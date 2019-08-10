iPad Pro ve iPad 2019 modellerinde çoklu kamera kullanılabilir

Apple, önümüzdeki ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPad Pro ve iPad modellerinde tek lensli yerine çoklu arka kamera modülünü kullanacak.

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iPad Pro ve iPad cihazları hakkında Çinli bir tedarikçiden gelen söylentilere göre, Pro modelinde 12 MP çözünürlüklü ana olmak üzere derinlik sensörü ile geniş açılı çekim sağlayan üçlü arka kamerayla beraber portre modu özelliği de bekleniyor. 2019 versiyonunun 9.7 inç’den 10.2 inç’e evrileceği söylenen başlangıç seviyesi bir iPad modelinin ise; iPhone XS akıllı telefonuna benzeyen çift kamera modülünün kullanılacağı anlaşılıyor.

Japon yayıncı Mac Otakara ‘nın paylaştığı bu iddialar henüz karşılık bulmasa da akıllı telefon pazarında çoklu kamera kullanan ve önümüzdeki senelerde tablet satışlarında artış bekleyen Apple’ın, iPad modellerinde çoklu kamera sistemi kullanacak olması oldukça mantıklı görünüyor. Otakara bu cihazlarla ilgili aksesuarların şemalarının şu anda “etrafta yüzdüğünü” söyledi. Ancak bu şemaların Apple ürünleri ya da üçüncü taraf eklentileri olup olmadığı hakkında bir bilgi vermedi.