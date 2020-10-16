Google konum paylaşma uygulaması Güvenilir Kişiler’i kapatıyor
Google, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Güvenilir Kişiler adlı konum paylaşma uygulamasının fişini çekiyor. Bugün yapılan duyuruyla uygulamanın aralık ayından itibaren desteklenmeyeceği bildirildi. Mevcut kullanıcılar ise uygulamayı kapanana kadar kullanmaya devam edebilecek.
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Pek göz önünde olmasa da Google’ın 2016 yılında konum paylaşma hizmeti olarak piyasaya sürdüğü Güvenilir Kişiler uygulaması bulunuyor. Bu uygulama basitçe, güvendiğiniz bir Google kullanıcısıyla telefonunuzun konumunu paylaşabilmenize olanak sağlıyor. Kullanıma sunulmasından yaklaşık dört yıl sonra uygulama, Google Haritalar’da aynı işlevi sunan başka bir özelliğin var olmasından dolayı kapatılıyor.
Google’ın bu uygulamayla amacı aslında aile içi bağlantıyı sürekli canlı tutmak ve güvende olmadığınızı hissettiğinizde konumunuzu kolay yoldan paylaşabilmenizi sağlamaktı. Örneğin ailenizden birisi Güvenilir Kişiler uygulaması aracılığıyla sizden konumunuzu paylaşmanızı istediğinde sizden yanıt alamazsa, uygulama belli bir süre sonra otomatikman konumunuzu o kişiye gönderiyor.
Google, konum paylaşma uygulaması Güvenilir Kişiler’in fişini çekiyor
Esasında fikir olarak çok mantıklı denebilecek Güvenilir Kişiler uygulaması, 1 Aralık 2020’den itibaren artık desteklenmeyecek. Google, kullanıcılara konum paylaşma ihtiyacı hissetmeleri durumunda Google Haritalar’ın Konum Paylaşımı özelliğini tercih etmelerini öneriyor.
“Güvenilir Kişiler 1 Aralık 2020’den sonra desteklenmeyecektir. Uygulama cihazınızda yüklüyse bu tarihe kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Konumunuzu diğer kullanıcılarla paylaşmak için Google Haritalar’daki Konum Paylaşımı özelliğini deneyin.”
1 Aralık 2020’ye kadar mevcut kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Bu tarihten sonra ise Güvenilir Kişiler artık Google tarafından desteklenmeyecek.
Google Asistan artık podcast sağlayıcısını değiştirmeye izin veriyor
Google, Asistan uygulamasının varsayılan podcast sağlayıcısını kendi geliştirdiği Podcast’ler hizmeti dışında başka bir sağlayıcı olarak ayarlayabilmenize artık izin veriyor.
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Google Asistan’da şu an video, müzik ve radyo için tercih ettiğiniz varsayılan hizmeti kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Google, yeni güncellemeyle bu imkanı varsayılan podcast sağlayıcısı için de sunmaya başladı.
Google Asistan artık sizi Google Podcasts’e mahkum etmiyor
İlk olarak 9to5Google tarafından fark edilen yeni özellik sayesinde, Google Asistan’ın ayarlarına eklenen yeni “Podcast” bölümünden podcast sağlayıcınızı Google Podcast’ler yerine Spotify yapabilirsiniz. Bununla birlikte, herhangi bir podcast sağlayıcı ayarlamak istemiyorsanız da yine ayarlardaki “varsayılan sağlayıcı yok” seçeneğini seçebilirsiniz.
Ancak varsayılan podcast uygulamasını seçtiğiniz zaman, Google Asistan sizin podcast açma isteklerinizi daha kolay yerine getirebiliyor. Herhangi bir uygulama seçmediğiniz zaman, istediğiniz podcast’i “Spotify ile … podcast aç” diyerek Asistan’a bildirmeniz gerekiyor.
Şu an için Google Podcast’ler uygulaması dışında sadece Spotify veya “Varsayılan sağlayıcı yok” olarak ayarlayabilmek mümkün olsa da, önümüzdeki günlerde çok daha kapsamlı bir desteğin gelmesi bekleniyor. Örneğin Pocket Casts gibi popüler podcast uygulamaları için destek eklendiğinde Google Asistan’ın podcast entegrasyonu çok daha kullanışlı olacak.
Google bu konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmasa da, en azından Asistan’a şimdiden podcast sağlayıcısını değiştirebilme özelliğinin eklenmesi, birçok yeniliğe de gebe olduğunu gösteriyor.
Google kafanızdaki şarkıyı bulabilecek aracı tanıttı: Hum to Search
Google, bugün “Hum to Search” adlı yeni bir özelliğini tanıttı. Türkçe dahil 20 dili şimdiden destekleyen yeni araç, temelde kafanızdaki şarkıları bulabilmenizi kolaylaştırma iddiasını taşıyor.
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Cuma günü Google’ın resmi duyurusundan sonra kullanıma sunulan Hum to Search işlevinin çalışma mantığı şu şekilde işliyor: Kafanıza takılan bir şarkıyı mırıldanıyorsunuz veya ıslıkla melodisini çalmaya çalışıyorsunuz, ardından Google onu bulmaya çalışıyor. Uygulama bunu yaparken makine öğreniminden faydalanıyor.
