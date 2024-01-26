Fortnite iOS’a geri gelecek mi sorusu çok sık soruluyordu. Epic Games ve Apple savaşının ardından geçtiğimiz yıllarda App Store’dan kaldırılan Fortnite iOS sürümü platforma geri dönüyor. Ederinden çok daha yükseğe Fortnite yüklü iPhone ve iPad satanlar yandı. Epic Games müjdeli haberi verdi, Fortnite iOS geri dönüyor.

Fortnite iOS ve Fortnite iPad Oyunları Geri Geliyor, Epic Games Açıkladı

Apple’ın Avrupa Birliği’ndeki iOS kullanıcıları için üçüncü taraf uygulama mağazalarını etkinleştireceğini duyurmasının ardından Epic Games, Fortnite’ı bu yılın sonlarına doğru yeni bir Epic mobil oyun mağazası aracılığıyla Avrupa’daki iPhone ve iPad’lere geri getireceğini doğruladı.

Hatırlatmak gerekirse, 2020 yılında Apple App Store ve Google Play Store ile yaşadığı ücret anlaşmazlıklarının ardından Epic Games Fortnite oyununu bu platformlardan Ağustos 2020’de çekmişti. Bu yeni haberlerle beraber Fortnite iOS ve Fortnite iPad sürümleri Apple cihazlara resmi olarak geri geliyor.

Şüphesiz Fortnite iOS sürümü en çok beklenen uygulamalar arasındaydı. Bu haberlerle beraber sık sık sorulan Fortnite iOS’a geri gelecek mi sorusunun cevabı da evet olarak belirlenmiş oldu. Fortnite iOS uygulaması sayesinde Fornite iPhone üzerinden oynanabilecek.

Fortnite’ın Avrupa’da iOS’a geri dönüşü, AB’nin 7 Mart’ta yürürlüğe girecek olan yeni Dijital Piyasalar Yasası sayesinde gerçekleşecek. Bu yasa, Apple’ın zararlı uygulamaları tespit etmeye yönelik yeni “Noter tasdiki” onay sürecini beklerken, geliştiricilerin App Store dışından ödeme almasına ve uygulama dağıtmasına olanak tanıyor.

Yaklaşan değişiklikler Epic Games’in iOS kullanıcılarından bir kez daha (en azından Avrupa’da) para kazanmasını sağlayacak olsa da, kurucu ve Epic Games CEO’su Tim Sweeney Cupertino’yu “yeni Apple vergileri” nedeniyle eleştirdi. Yani iOS için yeni bir uygulama mağazası açmak düşünüldüğü kadar kolay bir iş olmayacak.

Sweeney, Apple’ın hangi şirketlerin rekabet edebileceğine ve hangi koşullarda rekabet edebileceğine karar vermesini eleştirirken, özellikle de ABD Yüksek Mahkemesi’nin Epic’in Apple’ın federal antitröst yasalarını ihlal ettiği yönündeki temyiz başvurusunu reddetmesinin ardından, öfkesini dile getirdi.

Sonuç olarak, Apple cephesinin iOS dış kaynaktan uygulama yükleme özelliğinin kapılarını açmasıyla beraber, Epic Games gibi Apple’ın App Store üzerinden yaptığı kesintileri eleştiren birçok firma da kendi iOS ve iPadOS uygulamalarını ayrı bir uygulama mağazası aracılığıyla Apple cihazlara sunabilecek.

Bu adım, Apple’ın tekelleşmesini önlerken, geliştiricilere yeni seçeneklerin de kapısını açıyor. iOS dış kaynaktan uygulama yükleme özelliği sayesinde Fortnite gibi iOS’tan çekilen birçok uygulamanın geri döndüğüne şahit olacağız gibi görünüyor. Bu haberle beraber Fortnite iPhone telefonlarda yeniden oynanabilir hale gelecek. Fortnite iOS 17 yüklü cihazlarda oynanabilir olacak.

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