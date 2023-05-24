Android ve iOS arasındaki rekabet, hiç bitmeyen bir savaş olarak nitelendirebileceğimiz mükemmel bir örnek. İlk başlarda, hangi işletim sisteminin daha akıcı olduğu sorusu gündeme gelmişti. iPhone kullanıcıları, bu alanda övünecek bir konuma sahipti. Bunun sebebi, iOS’un başlangıçtan itibaren her zaman daha sorunsuz çalışmasıydı. Android ise bu alanda yakalamaya çalıştığı bir oyun oynamak zorunda kaldı.

Daha sonra güvenlik konusu ortaya çıktı. Ancak şu anda durum böyle değil. Android akıllı telefonlar, çoğunlukla iPhone’larda eksik olan çeşitli güvenlik özelliklerine sahip.Bu, Android telefonların artık iPhone’lardan daha güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Ancak, güvenlik ve gizlilik açısından her iki işletim sistemi de eşit şartlarda yer alıyor.

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Güvenlik ve akıcılık konularının geride kaldığı düşünüldüğünde, tartışma özelliklere odaklanıyor. Android ve iOS birçok ortak özelliğe sahip olsa da, her bir işletim sistemi kendine özgü bazı özelliklere sahiptir. En azından şu an için durum böyle. Bu özellikler arasında dikkat çekici bir örnek, iOS’taki “Canlı Etkinlik” özelliğidir.

Ayrıcalıklı özelliklerden bahsederken, Android kullanıcılarına çok yararlı olacak yeni bir özelliğin yakında geleceğini belirtmek gerekiyor. Google, kısa bir süre önce Android 14’ün ikinci beta sürümünü beta test kullanıcılarına dağıttı. Yeni Android işletim sistemi birçok yeni özellikle birlikte geliyor. Ancak, kesinlikle iOS kullanıcılarını kıskandıracak bir özelliği barındırıyor.

Her iki mobil işletim sistemi de ekran kaydını destekler. Ancak Android, bu özellikle bir adım daha ileri gitmeye hazırlanıyor. Android 14 beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, ekran kaydetme özelliğine eklenen yeni bir özelliği Twitter üzerinden paylaştı. Mishaal Rahman tarafından paylaşılan bu yeni gelişme, kullanıcıların belirli bir uygulamayı kaydedebilmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, ekranlarını kaydederken belirli uygulamaları atlayabiliyor.

Örneğin, ekran kaydını sadece WhatsApp ile sınırlayabilirsiniz. Bu durumda, uygulama sadece WhatsApp’a odaklanacak ve diğer uygulamalar kaydedilmeyecek. Kayıt işlemi sırasında herhangi bir müdahale olduğunda, kullanıcı WhatsApp’a geri döndüğünde kayıt duraklatılır ve kaldığı yerden devam edebilir. Örneğin, kullanıcı ekran kaydı sırasında WhatsApp’tan Instagram’a geçerse, kayıt Instagram’da kullanıcının WhatsApp’a geri dönene kadar duraklatılır.

Bu işlem tamamen duraklamayacak, ancak diğer uygulamalar kaydedilmeyecektir. Kullanıcılar oynatma sırasında diğer uygulamalara geçtiğinde ekranın karardığını fark edecek. Bu, kullanıcıların diğer uygulamalardaki eylemlerinin kaydedilmediğinden emin olmak için yapılmış bir önlemdir. Alternatif olarak, kullanıcılar tüm ekranı kaydedebilir ve hassas bilgileri gizleyebilir. Bu durumda, pop-up mesajlar ve bildirim çubuğu kaydedilmez.

Şu anda, Samsung gibi bazı üreticiler benzer bir özelliği kendi Android sürümlerinde uyguladı. Ancak, bu özellik stok Android 14 ile birlikte tüm Android kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.