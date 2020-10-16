Apple
iPhone 12 serisinde performans kaybı doğrulandı!
Apple’ın bu hafta düzenlediği etkinlikte duyurulan iPhone 12 serisi, çeşitli gerekçelerle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Son olarak düşük AnTuTu skorları nedeniyle kullanıcıları şaşırtan telefonlarda yer alan A14 Bionic işlemci, saat frekansı bakımından yavaşlatılmış olabilir!
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iPhone 12 modellerinde kullanılan A14 Bionic ile ilgili çarpıcı tespit!
Bilindiği üzere iPhone 12 serisindeki bütün telefonlara Apple A14 Bionic işlemci güç veriyor. 5 nm tekniği üzerinde geliştirilen işlemcinin gücü iPad Air modelinde ispatlanırken, yeni iPhone serisinden gelen ilk veriler ise tam aksini gösteriyordu. İki cihazın arasındaki karşılaştırma sonuçları, performans kaybının tam olarak nereden kaynaklandığı hakkında bazı kritik ipuçları veriyor.
AnTuTu Benchmark’ın güncel sürümünde yapılan testler sonucu iPad Air 4’ün 660.038 puan aldığı görülüyor. Aynı işlemciye sahip olan iPhone 12 ise testten 564.899 puan ile ayrılıyor. Puanlamanın detaylarına inildiğinde CPU, bellek ve kullanıcı deneyimi tarafında sorun bulunmazken, GPU tarafında ise iPhone 12’nin %25 oranında performans kaybı yaşadığı tespit edilmiş. Bu da telefonda yer alan işlemcinin grafik arabiriminde olası bir yavaşlatma (downclock) işlemi yapıldığını gösteriyor. Hatta iPhone 12’nin elde ettiği GPU sonucu, bir önceki yılın modeli olan iPhone 11 Pro’nun dahi gerisinde kalıyor.
Konu ile ilgili henüz Apple cephesinden herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ancak Apple’ın A14 Bionic lansmanında GPU kıyaslamasını A12 işlemcisine göre yapması, durumun doğru olabileceğine dair şüpheleri arttırıyor. Son olarak devre tasarımından kaynaklı bir ısınma sorunu yaşanabileceği ve sorunun şimdiye kadar çözüldüğü ihtimalinin de bulunduğunu belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Ekrana gömülü Touch ID artık iPhone için daha olası görünüyor
Apple, Kasım 2017’den bu yana tanıtılan her çentikli iPhone için Touch ID yerine Face ID kullandı. Ancak gelecekte iPhone’ları Face ID ile beraber ekrana gömülü Touch ID ile görebiliriz.
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Ekrana Gömülü Touch ID iPhone 13 Pro ile gelebilir!
Anonim sızıntı kaynağı L0veToDream, Apple sızıntılarını bildirme konusunda son derece doğru bir geçmişe sahip. Son beş ayda yalnızca iki kez yanıldı ve bugün Touch ID’nin ekrana gömülü sürümünün geleceğini belirtti.
Haber, “MESA uts for iPhone” yazan şifreli bir tweette paylaşıldı. Sızıntı kaynağı Jon Prosser, “MESA”in Touch ID’ye doğrudan bir referans olduğunu ve “uts”in kısaca ekran altı anlamına geldiğini açıkladı.
Bu yeni iPhone özelliğinin tanıtımı için bir zaman çizelgesi sağlanmadı ancak tweetler analist Ming-Chi Kuo’nun Ağustos 2019’a kadar uzanan önceki bir raporunu doğruluyor.
Apple’ın 2021’de hem Face ID hem de ekrana gömülü Touch ID ile piyasaya sürülmesi için en az bir iPhone modeli üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Ek maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, Apple’ın bu yeni gösteriyi ilk olarak amiral gemisi iPhone 13 Pro’da yapması bekleniyor.
Apple algılama alanını artırmayı, güç tüketimini azaltmayı umuyor
Geçen yılın ilk raporundan bu yana, planlarla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ancak sızıntı kaynağı Kuo’ya göre Apple, Qualcomm lisanslı ekran altı ultrasonik parmak izi sisteminin değiştirilmiş bir sürümünü kullanmak istiyor.
Benzer sistemler birkaç yıldır Android akıllı telefonlarda mevcut, ancak Apple her şeyin sorunsuz çalışmasını istediği için bu teknolojiyi henüz cihazlarına getirmedi. Orijinal raporda yazana göre Apple, güç tüketimini azaltmak ve algılama alanını artırmak için hala çalışmalarını sürdürüyor.
Silikon Vadisi merkezli şirketin, algılama modülü kalınlığını azaltmaya ve laminasyon işleminin üretim verim oranını artırmaya çalıştığı da söylendi. Kuo, Apple’ın 2021 yılına kadar her şeyi tamamlayacağından emin görünüyor.
İlgili raporda, Apple’ın kısa vadede Apple Watch’a biyometrik bir güvenlik sistemi getirme planı olamadığı da belirtildi. Eğer Apple, iPhone’lara ekrana gömülü Touch ID getirmenin sorunsuz bir yolunu bulursa, gelecek nesil Apple Watch’larda da bu teknolojiyi görmemiz olası gözüküyor.
