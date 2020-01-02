iPhone 12 modelinde Apple, çentik kullanmayacak!

Apple, geçen yıl çıkarmış olduğu iPhone modellerinde artık imzası haline gelen çentiği kullanmaya devam etmişti. Cihazlarının ekranın üst tarafında her iki yandan boşluk bırakarak kullanıcılar daha estetik bir kullanım imkanı sunuyordu. Kullandığı tasarımı yeni modelleriyle komple değiştirmeyi planlıyor.

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Apple’ın, Japonya’da dikkat çekici üç dizaynının patenti onaylandı. Görünün tüm iPhone modellerinde, çentik bulunmuyor. Döküman, 23 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı ve içerisinde her patent için 4 görsel dahil edildi. Ekranın her bir tarafı birbirine eşit olarak tasarlanmış. iPhone’larda yer alan alıcıların tamamı üstte bırakılan ince boşluğa yerleştirilmiş. Böylece, anlıyoruz ki firma sensörlerin kapladığı alanı da küçültmenin bir yolunu bulmuş.

Ön tarafta, öz çekim kamerası veya FaceID’nin konumlandırıldığı sensör alanı maalesef ki gözükmüyor. Bu modelle birlikte, gerekli tüm komponentler, ekran altına gizlemeyi tercih etmiş firma. Amerikan devi 3D FaceID’yi yeni nesil amiral gemisinde kullanmamayı tercih edebilir. Bunun yerine ekran altı parmak izi sensörüne öncelik verebilir. Tasarımın, ne yazık ki hiç de özgün olmadığını eklemeden edemiyorum. Çünkü bariz olarak cihaz, rakibi Huawei’nin P30 Pro modelini andırıyor. Önceki modellerde kenarlardan tamamen yuvarlatılmış bir dizayn çizgisinde ilerlerken. Bu modelle birlikte iPhone 8 muadili diyebileceğimiz dikdörtgen ekrana geri dönüş yapacak.

Akıllı telefonda yer alan düğme yapısına baktığımızda ise, iPhone 11 ile benzer çizgileri taşıdığını fark ediyoruz. Herhangi bir değişiklik mevcut değil. Yine multi-fonksiyonel özellikler sergileyen, basım şekline bağlı olarak çalışan yapıda bizleri karşılayacak. Cihazların arka taraflarıyla ilgili herhangi bir fotoğraf, henüz yok. Yani ana kameranın dizaynı henüz bilinmiyor. Ortaya çıkan imajlardan yola çıkarsak, arka tarafta markanın herhangi bir değişiklik yapmadığını söyleyebiliriz.

Şimdilik, Apple firmasının iPhone 11s olarak adlandırılan cihazlarıyla ilgili elimize geçen bilgiler bu şekilde. Etkinlik tarihi yaklaştıkça, bilgiler aktarmaya devam edeceğiz.

Source/Kaynak: LetsGoDigital