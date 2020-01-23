iPhone 11 DxOMark performansı açıklandı!

iPhone 11 için bilimsel olarak kamera performanslarını sınayan DxOMark tarafından veriler açıklandı. Tüm istatistikleri, haberimizde derledik.

İlginizi çekebilir: iPhone 11 Pro Max kamera performansı nasıl? | DxOMark #14

Apple’ın yeni nesil akıllı telefon modelleri arasında giriş seviyesine konumlandırdığı iPhone 11 geçtiğimiz senenin Eylül ayında duyuruldu. DxOMark, daha pahallı ve premium seviye akıllı telefon modeli olan iPhone 11 Pro’yu ilk olarak incelemiş ve kamera istatistiklerini resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılara sunmuştu. Firmanın bu sene konumlandırdığı ekonomik sınıf cihazdaki anahtar özellikler 6.1 inç Liquid Retina HD ekran, Apple’ın A13 Bionic yonga seti, 64/128/256GB dahili hafıza seçenekleri ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık olarak sıralanabilir.

Kamera tarafına gelecek olursak, arka tarafta yer alan kamera kurulumunda çift sensör ve lens bulunuyor. Ana kamerada; 26mm lens boyutu, 13mm lens boyutuna sahip geniş açılı kamera sensörüyle konumlandırılmış. İki sensör de 12 MP çözünürlükle güçlendirilmiş. Ana kamerada, 1/2.55 odak açıklığı bulunurken, bu kamera çift pikselli PDAF otomatik fokus yapabiliyor.

DxOMark’ın gerçekleştirmiş olduğu testlerden çıkan sonuç yukarıdaki gibi oldu. Testlerden toplamda 109 puan alırken fotoğraf tarafında 112 video tarafında 101 puan alabildi. Sitenin açıkladığı detaylarda, iPhone’ların video ve fotoğraf performanslarında cihazların donanımıyla uyumlu istatistikler yakaladığı belirtildi. Aynı testlerde iPhone 11 Pro Max, 117 puan alırken, geçen seneki halefi iPhone Xs Max 106 puan almıştı. Tüm detaylara ulaşmak için buradaki linke gidip araştırmanın tümünü inceleyebilirsiniz.

iPhone 11 kamera özellikleri neler?