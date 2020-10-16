Google konum paylaşma uygulaması Güvenilir Kişiler’i kapatıyor

Google, 2016 yılında piyasaya sürdüğü Güvenilir Kişiler adlı konum paylaşma uygulamasının fişini çekiyor. Bugün yapılan duyuruyla uygulamanın aralık ayından itibaren desteklenmeyeceği bildirildi. Mevcut kullanıcılar ise uygulamayı kapanana kadar kullanmaya devam edebilecek.

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Pek göz önünde olmasa da Google’ın 2016 yılında konum paylaşma hizmeti olarak piyasaya sürdüğü Güvenilir Kişiler uygulaması bulunuyor. Bu uygulama basitçe, güvendiğiniz bir Google kullanıcısıyla telefonunuzun konumunu paylaşabilmenize olanak sağlıyor. Kullanıma sunulmasından yaklaşık dört yıl sonra uygulama, Google Haritalar’da aynı işlevi sunan başka bir özelliğin var olmasından dolayı kapatılıyor.

Google’ın bu uygulamayla amacı aslında aile içi bağlantıyı sürekli canlı tutmak ve güvende olmadığınızı hissettiğinizde konumunuzu kolay yoldan paylaşabilmenizi sağlamaktı. Örneğin ailenizden birisi Güvenilir Kişiler uygulaması aracılığıyla sizden konumunuzu paylaşmanızı istediğinde sizden yanıt alamazsa, uygulama belli bir süre sonra otomatikman konumunuzu o kişiye gönderiyor.

Google, konum paylaşma uygulaması Güvenilir Kişiler’in fişini çekiyor

Esasında fikir olarak çok mantıklı denebilecek Güvenilir Kişiler uygulaması, 1 Aralık 2020’den itibaren artık desteklenmeyecek. Google, kullanıcılara konum paylaşma ihtiyacı hissetmeleri durumunda Google Haritalar’ın Konum Paylaşımı özelliğini tercih etmelerini öneriyor.

“Güvenilir Kişiler 1 Aralık 2020’den sonra desteklenmeyecektir. Uygulama cihazınızda yüklüyse bu tarihe kadar kullanmaya devam edebilirsiniz. Konumunuzu diğer kullanıcılarla paylaşmak için Google Haritalar’daki Konum Paylaşımı özelliğini deneyin.”

1 Aralık 2020’ye kadar mevcut kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebilecek. Bu tarihten sonra ise Güvenilir Kişiler artık Google tarafından desteklenmeyecek.