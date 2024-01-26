Apple, iOS 17.4 beta güncellemesi ile iOS’u yepyeni bir yere taşıyor. Avrupa Birliği’ndeki App Store ve ekosistemi için bir dizi değişiklik içeren iOS 17.4 güncellemesinin ilk beta sürümünü yayınladı. Bu güncelleme, iOS kullanıcıları için yepyeni bir dönemi başlatıyor. İşte iOS 17.4 beta 1 ile gelen iOS 17 özellikleri. Tüm iOS 17.4 beta yenilikleri burada.

iOS 17.4 Beta 1 Yenilikleri Neler, İşte iOS 17.4 Beta Yenilikleri

iOS 17.4, 21E5184i yapı numarasına sahip ve şu anda kayıtlı geliştiriciler tarafından Ayarlar uygulaması aracılığıyla erişilebilir durumda. Halka açık beta test kullanıcılarına da bu hafta içinde veya önümüzdeki hafta sunulması bekleniyor. Bu süreçte iOS 17.4 özellikleri ve iOS 17.4 yenilikleri de çok merak ediliyor. iOS 17.4 beta 1 ile iOS platformu yepyeni sulara yelken açıyor.

İşte tüm iOS 17.4 beta yenilikleri:

App Store ve AB Değişiklikleri

iOS 17.4 beta yenilikleri arasında en dikkat çekeni şüphesiz Apple’ın geri vitesi oldu. Avrupa Birliği’ndeki iPhone kullanıcıları için App Store’da ve daha geniş ekosisteminde önemli değişikliklerle dolu. Bu değişiklikler arasında ilk kez üçüncü taraf uygulama mağazaları için destek, varsayılan web tarayıcıları ile ilgili kurallarda değişiklikler, oyun akışı uygulamaları ve daha fazlası yer alıyor.

iPhone dış kaynaktan uygulama yükleme artık bir hayal olmaktan çıkacak. iPhone dışardan uygulama yükleme tartışmalarında en çok merak edilen uygulamalardan biri olan Fortnite iOS sürümü de bu güncellemeyle beraber iOS’a geri dönebilir.

Podcastlerde Transkriptler

Apple Podcasts uygulaması iOS 17.4’te otomatik olarak oluşturulan transkriptler için destek sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların podcast içeriğini daha iyi anlamalarına ve aramalarını kolaylaştırmalarına yardımcı olacak.

Yani sesli Podcast’lerinizi artık yazılı olarak da okuyabileceksiniz. Bu sayede tekrar dinlemek istediğiniz bir yer olursa, nerede olduğun hatırlamak için sürekli ileri geri sarmak yerine direkt olarak o cümlenin geçtiği yere gidebilirsiniz.

Apple Müzik ve Siri Güncellemeleri

Apple Müzik uygulamasında “Şimdi Dinle” sekmesinin adı “Ana Sayfa” olarak değiştirilmiş durumda. Bu oldukça küçük bir değişiklik oldu.

Diğer bir değişiklik ise Siri üzerinde. Siri iOS 17.4’te mesajları yalnızca ana dilde değil, ek dillerde de okuma desteğiyle güncellendi. Bu sayede telefon dilinizden farklı mesajları da Siri size okuyabilecek.

Yeni Emoji ve Çalıntı Cihaz Koruması

iOS 17.4, kullanıcıların kullanıcı güvenlik ayarlarını değiştirirken her zaman bir güvenlik gecikmesi gerektirmeyi seçebilecekleri çalıntı cihaz koruması da dahil olmak üzere bir dizi yeni emoji ve güvenlik güncellemesi sunuyor.

Tüm iOS 17.4 beta yenilikleri bu şekilde. Bu sürümde yeni iOS 17 özellikleri olduğunu görüyoruz. Bu güncelleme, iOS kullanıcıları için birçok yeni özellik ve iyileştirme sunarken, Apple’ın platformunu daha işlevsel hale getirmeye devam ettiğini gösteriyor. iOS 17.4’ün Mart ayında genel kullanıma sunulması planlanıyor ve beta sürecinde daha fazla değişiklik ve güncelleme bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iOS 17.4 beta yenilikler konusunda isteneni verebiliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!