Hum to Search özelliği işte böyle çalışıyor
Yeni özelliği hemen denemek isterseniz, Android veya iOS cihazınızda Google’ın mobil uygulamasının en son sürümünü açın veya Arama widget’ınızı bulun, ardından mikrofon simgesine dokunun ve “Bu şarkı nedir?” deyin. Alternatif olarak alttaki şarkı ara butonuna da basabilirsiniz. Bunu yaptığınızda Google sizi dinlemeye başlayacak, bu esnada 10-15 saniye kafanızdaki şarkıyı mırıldanmanız gerekiyor, sözlerini bilmiyorsanız da ıslıkla melodisini çalmaya çalışın.
Google daha sonra, mırıldanmanızdan yola çıkarak o olabileceğini düşündüğü birkaç farklı şarkıyı karşınıza çıkaracak. Ayrıca çıkan sonuçların doğru olup olmadığını da o ekranda şarkıya dokunarak kontrol edebilirsiniz. Sagopa Kajmer – 366. Gün şarkısını mırıldanmaya çalıştığımda, Google’ın %47 eşleşmeyle onu bulabildiğini gördüm.
Peki Google bunu nasıl yapıyor?
Google bu özelliğin, makine öğrenimi modellerini kullanarak “sesi şarkının melodisini temsil eden sayı tabanlı bir sıraya dönüştürerek” çalıştığını ve ardından mevcut şarkılarla karşılaştırabildiğini söylüyor. Ayrıca teknoloji devi, bahsettiği bu modelleri şarkı söyleyen, ıslık çalan insanlar ve stüdyo kayıtları gibi çeşitli kaynaklar üzerinden eğittiğini de ilave etti. Sonuç olarak, kötü veya mükemmel bir ses tonunuzun olup olmaması fark etmeksizin, Hum to Search özelliği her halükarda kafanızdaki şarkıyı bulabiliyor.
Hum to Search özelliği bugünden itibaren iOS’te İngilizce, Android’de ise Türkçe dahil olmak üzere yirmiden fazla dilde kullanıma sunuldu.
Google Chat, 2021’den itibaren herkese açık ve ücretsiz olacak
Google, klasik Hangouts’un yerini alacağını duyurmasının ardından Chat hizmetini nihayet ne zaman kullanıma sunacağını söyledi. Bugün yapılan resmi duyuruya göre Google, 2021’in başlarından itibaren Chat’i ücretsiz ve herkese açık olarak yayınlayacak.
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Google, salgın döneminde ücretsiz hale getirdiği Meet ile elde ettiği başarıdan sonra, şimdi Google Chat hizmetine el atmaya başlıyor. Perşembe günü yaptığı duyuruda Google yetkilileri, Hangouts uygulamasının kullanımdan kaldırılacağını ve onun yerine Google Chat’in geleceğini söyledi. Ayrıca Google, Hangouts’tan Chat’e geçiş hakkında da bilgiler paylaştı.
2021’de Google Chat herkese ücretsiz olacak
Şu haliyle yalnızca Google Workspace müşterilerine özel olan Google Chat, önümüzdeki yıl hem Gmail’e entegre bir şekilde hem de bağımsız bir uygulama olarak bütün kullanıcıların hizmetine ücretsiz sunulacak. Google, Chat’te emojiyle tepki verme, önerilen yanıtlar ve gerçek zamanlı kimlik avı koruması gibi tüm yeni özelliklerin yanı sıra alışılageldik Hangouts’un tüm eski özelliklerinin de yer alacağını söylüyor.
Grup Ürün Müdürü Matthew Leske, perşembe günü şu açıklamayı yaptı:
“2021’in ilk yarısından itibaren, herkes Hangouts’tan Google Chat uygulamasına geçiş yapmaya başlayabilir. Sorunsuz bir geçiş sağlamak için, Hangouts görüşmelerinizin yanı sıra kişiler ve kayıtlı geçmişinizin de otomatik olarak taşınmasına yardımcı olacağız. Geçiş sürecine başladığımızda hangi adımları atabileceğinize dair daha spesifik rehberleri paylaşacağız.”
Tüm bunların yanı sıra, Hangouts’u Google Fi veya Google Voice ile kullanıyorsanız, yeni uygulama artık bunlarla da çalışmayacak. Google, kullanıcıların sırasıyla Google Mesajlar ve Google Voice uygulamalarını kullanmalarını öneriyor.
Hangouts’un telefon aramaları özelliği kaldırılıyor
Chat hizmetinin yanı sıra Google 2021’den itibaren Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hayata geçecek yeni telekomünikasyon düzenlemelerinden dolayı Hangouts’tan telefon aramaları özelliğini kaldıracağını söyledi. Ekim ayında, bu değişiklikten etkilenen kullanıcılara kalan arama kredileri için nasıl geri ödeme alacaklarına dair rehberlik içeren bir bildirim gönderilecek. Önümüzdeki yılın başlarındaysa Hangouts’un telefon aramaları yapmayı mümkün kılan özelliği tamamen kullanımdan kaldırılacak.