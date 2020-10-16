iPhone 12 serisinde performans kaybı doğrulandı!

Apple, Kasım 2017’den bu yana tanıtılan her çentikli iPhone için Touch ID yerine Face ID kullandı. Ancak gelecekte iPhone’ları Face ID ile beraber ekrana gömülü Touch ID ile görebiliriz.

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Ekrana Gömülü Touch ID iPhone 13 Pro ile gelebilir!

Anonim sızıntı kaynağı L0veToDream, Apple sızıntılarını bildirme konusunda son derece doğru bir geçmişe sahip. Son beş ayda yalnızca iki kez yanıldı ve bugün Touch ID’nin ekrana gömülü sürümünün geleceğini belirtti.

Haber, “MESA uts for iPhone” yazan şifreli bir tweette paylaşıldı. Sızıntı kaynağı Jon Prosser, “MESA”in Touch ID’ye doğrudan bir referans olduğunu ve “uts”in kısaca ekran altı anlamına geldiğini açıkladı.

Bu yeni iPhone özelliğinin tanıtımı için bir zaman çizelgesi sağlanmadı ancak tweetler analist Ming-Chi Kuo’nun Ağustos 2019’a kadar uzanan önceki bir raporunu doğruluyor.

Apple’ın 2021’de hem Face ID hem de ekrana gömülü Touch ID ile piyasaya sürülmesi için en az bir iPhone modeli üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Ek maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, Apple’ın bu yeni gösteriyi ilk olarak amiral gemisi iPhone 13 Pro’da yapması bekleniyor.

Apple algılama alanını artırmayı, güç tüketimini azaltmayı umuyor

Geçen yılın ilk raporundan bu yana, planlarla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşılmadı. Ancak sızıntı kaynağı Kuo’ya göre Apple, Qualcomm lisanslı ekran altı ultrasonik parmak izi sisteminin değiştirilmiş bir sürümünü kullanmak istiyor.

Benzer sistemler birkaç yıldır Android akıllı telefonlarda mevcut, ancak Apple her şeyin sorunsuz çalışmasını istediği için bu teknolojiyi henüz cihazlarına getirmedi. Orijinal raporda yazana göre Apple, güç tüketimini azaltmak ve algılama alanını artırmak için hala çalışmalarını sürdürüyor.

Silikon Vadisi merkezli şirketin, algılama modülü kalınlığını azaltmaya ve laminasyon işleminin üretim verim oranını artırmaya çalıştığı da söylendi. Kuo, Apple’ın 2021 yılına kadar her şeyi tamamlayacağından emin görünüyor.

İlgili raporda, Apple’ın kısa vadede Apple Watch’a biyometrik bir güvenlik sistemi getirme planı olamadığı da belirtildi. Eğer Apple, iPhone’lara ekrana gömülü Touch ID getirmenin sorunsuz bir yolunu bulursa, gelecek nesil Apple Watch’larda da bu teknolojiyi görmemiz olası gözüküyor.