iPhone 11 Pro Max kamera performansı nasıl? | DxOMark #14

Bu videomuzda bildiğiniz üzere bugün açılacak Xiaomi Ankara Mi Store açılışı için Ersin ve Kerem Ankara’ya gitmişti. Hem takipçiler ile buluşmak hem de mağazadaki ürünler ve kampanyalar hakkında bilgi vermek için gittiğimiz AnkaMall açılışı maalesef izdiham nedeniyle iptal edildi.

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Mağaza açılışını yapacak Xiaomi resmi distrübitörü Evofone’dan gelen Xiaomi Ankara mağaza açılışı için resmi açıklama ise şu şekilde; “Açılışımız yaşanan aşırı izdiham nedeniyle iptal edilmiştir. Açılışa özel kampanyalarımız 15 gün boyunca geçerli olacak şekilde tekrar organize edilip, Bu konu ile ilgili ikinci bir duyuru yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

XIAOMI ANKARA AÇILIŞI İÇİN BAHSEDİLEN MI A3 HEDİYESİ HAKKINDA:

Videoda bahsettiğimiz Xiaomi Mi A3 hediyesi izdiham nedeniyle açılışın iptal olması sebebiyle ertelenmiştir. Hediye şartları ve detaylarını ilerleyen günlerde Hardware Plus hesabı üzerinden aktaracağız. Hediye ilerleyen günlerde çekiliş ile verilecektir. Detaylar için HWP hesaplarını takip edebilirsiniz.

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