iOS Uygulamalarında Ön Sipariş Dönemi Başladı

Apple, iOS işletim sistemi için sunduğu uygulama mağazası App Store’da ön sipariş dönemini başlattı.

Günümüzde birçok ürün için kullanılmakta olan ön sipariş sistemi sonunda Apple’ın uygulama mağazası App Store’da da getirildi. Böylece merak ettiğiniz ve iyi olacağından emin olduğunuz uygulamaları ve mobil oyunları çıkış tarihinden önce satın alabilecek ve çıkar çıkmaz cihazınıza indirerek kullanıma başlayabileceksiniz.

Çıkış tarihinden 90 gün kadar öncesine ve 2 gün kadar yakın tarihe kadar ayarlanabilecek olan ön sipariş sisteminde geliştiriciler böylece en fazla üç ay, en erken 2 gün öncesine kadar ürünlerini App Store’da listeleyebilecekler. Kullanıcılar ise ön ödeme ile satın aldıkları oyun çıkış tarihinde otomatik olarak inecekken dilerlerse çıkış tarihi öncesinde ödemelerini koşulsuz şartsız iptal edebilecek.

Şu an için ön siparişe özel ekstra özellikler ya da bonuslar, fiyat farklı gibi bir durum hakkında bilgi yok, ancak klasik ön sipariş sisteminde bu tarz eklemeler olduğu için muhtemelen App Store’un da bu ön sipariş sistemine ön sipariş verecek kullanıcılara özel detaylar da sunulacaktır.