Apple
Apple, 17 Kasım’da yeni Mac modellerini tanıtabilir
Eylül ayında yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıtan şirket, ekim ayında iPhone 12 ve HomePod mini’yi tanıtmıştı. Apple Silicon işlemcili ilk Mac modelleri ise henüz tanıtılmış değil. Şirket, yeni Mac modellerinin 2020 yılı içerisinde tanıtılacağını daha önce açıklasa da; henüz resmi bir lansman tarihi paylaşılmadı.
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Yeni Mac modellerinde Apple Silicon işlemciler kullanılacak
Twitter’da paylaştığı sızıntılarla tanınan Jon Prosser, Intel işlemci yerine Apple Silicon işlemci kullanacak olan ilk Mac modellerinin 17 Kasım’da gerçekleştirilecek olan özel bir etkinlikle tanıtılacağını iddia etti. Prosser, şirketin etkinlik duyurusunu 10 Kasım’da halka açıklayacağını da ekledi. Şirket, eylül ayında gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ ve ekim ayında gerçekleştirdiği ‘Hi, Speed’ etkinliklerinde de benzer bir yaklaşımı benimsemişti. Benzer bir iddia Bloomberg tarafından da öne sürülmüş, şirketin yeni Mac modellerini kasım ayı içerisinde piyasaya sürmeyi planladığı açıklanmıştı.
You should see this confirmed with an announcement on Tuesday, November 10th.
— Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020
WWDC 2020’de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) açıklama yapan şirket; iPad, iPhone ve diğer cihazlarında Intel işlemciler yerine Apple Silicon işlemcilere geçiş yapacaklarını duyurmuştu.
Şirketin kasım ayında gerçekleştireceği iddia edilen etkinlikte Mac dışında başka bir ürün tanıtıp tanıtmayacağı henüz belli değil. Prosser, kasım ayındaki etkinlikte uzun zamandır beklenen takip cihazı AirTag’lerin de tanıtılacağını iddia etti. Şirketin kablosuz kulaklık modellerinden AirPods Studio’nun ise Mart 2021’de tanıtılması bekleniyor.
Şirket, COVID-19 salgını nedeniyle çevrimiçi (online) etkinlikler düzenlediğinden, yeni ürünlerini ayrı ayrı tanıtma politikasını daha mantıklı buluyor.
Akıllı Telefonlar
Apple, kayan OLED ekranlı iPhone üzerinde çalışıyor!
Apple, istendiğinde daha büyük bir ekran alanı oluşturmak için aygıttan çekilip çıkarılabilen iPhone ekranlarını araştırıyor.
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Apple yeni bir patent daha aldı!
Apple, daha önce sarılabilen ve gerektiğinde açılabilen ekranlar üzerinde araştırma yapmıştı. Şimdi yeni ortaya çıkan bir patent başvurusu, esnek bir ekranın nasıl yerleştirilebileceğini gösteriyor, böylece ekran cihazdan çıkarılabilir ve görüntüleme alanı artırılabilir.
Açıklamada “Kayar Genişletilebilir Ekranlara Sahip Elektronik Cihazlar”, ekranın ne kadarının gösterilebileceği konusunu ele almayı amaçlayan bir Apple patent uygulamasıdır. “Dikkat edilmezse, bir ekran bir kullanıcıyı ilgilendiren bilgileri görüntülemek için yeterli ekran alanı sunmayabilir” diyor.
“Aynı zamanda, elektronik cihazların boyutunu daha büyük ekranların sığacağı kadar büyütmek zor olabilir. Çünkü bu, cihazları çok hantal hale getirebilir” diye devam ediyor.
Apple’ın önerdiği çözüm, ekranı bir muhafaza içinde bulundurmak ve ardından muhafaza ile ekranın birbirine göre kaymasını sağlamak. Apple, bunun “organik ışık yayan diyot ekran gibi esnek bir ekran” için nasıl geçerli olabileceğine özellikle değiniyor.
Açıklamaları ve çizimleri, bir muhafazanın içine ve dışına kayan daha sert bir ekran olasılığına da uymaktadır. Yine de çoğu çizim, “esnek çift ekranın arka kısmının muhafazanın iç kısmında nasıl saklanabileceğini” gösteren silindir tarzı bir mekanizmayı tasvir etmektedir.
Patent başvurusu, kayan bir ekranda devre etrafındaki farklı olasılıkların ve hangi sensörlerin kullanılabileceğinin ayrıntılarına giriyor. Örneğin, gerinim ölçerler, kapasitif kuvvet sensörleri ve dirençli kuvvet sensörleri gibi ayrıntılara da yer verilmiş.
Patent başvurusunda, “Kompakt boyut istendiğinde, cihaz kompakt olacak şekilde ayarlanabilir. Cihaz ve ekran bükülme ekseni etrafında içe veya dışa doğru katlanabilir, kayan veya kaydırılan ekran yapıları geri çekilebilir, böylece cihaz boyutu en aza indirilir. Sonra büyük bir ekran boyutu istendiğinde, cihaz ve ekran açılabilir veya ekran bir veya daha fazla yönde yanal olarak genişletilebilir” ibaresi de yer alıyor.
Bu patent başvurusu, üç mucide; Michael B. Wittenberg, Owen D. Hale ve Tatsuya Sano’ya ait. Apple’ın bu alanda yaptığı önceki araştırmalar da sarılabilen ekran patentlerini içeriyordu .