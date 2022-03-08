IoT Line Fair ’22 Etkinliği

20 Nisan 2022 tarihinde İTÜ Ayazağa Kampüsü‘nün en prestijli konferans salonu olan Süleyman Demirel Kültür Merkezi‘nde 7’ncisini düzenlenecek ve Türkiye’nin İlk Nesnelerin İnterneti Fuarı olma özelliğini taşıyan IoT Line Fair etkinliği ile IoT ekosistemindeki öncü şirketleri, uzman konuşmacıları ve bu teknolojiye ilgi duyan herkesi bir araya getirmeyi hedefliyor. Bu sene etkinliğe katılımı kesinleşen şirketler arasında Huawei, Mitsubishi Electric, Türkiye Finans ve Kontrolmatik bulunuyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Tecno Camon 18 Premier Kutu Açılışı | 120 Hz AMOLED ve 60X Hyper Zoom!

Institute of Electrical and Electronics Engineers, temellerini 1884 yılında Alexander Graham Bell ve Thomas Edison’un attığı; teknolojiyi insanlığın yararına geliştirmeyi amaçlayan, bu doğrultuda bir ekosistem yaratıp aktif çalışmalar yürüten; mühendis, bilim insanı ve öğrencilerin oluşturduğu dünyanın en geniş teknik topluluğu olarak öne çıkıyor.

1992 yılında kurulan IEEE İTÜ Öğrenci Kolu, 6 komitesi ve 5 ekibiyle 28 yıldır çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin en aktif öğrenci kulüplerinden biri olan IEEE İTÜ Öğrenci Kolu her yıl düzenlemekte olduğu etkinlikler ile alanında uzman akademisyenler ve şirketleri öğrenciler ile buluşturarak teknik eğitimler, teknik geziler ve sosyal sorumluluk projeleri de organize ediyor.

Electrical Engineering STudents ’ European AssoCiation

1984 yılında Hollanda, Delft temelli kurulan topluluk; Avrupa’daki mühendislik eğitimi gören üniversite

öğrencilerini ve mezunlarını tek çatı altında toplayarak onların gelişimini amaç edinmiş bir öğrenci organizasyonudur. 28 farklı Avrupa ülkesinde 52 yerel kolu 5000’den fazla üyesi bulunmaktadır.

EESTEC LC Istanbul, 2005 yılında İTÜ’de kurulmuş olup IEEE İTÜ’nün bir komitesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Her sene 2 uluslararası,4 yerel etkinlik düzenleyen ve aktif 150 üyesi bulunan LC İstanbul, uluslararası takımlardaki üye sayısı ve aktifliği ile ön plana çıkıyor.

IoT Line Fair Nedir?

İlk olarak 2015 yılında organize edilen IoT Line Fair, Internet of Things teknolojisinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sektörün önde gelen şirketleri ile Start-Upları bir araya getirmek, kaliteli bir network ortamı sağlamak için düzenlenmiştir. 2015 yılını takiben her sene gerçekleştirilmeye başlanan ve günümüzde

öğrenci organizasyonu olarak en büyük Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Ürünler Fuarı olan IoT Line Fair, vizyonunu genişleterek IoT’nin ülkemizdeki nabzını tutmakta, öğrencilere, mühendislere ve iş adamlarına

ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Ne Amaçlanıyor?

Etkinlik ile IoT teknolojisinin alanda çalışma yapan şirketlere, mühendislere, mühendis adaylarına ve ilgili herkese tanıtılması, sektörün önde gelen şirketleri ve konuşmacıların oturumlarına katılma ve birebir soru sorma, Internet of Things çözümleri üzerine uygulama yapabilecek üniversite öğrencilerinin ve bireylerin teşvik edilmesi, onlara ilham kaynağı olması amaçlanıyor.