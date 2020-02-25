Akıllı Telefonlar
iPhone 12 ile süper hızlı dosya transferi geliyor!
Apple’ın yeni nesil iPhone modellerini duyurması için teknoloji severlerin önünde daha uzun bir süre var. Buna rağmen iPhone 12 ile ilgili söylentiler yayılmaya devam ediyor. Son iddiaya göre, bir sonraki iPhone serisinde yüksek hızlı dosya aktarımına imkan tanıyan yeni bir kısa menzilli Wi-Fi standardı bulunacak.
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iPhone 12, 802.11ay standardı ile yüksek hızlı dosya aktarımı sağlayacak
Japon teknoloji haber sitesi Macotakara’da yayınlanan bir iddiaya göre, WiFi 6’nın bir parçası olan 802.11ay standardı iPhone 12 serisinde yer alacak. Geliştirme süreci devam eden 802.11ay; yüksek bant genişliğine sahip veri aktarımı için 60GHz frekansı kullanırken, Bluetooth gibi kısa menzilde çalışıyor. Ayrıca iki cihazın arasında bağlantı kurulurken ortak kablosuz ağ bağlantısı gibi ara bir donanım da gerekmiyor. Bu nedenle protokolün AirDrop ile dosya transferi işlemlerinde kullanılması planlanıyor.
iPhone 12 ile ilgili diğer iddia ise şarj konusunda önemli bir eksikliği giderecek. Yeni seri ile beraber kullanıcılara artık kablosuz ters şarj özelliğinin de sunulacağı bildiriliyor. Kablosuz şarjın ardından önemli bir yenilik olarak belirtilen kablosuz ters şarjın iPhone 11 ve 11 Pro modelleriyle de uyumlu olacağı söyleniyor.
Halihazırda Qualcomm modemlerde sunulan 60GHz frekansı, yeni iPhone serisi ile yakın gelecekte Apple tarafından da kullanılacak gibi görünüyor. Ayrıca yakın menzildeki kayıp cihazların bulunmasına yardımcı olacak AirTag adlı akıllı anahtarlığın da yeni telefonlarla eş zamanlı olarak tanıtılacağı belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
iQOO 3, 5G ile birlikte resmi olarak duyuruldu!
iQOO 3 ile ilgili olarak söylentiler ve teaserlardan oluşan birçok sızıntı görmüştük. Ancak şimdi cihazla ilgili her şey resmi olarak duyuruldu. Vivo‘nun oyun için geliştirdiği ve alt markası olan iQOO, 5G akıllı telefonunu yakın zamanda piyasaya sürecek.
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iQOO 3 hangi özelliklere sahip olacak?
Cihaz, Snapdragon 865 yonga seti, yeni bir sıvı soğutma teknolojisi ve LPDDR5 RAM tipi ile gelecek. Ayrıca cihazda UFS 3.1 depolama türü bulunacak. Oyuncular için birçok farklı yazılım ayarı ve ultra hızlı şarj desteği bu cihazda mevcut olacak. Böylece telefonu uzun süre kullanmadan beklemek zorunda kalmayacaksınız. Vivo iQOO 3 5G, 6.44 inç boyutunda “Super AMOLED” ve Full HD+ çözünürlüğüne sahip bir ekrana sahip olacak. Ekranın alt tarafında bir parmak izi okuyucusu olan cihazda sağ üst köşede 16 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.
Marka, ekranı “Polar View Display” olarak adlandırıyor ve bazı senaryolarda 1200 nits parlaklığa ulaşabiliyor. Ayrıca ekran HDR 10+ içerik oynatmayı da destekliyor. Giriş gecikmesini en aza indirmek için 180 Hz dokunmatik örnekleme hızı mevcut, ancak standart ekran tazeleme hızı 60 Hz ile birlikte geliyor.
Cihazın kamera sistemi hangi özelliklerde olacak?
Cihazın arka kameraları dörtlü bir kamera sisteminden oluşuyor. 48 MP f/1.8 değerinde Sony IMX582 sensörü kullanan bir ana kamera mevcut. Bunlar dışında 13 MP telefoto, 13 MP ultra geniş açılı ve 2 MP değerinde derinlik sensörü ile geliyor.
iQOO 3‘ün en önemli özelliklerinden biri de 5G bağlantısı olması. Cihaz 5G uyumlu olarak geleceği için gelecekte çok daha kullanışlı bir cihaz haline gelecek.
Vivo iQOO 3 5G, 55W Super FlashCharge özelliği ile gelecek. Şirket, 4400 mAh büyüklüğünde olan güç hücresinin yarısını 15 dakikada doldurabileceğini iddia ediyor. Telefonun kullanıcı arayüzü, Android 10 tabanlı olan iQOO UI 1.0 olarak adlandırılacak. Bu arayüz kullanıcılara oyun oynarken dikkatlerinin dağılmaması için bildirim ve aramaları engellemeyi sağlayan Ultra Oyun Modu‘nu getiriyor. Ayrıca cihazda, şirketin Monster Touch adını verdiği düğmeler mevcut. Bu düğmeler oyuncular için tasarlanmış durumda.
