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Akıllı Telefonlar

Tecno Camon 18 Premier Kutu Açılışı | 120 Hz AMOLED ve 60X Hyper Zoom!

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Bu ürün Tecno Türkiye tarafından tedarik edilmiştir.

TECNO Camon ailesinin yeni üyesi 18 Premier ofisimize ulaştı. Biz de kutu açılışını gerçekleştirdik ve ilk izlenimlerimizi paylaştık. Orta üst seviyede dikkat çeken teknik özellikleri ise şu şekilde:

Boyut: 163.8 x 75.9 x 8.2 mm 200.6 gram

Ekran: 6,7 inç AMOLED FHD+ 120 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G96

RAM/Depolama: 8 GB RAM / 256 GB depolama

Kamera: 64MP + 8 MP + 12MP / 32 MP Ön Kamera

Batarya: 4750 mAh 33W Hızlı şarj

#TECNO #Camon18Premier #Unboxing

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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