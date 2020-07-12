iPhone 12 fiyatı belli olmuş olabilir!

Samsung, her sene gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğini bu sene 5 Ağustos’ta gerçekleştirecek. Şirket, etkinlikte Galaxy Note 20 serisini tanıtacak. Note 20 serisinin yanında Galaxy Z Flip 5G ve Samsung Galaxy Fold 2 telefonlarını da tanıtacağı tahmin ediliyordu. Ancak bugün ortaya çıkan söylentilere göre Galaxy Fold 2 daha geç bir zamanda piyasaya sürülecek.

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Samsung Galaxy Fold 2 ne zaman piyasaya çıkacak?

Samsung Galaxy Fold 2, XDA Developers‘da çalışan Max Weinbach’e göre %100 ertelenecek. Weinbach, cihazın yazılımının Eylül ayında bile hazır olmayabileceğini iddia ediyor. Bu da telefonun en erken Eylül ayında çıkacağını gösteriyor. Weinbach, yazılım geliştirmeleriyle ilgili referanslar göstererek bu duruma kesin gözüyle bakıyor. Test edilen Galaxy Fold 2, “blv0” sürümünde olduğu için bu sızıntıların doğru olma ihtimali yüksek gözüküyor.

Birkaç gün önce Weinbach, Galaxy Fold 2 hakkında yazılım geliştirmeleriyle ilgili ekran görüntüleri paylaşmıştı. Bütün bu sızıntıları değerlendirdiğimizde Galaxy Fold 2’ye henüz uzak olduğumuz ortaya çıkıyor. Galaxy Store’da Galaxy Note 20 ve Galaxy Z Flip 5G ile birlikte görüntülenmesi ise henüz geliştirilme aşamasında olmasından kaynaklanıyor olabilir. Samsung genellikle cihazları lansman tarihinden bir veya iki ay önce listeye eklediği için cihazın en fazla bir ay erteleneceği söyleniyor.

Henüz çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi olmasa da Galaxy Fold 2, Eylül ayı sonunda Galaxy S20 Fan Edition ile birlikte tanıtılabilir.