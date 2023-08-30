iOS 17 ve iPadOS 17’nin kararlı sürümlerinin piyasaya sürülmesine artık bir aydan az bir süre kaldı, bu da beta testlerinin yakında sona ereceği anlamına geliyor. 12 Eylül’de gerçekleşeceği kesinleşen iPhone 15 serisinin tanıtımıyla beraber kararlı hale ulaşması beklenen sürümde artık tüm pürüzler giderildi ve neredeyse sona geldi. Apple bu süreçte artık haftalık beta güncellemeleri sunuyor ve bugün de son betalardan biri olması beklenen iOS 17 Beta 7’nin ardından iOS 17 Beta 8 yayınlandı! İşte tüm yenilikler!

iOS 17 Beta 8 Küçük Ama Etkili Değişiklikler ile Geldi!

iOS 17, kişiselleştirilmiş bir arama deneyimi sunan büyük bir güncelleme olarak öne çıkıyor. Artık arayan kişilerin kendi görünümünü özelleştirebileceği bu güncelleme ile canlı sesli mesajlar gerçek zamanlı olarak görüntülenebiliyor ve iMessage’da gönderilen sesli mesajlar metne dönüştürülebiliyor.

FaceTime çağrılarınızı kaçırdığınızda video veya sesli mesaj kaydedebilme özelliği de ekleniyor ve FaceTime, Devamlılık işlevi ile Apple TV’de kullanılabiliyor.

Mesajlar uygulamasında ise gizli arayüzde daha temiz bir görünüm sunuluyor. Yeni Check In özelliği sayesinde seyahat ederken arkadaşlarınız ve aileniz sizi gözlemleyebilirken, grup sohbetlerinde “yakalama oku” adı verilen bir özellik ile kaçırmış olabileceğiniz mesajları görebilmeniz sağlanıyor. Çıkartmalar yenilenirken, tüm emojiler çıkartma paketleri ve Memoji ile birleştirilerek kullanılabiliyor.

iOS 17’de, StandBy ile şarj olurken yatay olarak yerleştirilen bir iPhone kullanıcıya istenen bilgileri küçük bir ekranda görüntüleme imkanı sunuyor. Bu özellik Sürekli Açık Ekran’a benzer şekilde çalışacak. Aynı şekilde Widget’lar da etkileşimli hale getirilerek, ana ekrandan uygulama açmadan işlemler gerçekleştirilebiliyor. AirDrop iyileştirmeleri ve NameDrop işlevi ile hızlı paylaşımlar bu güncelleme ile mümkün hale gelirken, SharePlay artık CarPlay ile de kullanılabiliyor.

iOS 17’nin getirdiği diğer yenilikler arasında günlük tutma uygulaması, AirPods Pro 2 için Adaptive Audio özelliği, çevrimdışı Haritalar, Siri için “Hey” aktivasyonu gereksinimi olmadan kullanabilme, genel arama ve Spotlight iyileştirmeleri yer alıyor.

Bu yeni güncellemelerin geliştiricilere sunulmasıyla birlikte, Apple kullanıcılarına daha kullanıcı dostu ve işlevsel bir deneyim sunma yolunda önemli adımlar atmış olacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kararlı iOS 17 sürümü için heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!