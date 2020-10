iPhone 12 serisinde performans kaybı doğrulandı!

Eylül ayında yeni Apple Watch ve iPad modellerini tanıtan şirket, ekim ayında iPhone 12 ve HomePod mini’yi tanıtmıştı. Apple Silicon işlemcili ilk Mac modelleri ise henüz tanıtılmış değil. Şirket, yeni Mac modellerinin 2020 yılı içerisinde tanıtılacağını daha önce açıklasa da; henüz resmi bir lansman tarihi paylaşılmadı.

Twitter’da paylaştığı sızıntılarla tanınan Jon Prosser, Intel işlemci yerine Apple Silicon işlemci kullanacak olan ilk Mac modellerinin 17 Kasım’da gerçekleştirilecek olan özel bir etkinlikle tanıtılacağını iddia etti. Prosser, şirketin etkinlik duyurusunu 10 Kasım’da halka açıklayacağını da ekledi. Şirket, eylül ayında gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ ve ekim ayında gerçekleştirdiği ‘Hi, Speed’ etkinliklerinde de benzer bir yaklaşımı benimsemişti. Benzer bir iddia Bloomberg tarafından da öne sürülmüş, şirketin yeni Mac modellerini kasım ayı içerisinde piyasaya sürmeyi planladığı açıklanmıştı.

You should see this confirmed with an announcement on Tuesday, November 10th.

