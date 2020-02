iPhone 12 ile süper hızlı dosya transferi geliyor!

Samsung, son 10 haftadır Android 10 güncellemelerini telefonlarında sunmaya başladı. Ve bugün bu konuda T-Mobile için yoğun bir gün olarak geçti. T-Mobile tarafından Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ ve Note 9 telefonları için Android 10 güncellemeleri gönderildi.

Galaxy S9 ve Note 9 güncellemeleri ne zaman cihazlara ulaşacak?

Bu güncellemeler her zamanki gibi gruplar halinde kullanıcılara dağıtılacak. Bu yüzden güncelleme bildirimini henüz almadıysanız endişe etmenize gerek yok. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm cihazlara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu güncelleme ile Samsung tarafından One UI 2.0‘ın bir parçası olan yeni eklenmiş kullanışlı özelliklerini ve Google‘ın Android 10‘a yaptığı her şeyi alıyorsunuz. Ayrıca bu güncellemeyi yükledikten sonra Şubat 2020 güvenlik düzeltme eki güncellemesini de almış olacaksınız. Bu nedenle güvenlik konusunda da en son güncelleme elinize ulaşmış olacak.

Samsung Note 9 için yeni sürüm yüklendikten sonra N960USQU3DTAA yazılım sürümüne sahip olacaksınız. Ve ayrıca indirme işlemi yaklaşık olarak 2,06 GB civarında olacak. Bu durum Galaxy S9+ ve S9 için de benzer şekilde olabilir.

Samsung bu yıl bu tür güncellemeleri sunmakta oldukça iyi işler çıkarıyor ve umarım gelecekte de bu hızını koruyacaktır hatta daha da geliştirecektir. Ayrıca güvenlik yamasını en son versiyonda tutması oldukça önemliydi.