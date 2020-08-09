Huawei Mate X2, içe doğru katlanan bir ekran ile gelecek!

Huawei, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Mate 40 serisinin zamanında ve planladıkları gibi piyasaya çıkacağını doğruladı. Şirket, Mate 40 serisinin yanında Mate X2 ve bir dizi cihaz üzerinde daha çalışıyor. Bugün ortaya çıkan bir raporda, Mate X2’nin diğer katlanabilir telefonlardan farklı olarak içe doğru katlanacağı belirtildi.

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Huawei Mate X2 hakkında hangi sızıntılar ortaya çıktı?

Güvenilir bir sızıntıcı olan Evan Blass, Mate X2 dahil olmak üzere yeni Huawei cihazlarının kod adlarını sızdırdı. Blass‘a göre cihazın kod adı “Teton” olacak. Şimdilik daha fazla bilgiye sahip olmasak da ileride yeni bilgilere ulaşmak için bu kod işe yarayacaktır. Başka bir sızıntılarıyla ünlü kişi Ross Young ise Mate X2 hakkında bazı açıklamalar yaptı. Ross Young‘a göre Mate X2, önceki modellerinden farklı olarak içe doğru katlanacak. Bunu geçtiğimiz ay paylaşılan bir patent aracılığı ile görmüştük fakat yeni bir seri olup olmayacağı bilinmiyordu.

EUIPO‘da dosyalanan patent, cihazın eski Mate X’e benzer bir forma sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte Huawei, cihazın tasarımını değiştirmiş olabilir. Fakat elimizdeki patentte cihazın aşağı yukarı nasıl bir tasarım ile geleceğini görebiliyoruz. Yeni katlanabilir telefonun ne zaman tanıtılacağı hakkında net bir bilgi yok. Ancak Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılabileceği hakkında bazı söylentiler mevcut.