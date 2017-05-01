iOS’ta Yapılan Google Aramalarında Artık Yayınlar ve Müzikler Yer Alacak

Artık iPhone’da yayın içeriklerini Google üzerinden bulmak daha kolay olacak çünkü Google çarşamba günü iOS cihazlara yeni bir özellik getirdi.

Google’ın yeni özelliği ile beraber artık iOS cihazları arama üzerinden televizyon şovlarını ya da şarkıları direkt olarak yayın servisinden bulabilecek. Bu yayın servislerinin arasında iTunes, Hulu, Amazon Video, Google Play, YouTube ve Spotify yer alıyor.

Bu özellik uzun bir süredir Android sürümünde ve masaüstü sürümünde yer alıyordu. Aradığınız şey ile alakalı içerikleri alt kısımda bulunan servis simgelerine dokunarak bulabilirsiniz.

Bu büyük bir yenilik değil ancak kesinlikle yardımcı olacak bir özellik. Mobil kültür tarayıcı üzerinden değil uygulamalar üzerinden sörf yapmayı sağlıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar aradıklarını aradıkları ile ilgili içerikleri direkt olarak uygulama içinde bulabilecek.