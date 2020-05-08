iPhone 11, selfie kamerası ile DxOMark testinde!

Apple‘ın iPhone 11‘i, tüm dünyadaki tüketiciler tarafından oldukça iyi eleştiriler aldı. Markanın ise mevcut durumda en çok satan telefonu oldu. Bugün ise DxOMark, iPhone 11’in selfie kamerasını puanladı ve değerlendirdi.

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iPhone 11 selfie kamerası, DxOMark tarafından nasıl değerlendirildi?

iPhone 11, f/2.2 diyafram aralığına ve 23 mm odak uzunluğuna sahip 12 MP çözünürlüklü bir selfie kamerasına sahip. Bu kamera İphone 11 Pro ve Pro Max‘te bulunan kamera ile aynı özelliklerde. Cihazın selfie kamerası fotoğraf tarafında 92, video tarafında ise 90 puan alarak 91 genel puana ulaşıyor. Telefon, bu puan ile DxOMark tablosunda 13. sıraya yerleşebildi. Genel değerlendirmeye baktığımızda, fotoğraf kısmında parlak ışıkta güzel renkler, yakın mesafe çekimlerinde ayrıntıyı güzel verebilmesi ve flaşla yapılan çekimlerde pozlamayı doğru yapması öne çıkan olumlu değerlendirmelerden.

iPhone 11, bazı çekimlerde görüntüde oluşan grenlenmeler, uzak çekimlerde odağın kayması ve bokeh modunda yaşadığı bulanıklık gradyanı ile oldukça puan kaybediyor. Video kısmına gelicek olursak, dış ve iç mekanlardaki doğru pozlama, dış mekan çekimlerinde renk tonunu doğru vermesi ve oldukça stabil bir şekilde çekim yapılabilmesi yapılan pozitif yorumlardan oluyor. Fakat düşük ışıkta verdiği ayrıntı kaybı, orta ve az ışıkta düşük kare hızı olan videolar çekmesi video tarafında puanın düşmesine neden olan etkenlerden.

Yazılım güncellemeleri ile bu sorunların bazıları çözülebilir durumda. Geçtiğimiz günlerde iOS 13.2 ile bazı kamera sorunları çözülmüştü.iPhone 11 çok kötü bir puan almasa da ön kamera tarafındaki yarışta biraz geri kalmış gibi gözüküyor.