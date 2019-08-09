Nokia 7.2 Geekbench listelerinde görüldü!

Nokia 7.2, Daredevil kodu ile Geekbench listelerinde dikkatleri üzerine çektikten sonra, daha önceki sızıntıların dışındaki ana özellikleri ile yerini kesin olarak aldı.

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Teknolojinin en eski yüzlerinden olan Nokia, sektörde kendisini tekrar kanıtlama çalışmasını sürdürüyor. Geekbench listelerinde kendisini gösteren şirket, geçtiğimiz temmuz ayında Daredevil kodlu cihazını Nokia 7.2 adıyla kesinleştirmiş oldu.

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni cihaz 6 GB RAM ile eşleşen 1.84 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 710 olduğu düşünülen yonga seti kullanıyor. Tek çekirdekli testlerde 1.604 puan alan cihaz, orta seviyeli telefonların bulunduğu çok çekirdekli testlerde 5.821 puan aldı. Daha önceki sızıntılar sayesinde 48 MP ana olmak üzere dairesel üçlü kameraya sahip olduğu ortaya çıkan Nokia 7.2, ön tarafta su damlası çentik bulunduruyor. 6.2 inçlik FHD+ ekran, arka tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu ve 3.500 mAh kapasiteli batarya ile kendini gösteren akıllı telefon, Android 9 Pie işletim sistemi ile piyasaya sürülecek.

Nokia 7.2 ‘nin bahsedilenler dışındaki pek çok farklı özelliğiyle, küçük kardeşi olan Nokia6.2 ile beraber 6 Eylül’de IFA’da tanıtılması bekleniyor. Cihazın satış yerleri ve fiyatlandırması hakkında hiçbir bilgi şimdilik bulunmuyor.