Apple
iPhone 12 modelinde Apple, çentik kullanmayacak!
Apple, geçen yıl çıkarmış olduğu iPhone modellerinde artık imzası haline gelen çentiği kullanmaya devam etmişti. Cihazlarının ekranın üst tarafında her iki yandan boşluk bırakarak kullanıcılar daha estetik bir kullanım imkanı sunuyordu. Kullandığı tasarımı yeni modelleriyle komple değiştirmeyi planlıyor.
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Apple’ın, Japonya’da dikkat çekici üç dizaynının patenti onaylandı. Görünün tüm iPhone modellerinde, çentik bulunmuyor. Döküman, 23 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı ve içerisinde her patent için 4 görsel dahil edildi. Ekranın her bir tarafı birbirine eşit olarak tasarlanmış. iPhone’larda yer alan alıcıların tamamı üstte bırakılan ince boşluğa yerleştirilmiş. Böylece, anlıyoruz ki firma sensörlerin kapladığı alanı da küçültmenin bir yolunu bulmuş.
Ön tarafta, öz çekim kamerası veya FaceID’nin konumlandırıldığı sensör alanı maalesef ki gözükmüyor. Bu modelle birlikte, gerekli tüm komponentler, ekran altına gizlemeyi tercih etmiş firma. Amerikan devi 3D FaceID’yi yeni nesil amiral gemisinde kullanmamayı tercih edebilir. Bunun yerine ekran altı parmak izi sensörüne öncelik verebilir. Tasarımın, ne yazık ki hiç de özgün olmadığını eklemeden edemiyorum. Çünkü bariz olarak cihaz, rakibi Huawei’nin P30 Pro modelini andırıyor. Önceki modellerde kenarlardan tamamen yuvarlatılmış bir dizayn çizgisinde ilerlerken. Bu modelle birlikte iPhone 8 muadili diyebileceğimiz dikdörtgen ekrana geri dönüş yapacak.
Akıllı telefonda yer alan düğme yapısına baktığımızda ise, iPhone 11 ile benzer çizgileri taşıdığını fark ediyoruz. Herhangi bir değişiklik mevcut değil. Yine multi-fonksiyonel özellikler sergileyen, basım şekline bağlı olarak çalışan yapıda bizleri karşılayacak. Cihazların arka taraflarıyla ilgili herhangi bir fotoğraf, henüz yok. Yani ana kameranın dizaynı henüz bilinmiyor. Ortaya çıkan imajlardan yola çıkarsak, arka tarafta markanın herhangi bir değişiklik yapmadığını söyleyebiliriz.
Şimdilik, Apple firmasının iPhone 11s olarak adlandırılan cihazlarıyla ilgili elimize geçen bilgiler bu şekilde. Etkinlik tarihi yaklaştıkça, bilgiler aktarmaya devam edeceğiz.
Source/Kaynak: LetsGoDigital
Apple
2021 model iPhone ekranlarını BOE üretecek!
Şu sıralar iPhone 11s serisinin üretimi için hazırlık yapan Apple, bir yandan da sonraki jenerasyon ürünleri için tedarikçi belirlemeye çalışıyor. Cupertino merkezli marka, 2021 yılında satışa sunacağı telefon modellerine OLED ekran tedarik etmesi için BOE ile anlaşma sağladı.
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BOE, iPhone modellerinin ikinci büyük OLED ekran tedarikçisi olacak!
BOE Technology şirketi, bünyesinde geliştirdiği LCD ve OLED ekran modellerini pek çok markaya sunuyor. Huawei Mate serisi için de ekran üreten şirket, gelen son raporlara göre Apple ile bir anlaşma sağladı. BOE’nin geçtiğimiz haftalarda imzaladığı belirtilen anlaşma kapsamında 2021 yılında üretilecek iPhone modelleri için 45 milyon OLED panel üreteceği belirtiliyor. Bu da Apple’ın en büyük ikinci OLED ekran tedarikçisinin BOE olacağı anlamına geliyor. Ayrıca 2021 yılında duyurulacak olan iPhone 12 serisinin tüm cihazları da OLED ekrana sahip olacak.
