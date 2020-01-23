Akıllı Telefonlar
iPhone 11 DxOMark performansı açıklandı!
iPhone 11 için bilimsel olarak kamera performanslarını sınayan DxOMark tarafından veriler açıklandı. Tüm istatistikleri, haberimizde derledik.
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Apple’ın yeni nesil akıllı telefon modelleri arasında giriş seviyesine konumlandırdığı iPhone 11 geçtiğimiz senenin Eylül ayında duyuruldu. DxOMark, daha pahallı ve premium seviye akıllı telefon modeli olan iPhone 11 Pro’yu ilk olarak incelemiş ve kamera istatistiklerini resmi internet sitesi üzerinden kullanıcılara sunmuştu. Firmanın bu sene konumlandırdığı ekonomik sınıf cihazdaki anahtar özellikler 6.1 inç Liquid Retina HD ekran, Apple’ın A13 Bionic yonga seti, 64/128/256GB dahili hafıza seçenekleri ve IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık olarak sıralanabilir.
Kamera tarafına gelecek olursak, arka tarafta yer alan kamera kurulumunda çift sensör ve lens bulunuyor. Ana kamerada; 26mm lens boyutu, 13mm lens boyutuna sahip geniş açılı kamera sensörüyle konumlandırılmış. İki sensör de 12 MP çözünürlükle güçlendirilmiş. Ana kamerada, 1/2.55 odak açıklığı bulunurken, bu kamera çift pikselli PDAF otomatik fokus yapabiliyor.
DxOMark’ın gerçekleştirmiş olduğu testlerden çıkan sonuç yukarıdaki gibi oldu. Testlerden toplamda 109 puan alırken fotoğraf tarafında 112 video tarafında 101 puan alabildi. Sitenin açıkladığı detaylarda, iPhone’ların video ve fotoğraf performanslarında cihazların donanımıyla uyumlu istatistikler yakaladığı belirtildi. Aynı testlerde iPhone 11 Pro Max, 117 puan alırken, geçen seneki halefi iPhone Xs Max 106 puan almıştı. Tüm detaylara ulaşmak için buradaki linke gidip araştırmanın tümünü inceleyebilirsiniz.
iPhone 11 kamera özellikleri neler?
- Çift kameralı kurulum.
- 1/2.55 odak açıklığına sahip 12 MP kamera.
- Ultra geniş açı: f/2.4 odak açıklığına sahip 13mm lens boyutu.
- 5’li LED çift ton flaş.
- HDR (foto/panorama).
- 4K 2160@24/30/60fps HDR destekli video ve stereo ses kaydı.
Akıllı Telefonlar
Oppo PCLM50, TENAA’da görüntülendi: Reno3’ten daha hızlı!
Oppo, 2019’un son günlerinde Reno3 ve Reno3 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Şimdi de şirketin aileye katılacak yeni akıllı telefonu Oppo PCLM50 modeli TENAA‘da görüntülendi.
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Oppo PCLM50 neler sunuyor?
Oppo PCLM50 modelinin henüz fotoğrafı olmasa da tüm teknik özelliklerinin belgesi ortaya çıktı. Cihaz Reno3 ile aynı boyuta ve ağırlığa sahip, ancak ana kamera 48 MP’ye düşürülürken CPU biraz daha hızlı görünüyor. PCLM50‘nin işlemcisi 2,4 GHz’e ulaşabiliyor ve 5G modeme sahip bir yonga setinden gücünü alıyor olacak. Oppo PCLM50’nin, Oppo Reno3‘ün Mediatek‘in en güçlü işlemcisi olan Dimensity 1000 platformunda çalıştığı göz önüne alındığında, Reno3 Pro‘yu çalıştıran Snapdragon 765G SoC ile geleceği tahmin ediliyor.
Diğer teknik özellikleri neler?
PCLM50, 8 GB RAM ve depolama alanı olarak, 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin olduğu görünüyor. Telefonda microSD yuvasının olmaması bekleniyor. PCLM50, kamera sistemi olarak ise dörtlü bir kamera sistemine sahip olucak. 48 MP ana kamera, 8 MP telefoto kamera, ultra geniş açılı bir kamera ve makro fotoğraflar için 2 MP‘lik bir makro kamera ile gelmesi bekleniyor. Ön kamera ise 32 MP‘lik, Reno3 ile aynı kamerayla gelecek.
Akıllı Telefonlar
Poco F2 için tarih belli oldu!
Başarısıyla göz dolduran Pocophone F1 modelinden sonra, bu başarıyı devam ettirmek için Xiaomi‘den ayrılıp, bağımsız bir marka halinde “Poco” olarak yoluna devam eden şirketin yeni modeli büyük merakla bekleniyor. Poco Hindistan‘ın genel müdürü Manmohan Chandolu bazı açıklamalarda bulundu.
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En önemli detay ise yeni Poco modelinin Mart 2020‘de satışa çıkacak olması oldu. Chandolu, Poco markasının fiyat-performans odaklı cihazlarla, üst seviye işlemci ve yüksek RAM kapasitesini buluşturmayı hedefleyen bir şirket olduğunu vurguladı. Ayrıca yazılım konusunda da Poco markasına özel MIUI yazılımıyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Chandolu, Poco markasının bağımsız bir şirket olmasına rağmen, tedarik zincirini ve kullanıcı verilerini depolamak için Xiaomi markasıyla ilişkiler yürüttüğünü belirtti. Ayrıca satış sonrası hizmetler de Xiaomi kanalları üzerinden yapılacak.
Poco markası başlangıçta internet üzerinden satış yapmayı planlasa da, gelecekte kendine ait fiziksel mağazalarıyla da hizmet vermeyi planlıyor. Chandolu, şirketin global pazardan çok Hint pazarına odaklanmış vaziyette olduklarını, global pazar için biraz daha zamanları olduklarını söyledi.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu rekoru kırıldı!
Realme markasının, Snapdragon 865 işlemcisiyle piyasaya sürmesi beklenen yeni amiral gemisi telefonu AnTuTu testinde ortaya çıktı. “realme RMX2071” kod adıyla görüntülenen cihaz, 574 bin 985 gibi bir puan alarak şimdiye kadarki en yüksek puanı alarak rekor kırdı.
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Realme X50 Pro olarak adlandırılması beklenen cihazın, şu an satışta bulunan Snapdragon 765G işlemcili Realme X50 5G modelinin üstünde konumlandırılması bekleniyor.
AnTuTu testlerinde, cihazlara ait teknik özellikler de belli oluyor. Fakat bu cihaz hakkında hiç bir bilgiye ulaşılamıyor. Söz konusu amiral gemisi modelin, Realme X2 Pro modelinin AnTuTu üzerinde yapılan testinde 467 bin 653 puanlık performansına, %20’yı aşkın farkla geçmesi oldukça dikkat çekti.
Güvenilir Çinli bir kaynağa göre, Realme‘nin Snapdragon 865′li modeli delikli ekran(punch hole) tasarımına ve tekli ön kameraya sahip olması bekleniyor.