Apple’ın aileye 14.1 inçlik devasa bir ekrana sahip başka bir iPad Pro modelini ekleyeceği söyleniyor. Bu da tableti ekran boyutuyla esasen dizüstü kategorisine sokuyor. Bununla birlikte, bir söylenti, ekstra boyutun büyük bir özellik artışıyla birlikte geldiğini ve daha büyük sürümün potansiyel olarak M3’ten daha fazla CPU ve GPU çekirdeği sunan M3 Pro’ya sahip olabileceğini öne sürüyor. iPad Pro 14.1 inç PC’leri ağlatacak gibi görünüyor.

Apple M3 henüz piyasaya çıkmadı. Ancak Revegnus, 14.1 inçlik iPad Pro’nun M3 Pro ile test edildiğini tweetledi. Daha büyük tabletlerle, daha iyi sıcaklıklar için daha yetenekli bir soğutma çözümü kullanmak için daha fazla alana sahip olursunuz. Ancak o zaman bile Apple, ince ve taşınabilir iPad Pro’nun içinde fan kullanmaktan kaçınacak.

Bu, termal dağılımdan bağımsız olarak güvenilirliğinin büyük ölçüde büyük bir soğutucuya bağlı olacağı anlamına geliyor. Buhar odaları, soğutma kapasitesi ve daha ince ürünlere öncelik verme burada tercih edilen çözümlerdir. Bu soğutucu, iPad Pro’ya bir miktar hacim katacak olsa da içinde M3 Pro’nun olduğu söylendiği düşünülürse gerekli olacaktır. Normal M3’ün daha önce M1 ve M2 gibi 8 çekirdekli bir CPU’ya sahip olduğu söyleniyordu, bu nedenle resmi olarak duyurulduğunda M3 Pro’nun daha fazla çekirdeğe sahip olması bekleniyor.

The 14.1-inch iPad will have an M3 Pro.

Apple is crazy!!!

They are building a monster👽

iPadOS will also get a big update

Many features from macOS are coming to iPadOS pic.twitter.com/Z5sYw7ACfB

— Revegnus (@Tech_Reve) May 2, 2023