bulmayı amaçlayan yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu.
İlgili haber: Apple, katlanabilen iPhone için LG’den yardım alıyor
Apple Watch Series 6 sağlık için yeni özellikler peşinde
Kardiyolog Dr.Heather Ross, kalp yetmezliği olan hastalardan Apple Watch ile veri toplayacak. Sonrasında bu verileri kalp yetmezliği olan hastaların yaptırdığı testlerdeki verilerle karşılaştırmak için Apple ile çalışacak. Çalışma, Kanda Oksijen uygulaması dahil olmak üzere Apple Watch’taki sensörlerin erken uyarı sağlayıp sağlamayacağını belirleyecek. Aynı zamanda hastaların kendi evlerinde klinik temelli değerlendirmeler yapıp yapamayacağını gösterecek.
Sağlık kuruluşu, Kanda Oksijen uygulamasını destekleyen Apple Watch Series 6 ve bir iPhone kullanan her hastadan üç aylık aktif izleme çalışmasına katılmalarını isteyecek.
Apple’ın Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sumbul Desai konuyla ilgili açıklamalarda yaptı. Desai, kalp sağlığı çalışmalarının Apple Watch’un gelişiminde önemli bir rolü olduğunu söyledi.
Çalışmaya liderlik eden Dr. Ross, Apple Watch’tan alınan biyometrik verilerin “geleneksel tanılamalara kıyasla kondisyon, prognostik belirteçler ve erken uyarı sinyallerinin karşılaştırılabilir, hassas ve doğru ölçümlerini sağlayabileceğine” inandığını söyledi.
Apple Watch, geçmişte de kalp ile ilgili birçok araştırmanın konusu olmuştu. Bunların içinde Apple Watch’un atriyal fibrilasyonu belirlemek üzere Stanford Medicine ile yaptığı çalışma da var.
Çalışma, Apple Watch’un düzensiz kalp ritimlerini gerçekten algılayabildiğini gösterdi. Aynı zamanda Apple Watch’un anormal bir kalpritmi algılandığında kullanıcıları uyaran bir özelliği olduğunu belirledi. Astım, kalp yetmezliği, COVID-19’un erken teşhisine odaklanan Apple Watch ile ilgili diğer çalışmalar devam ediyor.
İndirimli ve kullanışlı ürünleri, sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Aksesuar
Fitbit için büyük güncelleme!
Fitbit için büyük güncelleme yolda. Şirket Charge 4 ve bazı modellerin kullanıcıları için sağlık özellikleri ve daha fazla premium özellik getirmeyi planlıyor.
İlginizi çekebilir; Pokemon 25. yıl dönümü kutlaması için Post Malone sanal konser verecek!
Fitbit, mevcut akıllı saatlerinden bazıları için büyük bir güncelleme hazırlığında
Wareable tarafından aktarılan bilgilere göre yeni sağlık verileri Charge 4 için aktif hale gelecek. Fitbit şirketini süre önce Google satın almıştı. Bu satın almanın ardından şirkette ne gibi değişikliklerin olacağını merakla bekliyorduk. Şirket mevcut modellerinden bazılarının güncelliğini korumak için bir süredir güncellemeler üzerinde çalışıyordu. Sonuç olarak özellik güncellemeleri ve düzeltmeler bu cihazları destekleyecek olduğu bilgisine ulaştık.
Charge 4 kullanıcıları kandaki oksijen bilgilerine erişebilecekler. Daha önce sadece uyku verilerine erişim sağlayabiliyorlardı. Ayrıca bu güncelleme daha önce cihaz için sunulmamış olan cilt sıcaklığı verisi gibi bir bilgiyi de bu cihaza ekliyor.
Charge 4, Versa 2 ve Inspire 2 kullanıcıları Premium abonelikte bulunan sağlık metriklerine erişebilecekler. Bu metriklerle kullanıcılar uyku sırasında nefes alma hızı ve kalp atış hızı değişkenliği gibi bilgilere erişebilecekler. Elbette bu güncelleme Premium aboneliğe göre daha az şey içerecek ancak aralarında çok fark bulunuyor demek doğru olmaz. Premium aboneler 1 aylık rapor alabilirken ücretsiz abonelik 1 haftalık verilere erişebilecekler.
Fitbit ayrıca EKG özelliğini Kanada, Yeni Zelanda ve ABD bölgelerindeki müşterilere sunmaya devam ediyor.
Bu güncelleme Fitbit’in sorunları proaktif olarak ele aldığını bizlere gösteriyor. Neredeyse 1 yıldır yayınladığı güncellemelerle Charge 4 cihazını destekliyor. Bu nedenle geçmiş cihazlarda bazı sorunlar olsa da şirket kullanıcıları dinliyor demek yanlış olmaz.
Aksesuar
İndirimle satın alabileceğiniz 5 adet teknolojik sevgililer günü hediyesi
Sizler için, Trendyol’da indirimle satın alabileceğiniz 5 adet teknolojik sevgililer günü hediyesi tavsiyeleri hazırladık. Birbirinden şık ve kullanışlı ürünlerin birarada bulunduğu bu listedeki ürünleri, Trendyol sepetinizde %2 indirimle satın alabiliyorsunuz.
İlgili haber: Bu fiyata mutlaka kaçırmamanız gereken oyuncu laptopları
14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Sevgilimize, eşimize (hatta sevgili olalım veya olmayalım, eşimize dostumuza) birbirinden güzel hediyeler alarak, sevgilerimizi karşılıklı pekiştirmenin de zamanı geldi. Bizler ise bu anlamlı gün nedeniyle, alabileceğiniz indirimli 5 adet teknolojik sevgililer günü hediyesi listesi hazırladık.
Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinden Trendyol’da satın alabileceğiniz bu ürünlerde, sepetinize %2 indirim uygulanıyor. Bu arada, bu listedeki tüm ürünlerin satın alma linklerini de paylaşıyor olacağız.
5 adet indirimli sevgililer günü hediyesi
- Xiaomi Mi Band 5 – Global Versiyon
- Apple AirPods 2. Nesil
- Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic
- Samsung Galaxy Buds+
- Apple Watch Series 6
Xiaomi Mi Band 5 – Global Versiyon
- Bağlantı: Bluetooth 5.0
- Ekran Boyutu: 1.1 inç
- Çözünürlük: 126 x 294 piksel
- Renk Sayısı: 16M
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Özellikleri: Çoklu Dokunmatik (Multi Touch) – Kavisli Ekran (2.5D)
- Türü: Akıllı Bileklik
- Batarya Kapasitesi: 125 mAh
- Batarya Teknolojisi: Li-Polymer
- Şarj Biçimi: Manyetik Şarj İstasyonu
- Normal Kullanım Süresi: 14 gün
- Batarya Dolum Süresi: 120 dk
İndirimli fiyat: 223,44 TL
Satın al: Trendyol
Apple AirPods 2. Nesil
- Bağlantı Tipi: Tam Kablosuz
- Bluetooth: Var
- Bluetooth Yonga Seti: Apple H1
- NFC: Yok
- Kablolu Kullanabilme:Yok
- Genel Kullanım Süresi: 5 saat
- Kullanım Süresi (Yoğun): 3 saat
- Kullanım Süresi (Şarj Kutusu): 24 saat
- Şarj Tipi: Kablosuz Şarj Kutusu
- Hızlı Şarj Süresi: 15 dk
- Hızlı Şarj Kullanım Süresi: 3 sa
İndirimli fiyat: 1.160,32 TL
Satın al: Trendyol
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic
- Bağlantı Tipi: Tam Kablosuz
- Bluetooth: Var
- Bluetooth Özellikleri: AACSBC
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Genel Kullanım Süresi: 5 saat
- Kullanım Süresi (Şarj Kutusu): 20 saat
- Şarj Tipi: Şarj Kutusu
- Şarj Süresi: 90 dk
İndirimli fiyat: 193,54 TL
Satın al: Trendyol
Samsung Galaxy Buds+
- Bağlantı Tipi: Tam Kablosuz
- Bluetooth: Var
- Bluetooth Profili: A2DPAVRCPHFP
- NFC: Yok
- Çoklu Bağlantı: Var
- Kullanım Mesafesi: 10 m
- Genel Kullanım Süresi: 11 saat
- Kullanım Süresi (Yoğun): 7.5 saat
- Şarj Kutusu Kullanım Süresi: 22 saat
- Şarj Tipi: Kablosuz Şarj Kutusu
- Hızlı Şarj Süresi: 3 dk
- Hızlı Şarj Kullanım Süresi: 1 sa
İndirimli fiyat: 734,02 TL
Satın al: Trendyol
Apple Watch Series 6
- Küçük Boy (Small-S): Var
- Küçük Boy Kordon Boyutu: 130-200 mm
- Cihaz Boyu (Kordonsuz): 40 mm
- Cihaz Eni (Kordonsuz): 34 mm
- Kalınlık (Kordonsuz): 10.4 mm
- Gövde Ağırlık: 30.5 g
- Ekran Şekli: Kare
- Gövde Rengi: Siyah
- Gövde Malzemesi: Alüminyum
- Kordon Renkleri: Siyah
- Kordon Malzemesi: Silikon
- Değiştirilebilir Kordon: Var
- Yonga Seti (Chipset): Apple S6 SiP
- CPU Mimarisi: 64-bit
- CPU Çekirdeği: 2
- Dahili Depolama: 32 GB
İndirimli fiyat: 3.815,14 TL
Satın al: Trendyol
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Frkrbk, 2 saat önce
-
Yazan: Metin Murat, 10 saat önce
-
Yazan: Metin Murat, 10 saat önce
-
windows iso katılımsız proğram nasıl eklenir
Yazan: eskehacettepe, 24 saat önce
-
Cryptotab İle Bitcoin Kasıyoruz
Yazan: xCocain, 1 gün önce
Bu robot basınçlı hava ile hareket ediyor
Apple, iPhone 12 için MagSafe pil paketi geliştiriyor!
Apple bilgisayarların şarjını hazır tutacak bir yöntem geliştirebilir
Windows 10 güncelleme desteği almak bazıları için zorlaşıyor
XPG’nin En Hızlı SSD’si GAMMIX S70 Satışa Çıktı
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Xiaomi Mi 11 vs. Mi 10 Ultra | Xiaomi’nin kralı hangisi?
HAYATIMI KOLAYLAŞTIRAN 6 UYGULAMA!
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
3.000 TL’nin en iyisi | Karşılaştırma işini abarttık! | Elephone E10 Pro, realme 7, Redmi Note 9 Pro, Poco X3 NFC
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Xiaomi Mi 11 vs. Mi 10 Ultra | Xiaomi’nin kralı hangisi?
HAYATIMI KOLAYLAŞTIRAN 6 UYGULAMA!
Hangisini almalı? #3 | Realme 7 Pro vs Oppo Reno 4
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.