Fırsat: Watch Dogs 2, Ubisoft etkinliğinde 1 saatliğine ücretsiz dağıtılacak!

2016 yılında, Ubisoft tarafından piyasaya sürülen Watch Dogs 2, Ubisoft Forward etkinliğini başlangıcında bir saatliğine ücretsiz olarak dağıtılacak. Henüz dağıtım konusunda detayları belirtmeyen firma, anlaşıldığı kadarıyla yayın platformlarına Ubisoft hesabımızı bağladığımızda çok kısa süreliğine kalıcı olarak Watch Dogs 2’yi ücretsiz şekilde sağlayacak.

Dağıtım 12 Temmuz Pazar günü 22:00’da gerçekleşecek. Etkinlik bünyesinde serinin yeni oyunu Watch Dogs: Legion’da dahil olmak üzere birçok yeni yapımı görebileceğiz. Geçtiğimiz saatlerde 30 dakikalık oynanış videosu ortaya çıkan Assassin’s Creed Valhalla’da bu etkinlik kapsamında yeni detaylarla karşımızda olacak. Valhalla’nın ortaya çıkan oynanış videosuna büyük tepki gösteren oyuncular, yapımın bir DLC edasıyla çıkacağını söylüyor. Yani son oyun Odyssey sonrası yapıma pek bir detay eklenmemiş gibi görünüyor.

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Ubisoft son zamanlarda birçok oyunu ücretsiz olarak sağlıyor. Assassin’s Creed 2 gibi serinin en çok beğenilen oyunlarını geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak elde edebilmiştik. Firmanın oyuncular bünyesinde kötü bir şöhreti olduğunu ve bu şöhreti iyileştirmeye çalıştığını söylemek bu aşamada yanlış olmaz. Alarmlarınızı 12 Temmuz 22:00’a kurarak, Ubisoft Forward etkinliğine katılmanız dahilinde, Watch Dogs 2 PC sürümünü kalıcı bir şekilde sadece bir saatlik süre zarfında elde etmeyi unutmayın.