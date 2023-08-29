Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 15 etkinlik tarihi bugün resmi olarak Apple tarafından açıklandı. Cupertinolu devin açıklamasına göre 12 Ekim 2023 tarihinde etkinlik düzenlenecek. Apple bu etkinlikte iPhone 15 serisi, yeni Apple Watch modelleri ve muhtemelen 2. nesil AirPods Max modelini tanıtacak.

Etkinlikte iPad modellerinin yenilenmesi de bekleniyor. Apple’ın bu etkinlikte artırılmış gerçeklik kaskı olan Apple Vision Pro için de yeni detayları açıklayacağı da söylentiler arasında yer alıyor. iPhone modellerine dönecek olursak bu yıl Apple yine dört farklı model tanıtacak.

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Bu modeller ana, Plus, Pro ve Pro Max veya bir diğer adıyla Ultra olacak. Ana ve Plus modelde Apple A16 yonga setine yer verecek olan firma, Pro ve Pro Max (veya Ultra) modellerinde ise Apple A17 yonga setini kullanacak. Son gelen bilgilere göre tüm modellerde artık Lightning bağlantı yerine USB Type-C portuna yer verilecek.

Ancak USB-C için Apple’ın farklı planları var. Yani Android’deki şarj kablonuz iPhone 15’te tam verimli çalışmayabilir. Bunu görmek için etkinliği beklemek daha doğru olacak.

Etkinlik her zaman olduğu gibi Apple.com ve Apple’ın resmi YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Türkiye saati ile 20:00’da başlaması beklenen bu etkinlik biz Türkler için pek de hayırlı olmayacak. Çünkü son hesaplara göre tepe model iPhone’un fiyatı 100.000 TL’yi bulacak…