iPhone 12 serisi, BeiDou navigasyon sistemi yer alabilir!

iPhone 12 serisi, çıkışına yakın yeni bilgiler sunmaya devam ediyor. Ortaya çıkan son gelişmelere göre seri BeiDou navigasyon sistemi ile gelebilir.

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BeiDou navigasyon sistemi iPhone 12 serisinde yer alacak gibi gözüküyor!

Apple, yeni serisi iPhone 12 için artık geri sayıma geçti. Çıkış tarihinin konuşulmaya başlandığı seri hakkında yeni detaylar her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile Çin arasında yaşanan gerginlik nedeniyle arada kalan firmalardan olan Apple, Çin ile aradaki buzları eritmek için bazı çalışmalar gerçekleştirebilir. Çin basınında ortaya atılan iddialara göre Apple, Çinli navigasyon yazılımı olan BeiDou sistemini cihazlarına ekleyebilir. Çin‘in gerçekleştirdiği katı kurallar neticesiyle navigasyon gibi bazı hizmetlerin kullanılamadığı şu günlerde firma, müşteri memnuniyetini arttırmak için bu tarz bir yol tercih etmiş gibi gözüküyor.

Yaklaşık 200 ülkede hizmet veren BeiDou sistemi, 100 milyondan fazla kullanıcıya ve günlük 200 milyona varan kullanım değerlerine sahip. Bu nedenle sistemi iPhone 12 serisinde görmemizin şaşırtıcı olmadığı bir gerçek. Bir önceki seriye dahil bir adet navigasyon sistemi yerleştiren Apple, bu hamle ile birlikte hem müşteri memnuniyetini arttırmak hem de Çin hükumeti ile buzları eritmeyi hedefliyor. Corona virüs salgını nedeniyle çıkış tarihi ertelenebilecek olan serinin, sonbaharda tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma yeni cihazları ile birlikte tekrardan odakları üzerine toplayabilecek mi bekleyip göreceğiz.