iPad Air, daha yetenekli ve ucuz yeni bir model ile gelecek!

DigiTimes, Apple‘ın ARM destekli MacBook‘lar ve yeni tabletler üretmek için tedarik zincirini genişlettiğini yakın zamanda açıklamıştı. Şirketin her iki ürün kategorisinde de satışlarının 2019 yılına göre artış göstermesi bekleniyor.

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iPad Air, yeni nesilde hangi teknik özellikleri sunacak?

Yeni nesil iPad Air, iPhone SE 2020 gibi bir strateji benimseyebilir. Bu nedenle 10.8 inçlik uygun fiyatlı fakat güçlü bir yonga seti ile satışa sunulması bekleniyor. Cihazda muhtemelen 400$’lık iPhone SE 2020’de kullanılan Apple A13 Bionic yonga seti bulunacak. Bu konuda ortaya çıkan bazı çelişkili raporlar bulunsa da şimdilik tahminler bu yönde. iPad Air (2019), A12 Bionic yonga setini kullanıyor ve 64 GB’lık modeli 500$’dan başlıyor. Taban model 10.2 inçlik Air ise eski A10 Bionic yonga setini kullanıyor ve 330$’dan satılıyor. Bu nedenle yeni nesil iPad Air‘in bu iki fiyat etiketi arasında bir yere konumlanacağı tahmin ediliyor.

Yeni nesil iPad Air için ortaya pek çok söylenti çıktı. Bunların başında Lightning girişinin kaldırılıp USB-C girişinin getirilmesi geliyor. Ayrıca yeni modelin Magic Keyboard’ı desteklemesi de bekleniyor. Ming-Chi Kuo, yeni nesil iPad’lerde 20W’lık hızlı şarj bulunacağını raporlarına eklemişti. Günümüz iPad‘lerinde bu değer 18W olarak kullanıma sunuluyor.

Apple‘ın yeni nesil Apple yonga seti kullanacak olan dizüstü bilgisayarları ise tahmini olarak bu yılın sonunda piyasaya sürülecek.