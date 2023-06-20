iOS 17, iPhone kullanıcıları için sunulan birçok yeni özellikle güncelleme deneyimini zenginleştiriyor. Ancak henüz piyasaya sürülmediği için bazı sorunlar yaşanabilir. iOS 17 betayı kaldırıp stabil iOS 16‘ya dönmek isteyebilirsiniz. Bu makalede bu işlemi basit adımlar halinde anlatoyoruz.

Öncelikle bilgisayarınıza iTunes’u indirin. Bunun için macOS için bu bağlantı, Windows için bu bağlantı kullanılabilir.

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Ardından iPhone’unuz için son iOS 16 stabil güncellemenin IPSW dosyasını indirin. Doğru model için doğru dosyayı seçtiğinizden emin olun.

Telefonunuzu bilgisayara bağlamadan önce birkaç uyarı:

USB kablosundaki herhangi bir hasar olmamasına dikkat edin

Kabloyu bilgisayardan asla çıkarmayın bu işlem süresince

Hem telefonunuzun hem de bilgisayarınızın şarjı dolu olmalı

1.Telefonunuzu DFU moduna alın:

– Telefonu bilgisayara Lightning kablosu ile bağlayın

– Ses açma tuşuna basın ve bırakın

– Hızlıca ses kapatma tuşuna basın ve bırakın

– Güç tuşuna 10 saniye basılı tutun

– Güç ve ses kapatma tuşlarına basılı tutmaya devam edin

– Bilgisayar DFU modu bildirimi verene kadar bekleyin

2.iTunes’u açın ve dosyayı seçin:

– iTunes’u açın

– Geri Yükle’ye (Restore) Shift (Mac’te Option) tuşuna basılı basın

– İndirdiğiniz IPSW dosyasını seçin

3.Kurulum Bekleyin:

– Kurulum işleminin tamamlanmasını bekleyin

– Artık iOS 16’ya hoşgeldiniz!

Umarım bu adımlar yardımcı olmuştur. iOS 17 betadan iOS16 stabiline dönmek için takip edilmesi gereken basit ama önemli adımlardır. Sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.