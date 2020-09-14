iPhone 12 serisinde 120 Hz panel yok!

iPhone 12 için çıkan 120 Hz panel söylentileri, doğru çıkmamış gibi görünüyor. Seri üretimine başlanan iPhone 12’lerin hiçbir varyasyonunda 120 Hz panel olmadığı iddia edildi.

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iPhone 12 üretiminde 120 Hz paneller yok

PhoneArena’da yer alan habere göre iPhone 12 modellerinin seri üretimine geçildi ancak söylentilere göre 120 Hz panel barındıran herhangi bir model bu sene üretime sokulmadı. Geçtiğimiz aylarda Apple’ın 120 Hz panelleri cihazlarında kullanmak için harekete geçtiği, sürücü ünitelerini tedarik için arayışta olduğu öne sürülmüş hatta bir prototip iPhone’da da 120 Hz panel denendiği sızdırılmıştı. 120 Hz panellerden vazgeçen Apple, 60-96 Hz aralığında da çalışmalar yapmış ancak bunu da yeni iPhone’larda kullanmaktan vazgeçmişti.

Paylaştığı verilerle adından sıkça söz ettiren Jon Prosser attığı tweet’inde seri üretimde 120 Hz panellerin bulunmadığını ifade etti.

120hz (codename: d6x) didn’t make mass production 😞 *now* you can give up — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

Apple’ın 13 Ekim’de iPhone 12 serisini tanıtacağı 23 Ekim’de ise sevkiyatların başlayıp ürünlerin market ve satış noktalarında yerini alacağı iddia ediliyor. 15 Eylül’de yapılacak olan etkinlikte ise diğer ürünlerin tanıtımı için bir beklenti söz konusu.

Kullanıcılar 5G ve kompakt tasarımdan yana

Bağımsız araştırma şirketleri tarafından yapılan yeni iPhone anketlerine göre kullanıcıların büyük bir çoğunluğu 120 Hz paneli ürün alım kriteri olarak görmüyor. Anketlere göre kullanıcılar, cihazın kompakt bir tasarımla gelmesini ve 5G bağlantı teknolojisini barındırmasını talep ediyor. Ancak anketlerin her zaman doğru kullanıcı taleplerini belirtmediği ve 120 Hz panelinde geniş kitlelerce talep edildiği de bir gerçek.

Bu bağlamda Apple’ın iPhone 12 modellerinde nasıl bir ekran tercihi yapacağını, resmi tanıtım etkinliğinde hep beraber görmüş olacağız.