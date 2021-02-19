Apple, iPhone 12 için MagSafe pil paketi geliştiriyor!

Bloomberg’den Mark Gurman’ın son raporuna göre Apple, iPhone 12 için taşınabilen MagSafe pil paketi geliştiriyor. Bilindiği üzere önceki iPhone modellerinde Apple, iPhone’lara ekstra pil ve koruma sağlamak için Smart Battery Case’i piyasaya sürmüştü.

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MagSafe pil paketi nedir?

iPhone 12 nesli için, Apple henüz kendi pil kılıfını piyasaya sürmedi. Bloomberg’in raporu, Apple’ın bunu hiç bir zaman yapmayacağını öne sürüyor. Çünkü Apple bunun yerine iPhone 12‘nin arkasına manyetik olarak takılan pil paketi oluşturmak için iPhone’un arkasındaki MagSafe konektörünü kullanmayı planlıyor.

Bloomberg, aksesuarın tasarım açısından MagSafe özellikli Deri Cüzdan’a benzeyeceğini ve en az bir prototipin beyaz kauçuk bir kılıfla kullanılacağını söylüyor. Kullanılan malzeme ise önceki Smart Battery Case’lerde kullanılanlarla aynı çizgide olacak.

Bununla birlikte Bloomberg, aksesuarın yazılım sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu ve telefonun aşırı ısındığını da bildirdi. Rapor, Apple’ın projeyi tamamen hurdaya çıkarabileceği konusunda da uyarıyor. Proje iptal edilirse, standart iPhone 12 Smart Battery Case’in piyasaya sürüp sürmeyeceği de net değil.

Taşınabilen MagSafe pil paketi fikri, MagSafe aksesuar ekosistemine sahip iPhone 12 serisiyle ortaya çıktı. Bir çok kullanıcı ve marka bunun örneklerini daha önceden gösterdi.

Apple’ın, AirPods, Apple Watch ve iPhone’un birbirlerini şarj edebilmeleri için çeşitli yollar araştırdığı da biliniyor.

iPhone 11 serisi piyasaya sürülmeden önce bile bununla alakalı güçlü söylentiler vardı. Hatta bazı sızıntı kaynakları iPhone 11 serisinin ters kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını iddia etti. Böylece AirPods’ların cihazın arkasına yerleştirerek şarj edilebileceği söyleniyordu. Ancak bu özellik iPhone 12 serisinde bile gün yüzüne çıkmadı.