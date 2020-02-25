iPhone 12 ile süper hızlı dosya transferi geliyor!

Apple’ın yeni nesil iPhone modellerini duyurması için teknoloji severlerin önünde daha uzun bir süre var. Buna rağmen iPhone 12 ile ilgili söylentiler yayılmaya devam ediyor. Son iddiaya göre, bir sonraki iPhone serisinde yüksek hızlı dosya aktarımına imkan tanıyan yeni bir kısa menzilli Wi-Fi standardı bulunacak.

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iPhone 12, 802.11ay standardı ile yüksek hızlı dosya aktarımı sağlayacak

Japon teknoloji haber sitesi Macotakara’da yayınlanan bir iddiaya göre, WiFi 6’nın bir parçası olan 802.11ay standardı iPhone 12 serisinde yer alacak. Geliştirme süreci devam eden 802.11ay; yüksek bant genişliğine sahip veri aktarımı için 60GHz frekansı kullanırken, Bluetooth gibi kısa menzilde çalışıyor. Ayrıca iki cihazın arasında bağlantı kurulurken ortak kablosuz ağ bağlantısı gibi ara bir donanım da gerekmiyor. Bu nedenle protokolün AirDrop ile dosya transferi işlemlerinde kullanılması planlanıyor.

iPhone 12 ile ilgili diğer iddia ise şarj konusunda önemli bir eksikliği giderecek. Yeni seri ile beraber kullanıcılara artık kablosuz ters şarj özelliğinin de sunulacağı bildiriliyor. Kablosuz şarjın ardından önemli bir yenilik olarak belirtilen kablosuz ters şarjın iPhone 11 ve 11 Pro modelleriyle de uyumlu olacağı söyleniyor.

Halihazırda Qualcomm modemlerde sunulan 60GHz frekansı, yeni iPhone serisi ile yakın gelecekte Apple tarafından da kullanılacak gibi görünüyor. Ayrıca yakın menzildeki kayıp cihazların bulunmasına yardımcı olacak AirTag adlı akıllı anahtarlığın da yeni telefonlarla eş zamanlı olarak tanıtılacağı belirtiliyor.