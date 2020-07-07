Haber
Fırsat: Watch Dogs 2, Ubisoft etkinliğinde 1 saatliğine ücretsiz dağıtılacak!
2016 yılında, Ubisoft tarafından piyasaya sürülen Watch Dogs 2, Ubisoft Forward etkinliğini başlangıcında bir saatliğine ücretsiz olarak dağıtılacak. Henüz dağıtım konusunda detayları belirtmeyen firma, anlaşıldığı kadarıyla yayın platformlarına Ubisoft hesabımızı bağladığımızda çok kısa süreliğine kalıcı olarak Watch Dogs 2’yi ücretsiz şekilde sağlayacak.
Dağıtım 12 Temmuz Pazar günü 22:00’da gerçekleşecek. Etkinlik bünyesinde serinin yeni oyunu Watch Dogs: Legion’da dahil olmak üzere birçok yeni yapımı görebileceğiz. Geçtiğimiz saatlerde 30 dakikalık oynanış videosu ortaya çıkan Assassin’s Creed Valhalla’da bu etkinlik kapsamında yeni detaylarla karşımızda olacak. Valhalla’nın ortaya çıkan oynanış videosuna büyük tepki gösteren oyuncular, yapımın bir DLC edasıyla çıkacağını söylüyor. Yani son oyun Odyssey sonrası yapıma pek bir detay eklenmemiş gibi görünüyor.
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Ubisoft son zamanlarda birçok oyunu ücretsiz olarak sağlıyor. Assassin’s Creed 2 gibi serinin en çok beğenilen oyunlarını geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak elde edebilmiştik. Firmanın oyuncular bünyesinde kötü bir şöhreti olduğunu ve bu şöhreti iyileştirmeye çalıştığını söylemek bu aşamada yanlış olmaz. Alarmlarınızı 12 Temmuz 22:00’a kurarak, Ubisoft Forward etkinliğine katılmanız dahilinde, Watch Dogs 2 PC sürümünü kalıcı bir şekilde sadece bir saatlik süre zarfında elde etmeyi unutmayın.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate V hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Huawei ve Samsung, katlanabilir telefon pazarında oldukça yol katetti. Bugün ise Huawei Mate V hakkında yeni tasarım detayları ortaya çıktı. Bilindiği üzere Samsung, içe doğru katlanan telefonlar üretirken Huawei, dışa doğru katlanan telefonlar üretiyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Huawei, yeni katlanabilir telefonunu iç tarafa doğru katlanacak şekilde tasarlayacak.
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Huawei Mate V nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Huawei, bugüne kadar Mate X ve Mate XS katlanabilir telefonlarında dışarı doğru katlanan bir tasarım kullanıyordu. Geçtiğimiz günlerde Samsung‘un Galaxy Fold 2’de de içe doğru katlanan telefon tasarımından devam edeceğini öğrenmiştik. Ortaya çıkan bazı renderlara ve söylentilere göre Huawei, yeni telefonunda Samsung’un kullandığı gibi içe katlanan bir tasarım kullanacak. Söylentiler bu tasarımın Huawei Mate X2 için geçerli olduğunu belirtiyor. Fakat Huawei yakın zamanda Mate V isminde yeni bir seri ortaya çıkardı. Bu da yeni tasarımın Mate V’de kullanılacağını gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde Huawei’nin, Mate V için bir patent alması bu tarz bir tasarım değişikliğinin habercisi olarak görülmüştü. Bu patentlerde cihazın genel tasarımı hakkında bir fikir sahibi olmuştuk.
Mate V, tahmini olarak Ekim ayında yeni Mate 40 serisi ile birlikte tanıtılacak. Bu sebeple tanıtım tarihinin yakın olabilme ihtimali, kısa zaman içinde yeni sızıntılar görebileceğimiz anlamına gelebilir.
Konu dışı
Noter bilgi mesajları nasıl iptal edilir?
Noter bilgi mesajları, her ne kadar bilgilendirici mesajlar da olsa, bazen sorun yaratabiliyorlar. Özellikle gelen mesajlar, sadece işlemin yapıldığı kimlik sahibine değil, yakın çevresinde bulunan akrabalarına da gidebiliyor.
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Türkiye Noterler Birliği, 2018 yılında, Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ile, hakkında işlem yapılan T.C. vatandaşlarına, bilgilendirme amaçlı mesaj gönderimi için anlaşmada bulundu. Anlaşma kapsamında; Turkcell, Türk Telekom ve Vodofone olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren cep telefonu operatörleri, bu bilgilendirici mesajları göndermeye başladılar.
Noter bilgi mesajları almak istemiyorum, ne yapmalıyım?
Noterlikten gelen mesajlardan kurtulmak, aslında pek de kolay değil. Çünkü, gönderilen bu mesajlar zorunlu mesajlar kapsamında, cep telefonu operatörleri tarafından gönderiliyor. Bu mesajların iptali konusunda, gönderilen mesaj içerisinde bir bilgi mevcut değil.
Yine de bu mesajlardan kurtulmanın bir yolu mevcut. T.C. Ticaret Bakanlığı’na “Türkiye Noterler Birliği”nin veri havuzundan gönderilen mesajdaki, B ile başlayan SMS kodu, numara ve SMS saati ile şikayet edilebiliyor. Şikayet işleme alınıp size bir daha mesaj ulaştırılmaması adına çalışmalar yürütülüyor.
T.C. Ticaret Bakanlığı Online Şikayet Sistemi: https://tiss.gtb.gov.tr/
Operatörünüzün müşteri hizmetlerini aramayı deneyin!
Noter bilgi hizmetini kendinizin veya herhangi bir aile ferdinizin almasını istemiyorsanız, kullanmış olduğunuz operatörün çağrı merkezini arayarak yardım talep edebilirsiniz. Tüm operatörlerin müşteri hizmetleri için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz:
- Turkcell: 0532 532 00 00
- Türk Telekom (Avea): 444 1 444
- Vodafone: 0542 542 00 00
Dipnot: Cep telefonu operatörlerinin çağrı merkezi numaraları “07.07.2020” tarihi ile haberleştirilmiştir. Numaralar, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Akıllı Telefonlar
Redmi K40, Snapdragon 775 işlemci ile satışa sunulacak
Yeni beliren sızıntılara göre Xiaomi. Redmi markası altında yeni bir modeli yakın zaman içinde tanıtacak. Bu modelin ise, Redmi K30 Ultra olması bekleniyor. Fakat daha bu tanıtımın öncesinde, serinin bir sonraki cihazı olacak olan Redmi K40 ile ilgili sızıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo’da sızdırılan bilgilere göre ise, Redmi K40 modeli 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkacak.
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Redmi K40 ile ilgili neler biliyoruz
2020 yılının sonlarına doğru satışa sunulması beklenen K40 modelinin, Qualcomm’un Snapdragon 755 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Cihazın olası Pro versiyonunun ise, 2021 yılı başlarında satışa sunulması ve bu sefer Qualcomm’un Snapdragon 875 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Sızıntılarda, bu bilgilere ek olarak K40 serisi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın işlemcisinin ve cihazın piyasaya çıkış tarihinin şimdiden belli olmuş olması, yakın zamanda K40 serisi ile ilgili daha fazla şey duyabileceğimiz anlamına da geliyor diyebiliriz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!