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iPhone 11 Pro Max kamera performansı nasıl? | DxOMark #14
Hardware Plus’ın klasikleşen konseptlerinden DxOMark serimize iPhone 11 Pro Max ile devam ediyoruz.
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Üç kameralı yapısıyla gelen iPhone 11 Pro Max, DxOMark’ın test merkezinde 117 puan alarak ilk sıralardaki yerini aldı.
Peki lider olamaması hangi eksiklerinden kaynaklanıyor? 124 fotoğraf, 102 video puanının detayları neler? Bu videomuzda DxOMark’ın değerlendirmesine bakıyoruz.
İyi seyirler…
iPhone 11 Pro Max kamera özellikleri
Arka
- 12 MP, f/1.8, 26mm (ana)
- 12 MP, f/2.0, 52mm (telefoto)
- 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra geniş)
Ön
- 12 MP, f/2.2, 23mm
Video
- 4K (60 fps)
- Full HD (240 fps)
- HDR
Sizden Gelenler
Damla çentik modası biter mi? – Sizden Gelenler #50
Sizden Gelenler #50 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları yanıtladık. Bakalım bu hafta neler sorulmuş?
Sizden Gelenler zaman çizgelesi
0:53 Uzun zamandır soruyorum maalesef cevap alamadım, sizce yeni helio işlemcileri nasıl buluyorsunuz?
2:11 Merhaba, ben androidle alakalı soru sormak istiyorum. Androidde Root atmak nedir? Apk nedir? Bunlar ne işe yarar? Yapmalı mıyız yapmamalı mıyız? Ben hep İOS kullandım nasipse yakında geçeceğim androide biraz bilgilendirme olursa sevinirim.
5:28 iphone 8 plus kullanıcısıyım bunu satıp huawei p30 pro almaya değer mi?
6:35 5 – 6 bin arası en iyi televizyon? Aradığım özellik android telefonlardaki gibi APK yükleyebilmek
8:10 Xıaomı mi 9t den, mi note 10 a geçiş yapacağım. Mi note 10 u beğendiniz mi?
9:34 HWP olarak 2020 yılı için yayıncılık anlamında yeni planlarınız var mı? (Yeni seriler kast ettiğim)
10:19 Telefon aksesuarları (akıllı bileklik bluetooth kulaklık v.b) şarj etmek konusunda pc üzerinde mi yoksa şarj adaptörü üzerinden mi şarj etmek hangisinden doğru olur.
11:49 GM 9 Pro satılıp üzerine 500 TL eklenip Redmi Note 8’e geçilir mi? Kamera hariç hiçbir avantajı yok kâğıt üzerinde
12:43 Bu damla çentik modası bir gün biter mi? Siz beğeniyor musunuz?
13:34 Yüksek mp sunan cep telefonları (48-64-108 mp) ile çekilen fotoğraflar kaç dpi? (Ham olarak 300 dpi sunuyor mu?) İkinci sorum: Fotoğraf, özellikle düşük ışık kalitesi yüksek fotoğraf çekebilen ve bağlantı hızı yüksek (4.5 g ve wifi) telefon önerinizi alabilir miyim?
15:16 Iphone neden samsung,xiaomi,huawei gibi markalar gibi orta segment telefonlarda çıkarmıyor . Bir diğer sorum ise şimdiye kadar pahalıda olsa bu, bu fiyatı ediyor, fiyatının hakkini veriyor dediğiniz cihazlar var mı varsa neler?
16:19 Piyasadaki yeni oyunları en iyi şekilde oynama derdi olmayanlar için bir telefonun 4GB ya da 6GB RAM’e sahip olması bir şey değiştirir mi?
17:07 Kablosuz kulaklık incelemeleri güzel geliyor ama bir akıllı saat incelemeleri az görüyorum, amazfit huawei Apple ürünleri gibi, bu yöne ağırlık verme gibi planlarınız var mı?
18:23 İki sorum var: 1. Telefonu gece şarjda bırakmak pile zarar verir diye bi inanış vardı eskiden. Günümüzdeki akıllı telefonlar telefon şarj olunca elektriği kesiyor diye biliyoruz ama kestikten sonra şarj 99a düşünce tekrar şarj etmiyor mu ve tüm gece bu olay devam ettiği için pil zarar görmüyor mu? 2. Bir ara honor 9x diye bir telefon tanıtılmıştı, bir türlü Türkiye’de satışa çıkmadı. Sizce y9 prime ın satışını engellememesi için mi satışa çıkmıyor? Çünkü yaklaşık olarak aynı fiyata y9 prime dan çok daha başarılı bir telefon bence.
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İZDİHAMDAN AÇILIŞ İPTAL OLDU – Xiaomi Ankara açılışı ve mağaza vLog’u
Bu videomuzda bildiğiniz üzere bugün açılacak Xiaomi Ankara Mi Store açılışı için Ersin ve Kerem Ankara’ya gitmişti. Hem takipçiler ile buluşmak hem de mağazadaki ürünler ve kampanyalar hakkında bilgi vermek için gittiğimiz AnkaMall açılışı maalesef izdiham nedeniyle iptal edildi.
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Mağaza açılışını yapacak Xiaomi resmi distrübitörü Evofone’dan gelen Xiaomi Ankara mağaza açılışı için resmi açıklama ise şu şekilde; “Açılışımız yaşanan aşırı izdiham nedeniyle iptal edilmiştir. Açılışa özel kampanyalarımız 15 gün boyunca geçerli olacak şekilde tekrar organize edilip, Bu konu ile ilgili ikinci bir duyuru yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
XIAOMI ANKARA AÇILIŞI İÇİN BAHSEDİLEN MI A3 HEDİYESİ HAKKINDA:
Videoda bahsettiğimiz Xiaomi Mi A3 hediyesi izdiham nedeniyle açılışın iptal olması sebebiyle ertelenmiştir. Hediye şartları ve detaylarını ilerleyen günlerde Hardware Plus hesabı üzerinden aktaracağız. Hediye ilerleyen günlerde çekiliş ile verilecektir. Detaylar için HWP hesaplarını takip edebilirsiniz.
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Cuma Raporu
Cuma Raporu #76: Xiaomi Ankara, Instagram yenilikleri ve dahası
Cuma Raporu #76 videomuzda, haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
Tüm Cuma Raporu bölümlerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Cuma Raporu #76 haberleri zaman çizelgesi
Ankara’nın ilk Xiaomi Mi Store’u açılıyor
Instagram like’ları kaldırdı
Instagram, TikTok’a rakip oluyor!
Motorola Razr tanıtıldı
16 inç MacBook Pro tanıtıldı
House M.D. Türkiye’ye uyarlanıyor: Hekimoğlu!