Özellikle ekran konusunda hassas olan Apple, ekosistem ürünleri için birkaç panel üreticisi ile çalışıyor. Markanın en büyük ekran tedarikçisi olarak en yakın rakibi Samsung göze çarpıyor. LG Apple’ın üçüncü büyük ekran üreticisi olurken, Japan Display ise Apple Watch gibi küçük ürünler için OLED panel üretmeyi sürdürecek. Önceki söylentilere göre Apple’ın mali darboğazda olan Japan Display’e yatırım yaparak OLED ekran ürettireceği bildiriliyordu. Ancak marka bu alanda tercihini farklı bir üreticiden yana kullanmış gibi görünüyor.
Apple
Apple, oyunculara yönelik yeni bir Mac duyurabilir!
Son dönemde bilgisayar üreticilerinin büyük bir kısmı oyunculara yönelik ürünleriyle dikkat çekiyor. Apple ise şimdiye kadar bu alan karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Cupertino merkezli teknoloji devi, önümüzdeki yıl e-spor oyuncularına yönelik yeni bir Mac ürünü duyurabilir!
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Apple, 2020 için oyuncu odaklı yeni bir Mac ürünü planlıyor!
Apple’a yakın bir kaynağın ortaya attığı iddiaya göre, genişleyen oyuncu pazarına yatırım yapmak isteyen marka bu alanı 2020 planlarına dahil etti. Ayrıntıları hakkında herhangi bir teknik bilgi bulunmayan ürünün Mac cihazı olacağı söyleniyor. Bu da yakın gelecekte “oyun sınıfı” iMac ya da MacBook görebileceğimiz anlamına geliyor.
Rapora göre e-spor alanındaki profesyonel oyuncuları hedefleyen yeni ürün, bu alanda çalışan oyun geliştiricilerini de ekosistemine çekmeyi amaçlıyor. Özellikle Arcade servisini geliştirmek için yoğun çaba harcayan Apple’ın yeni ürün ile bu kozu doğru şekilde kullanmak istediği bildiriliyor. Bunun yanı sıra oyunculara odaklı Mac ürünü için AMD ile özelleştirilmiş bir grafik yongası geliştirileceği de dikkat çekiyor. Bilindiği üzere daha önce Mac Pro modelinde AMD’nin güçlü Radeon Pro ekran kartları tercih edilmişti.
Önümüzdeki yıl Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda önemli detaylarının paylaşılmasının beklendiği ürün, beklenildiği üzere fiyat konusunda pek de rekabetçi olmayacak. MacOS işletim sistemli ilk oyuncu bilgisayarının 5000$ civarında bir fiyat etiketinin olacağı tahmin ediliyor.
Apple
iPad Pro 2020 üçlü arka kameraya sahip olacak!
Bu yıl iPhone 11 serisi ile akıllı telefon tarafında önemli bir atılım gerçekleştiren Apple, buna karşın tablet alanında beklentilerin gerisinde kaldı. Gelecek yıl iPad ekosistemini güçlendirmek için kolları sıvayan markanın yeni oyuncusu iPad Pro 2020 ise kamerasıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.
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3 arka kameralı iPad Pro 2020, render sızıntıları ile ilk kez göründü!
Akıllı telefon sızıntıları denilince akla gelen ilk isimlerden OnLeaks, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak yeni iPad Pro modellerinin render görsellerini paylaştı. Serinin ilk modeli gibi 2 farklı boyuta sahip olduğu belirtilen iPad Pro 2020, kullanıcıları 11 ve 12.9 inçlik ekran ile karşılayacak. Yuvarlak kenarlı ve ince çerçeveli tablet bilgisayarda metal gövdenin yerini koruduğu görülüyor. Ancak arka yüzey için yenilik ihtimalleri arasında tıpkı iPhone serisi gibi cam kaplama da bulunuyor.
Render görüntülerinde dikkatleri en çok çeken konu ise arka kamera yerleşimi gibi gözüküyor. Daha önce iPhone 11 Pro’da gördüğümüz üçlü arka kamera düzeni, bu sefer yeni iPad Pro’da karşımıza çıkıyor. Bu yenilik aynı zamanda iPad serisinde çoklu arka kameraya geçişin yaşanacağını da gösteriyor. Cihazın arkasında yer alan ana kamera sensörüne telefoto ve ultra geniş açı sensörlerinin eşlik etmesi bekleniyor.
Apple A13x işlemciye sahip olacağı belirtilen tablet, Apple Pencil desteğini de koruyacak. Ayrıca tanıtımda geliştirilmiş Apple Pencil 2’nin de ortaya çıkması ihtimaller arasında yer alıyor. Son olarak 2020 model iPad Pro modellerinin Mart ayında tanıtılmasının beklendiğini belirtelim.