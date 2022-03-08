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Tecno Camon 18 Premier Kutu Açılışı | 120 Hz AMOLED ve 60X Hyper Zoom!
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Bu ürün Tecno Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.
TECNO Camon ailesinin yeni üyesi 18 Premier ofisimize ulaştı. Biz de kutu açılışını gerçekleştirdik ve ilk izlenimlerimizi paylaştık. Orta üst seviyede dikkat çeken teknik özellikleri ise şu şekilde:
Boyut: 163.8 x 75.9 x 8.2 mm 200.6 gram
Ekran: 6,7 inç AMOLED FHD+ 120 Hz
İşlemci: MediaTek Helio G96
RAM/Depolama: 8 GB RAM / 256 GB depolama
Kamera: 64MP + 8 MP + 12MP / 32 MP Ön Kamera
Batarya: 4750 mAh 33W Hızlı şarj
#TECNO #Camon18Premier #Unboxing
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