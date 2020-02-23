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Sizin Yorumunuz

iPad Pro 11 – Sizin Yorumunuz (Berk Mataracı)

iPad Pro 11 kullanıcısı olan Berk Mataracı ile Sizin Yorumunuz serimizin çeşitliliği devam ediyor. Profesyonel kullanım için taşınabilirlik açısından en ideal cihazlardan biri olan iPad Pro 11’in detaylarını ve artıları ile eksilerini Berk’ten dinliyoruz.

İyi seyirler…

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Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 5S Plus – Sizin Yorumunuz (Emre Balyemez)

19 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi

Xiaomi Mi 5S Plus kullanıcısı Emre Balyemez, Sizin Yorumunuz serisinde, telefonunun gündelik hayattaki performansını bizlere aktarıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Anılcan Özkök)

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Mi 5S Plus cihazını Emre, 3.5 yıldır aktif olarak kullanıyor. Bizlere, 2020 şartlarında hala kullanılabilir bir cihaz mı? Arayüz içindeki akıcılık azaldı mı? Kamera performansı tatminkar mı? Bunlardan bahsedecek.

 

İyi seyirler.

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi 6X – Sizi Yorumunuz (Ali Muhammed Köse)

18 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi Mi 6X Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serimizin yeni bölümünde, Xiaomi Mi 6X modeliyle Ali Muhammed Köse konuğumuz oldu. Bakalım Muhammed beyin telefonla ilgili deneyimleri nasıl?

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Sizin Yorumunuz

Xiaomi Mi Note 10 – Sizin Yorumunuz (Anılcan Özkök)

16 Şubat 2020

Yazan:

Xiaomi Mi Note 10 - Sizin Yorumunuz (Anılcan Özkök)

Xiaomi Mi Note 10 kullanıcısı olan Anılcan Özkök Sizin Yorumunuz serisinde 108 MP kameralı telefonu aktarıyor.

Ankara’da üniversite öğrencisi olan Anılcan’ın Mi Note 10 hakkındaki görüşlerini, cihaz hakkında sevdiği ve sevmediği yönlerini bu videoda dinliyoruz.

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İyi seyirler…

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