Vivo iQOO 3, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan versiyonunu 510 $, 8/128‘lik sürümünü 540$ ve 12/128‘lik sürümünü ise 568$‘dan satışa çıkaracak. Cihazın, Hindistan‘da ilk satışını 4 Mart‘ta saat 12‘de yapması planlanıyor. Cihaza iqoo.com ve Flipkart üzerinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T Pro yılın telefonu seçildi!
Corona virüsü sebebiyle gerçekleştirilemeyen Mobil Dünya Kongresi’ne rağmen GSMA Küresel Mobil Ödülleri’ni dağıttı. Bir çok kategoride kazanları açıklayan jüri heyeti, yılın telefonunu seçti. Kazanan OnePlus 7T Pro
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Yılın telefonu OnePlus 7T Pro!
Mobil Dünya Kongresi bu yıl Corona virüsünün patlak vermesi sebebiyle Barselona‘da düzenlenemedi. Ancak etkinliği organize eden GSMA, Küresel Mobil Ödülleri‘ni sahipleriyle buluşturdu. Toplamda dokuz kategoride ödül veren kongre jürisi, en iyi telefonu da seçti. Değerlendirmelere göre OnePlus firmasının amiral gemisi telefonu olan OnePlus 7T Pro, yılın telefonu seçilerek piyasada yer alan ağır başlı rakiplerini geride bıraktı. Jüri değerlendirmesinde, öncelikli olarak cihazın performans bazlı hızına ve kaliteli ara yüzüne dikkat çekti. Ardından cihazın rakiplerine oranla uygun fiyatlı olmasına ve buna bağlı olarak pazarlama başarısına da övgülerde bulunuldu.
Diğer adayların,
- Iphone 11 Pro
- Huawei P30 Pro
- Samsung Galaxy Fold
gibi cihazlar olduğunu göz önünde bulundurursak, OnePlus‘ın başarısı oldukça önem arz etmekte. Zira fiyat baz alındığında rakiplerinden çok daha uygun seviyelerde satışa sunulan ancak teknik özellikleri bakımından ise hemen hemen aynı sayılabilecek bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde hali hazırda satışa sunulmayan cihaz, teknik özellik bakımından içerisinde Snapdragon 855 işlemci, sistem belleği bakımından ise 6, 8, 12 GB‘lık üç farklı seçenek sunuyor. Bunların yanı sıra arka tarafta üç ön tarafta ise pop-up kamera ile çentiksiz ve deliksiz bir ekran deneyimini bizlerle buluşturuyor. Cihazın pil kapasitesi ise tam 4000 mAh. Tabi OnePlus’ın ödülü alması akıllı telefon piyasasına rekabet olarak neler getirecek merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S9 ve Note 9, Android 10 güncellemesi alıyor!
Samsung, son 10 haftadır Android 10 güncellemelerini telefonlarında sunmaya başladı. Ve bugün bu konuda T-Mobile için yoğun bir gün olarak geçti. T-Mobile tarafından Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Note 9 telefonları için Android 10 güncellemeleri gönderildi.
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Galaxy S9 ve Note 9 güncellemeleri ne zaman cihazlara ulaşacak?
Bu güncellemeler her zamanki gibi gruplar halinde kullanıcılara dağıtılacak. Bu yüzden güncelleme bildirimini henüz almadıysanız endişe etmenize gerek yok. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm cihazlara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu güncelleme ile Samsung tarafından One UI 2.0‘ın bir parçası olan yeni eklenmiş kullanışlı özelliklerini ve Google‘ın Android 10‘a yaptığı her şeyi alıyorsunuz. Ayrıca bu güncellemeyi yükledikten sonra Şubat 2020 güvenlik düzeltme eki güncellemesini de almış olacaksınız. Bu nedenle güvenlik konusunda da en son güncelleme elinize ulaşmış olacak.
Samsung Note 9 için yeni sürüm yüklendikten sonra N960USQU3DTAA yazılım sürümüne sahip olacaksınız. Ve ayrıca indirme işlemi yaklaşık olarak 2,06 GB civarında olacak. Bu durum Galaxy S9+ ve S9 için de benzer şekilde olabilir.
Samsung bu yıl bu tür güncellemeleri sunmakta oldukça iyi işler çıkarıyor ve umarım gelecekte de bu hızını koruyacaktır hatta daha da geliştirecektir. Ayrıca güvenlik yamasını en son versiyonda tutması oldukça önemliydi.