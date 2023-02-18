Apple, geliştiricileri için iOS 16.4 ve iPadOS 16.4 beta sürümlerini yayınladı. Bir dizi yenilik ile gelen bu güncelleme iPhone ve iPad’lere yeni özellikler ekleyecek. Biz de sizler için güncelleme ile gelecek olan yenilikleri bir araya getirdik. Bu güncelleme Android telefon sahiplerini kıskandıracak türden yenilikler barındırıyor. Dilerseniz lafı uzatmadan iOS 16.4 ile gelecek olan yeniliklere hızlıca göz atalım.

Yeni Emojiler

iOS 16.4 güncellemeleri, ilk olarak Eylül 2022’de onaylanan yeni Unicode 15 emoji karakterlerini içeriyor. Bunlar şunları içerir: titreyen bir kafa, pembe ve mavi kalpler, eşek, geyik, kara kuş, kaz, kanat, denizanası, sümbül, bezelye kabuğu, zencefil, fan, tarak, flüt, marakas ve çeşitli sol ve sağa bakan el olarak isimlendiriliyor.

Yeni Tarayıcı Özellikleri

iOS 16.4, hem Safari hem de üçüncü taraf tarayıcılar için güçlü yeni özellikler sunuyor. Safari web uygulamaları artık anlık bildirimlere, ana ekran rozetlerine ve daha fazlasına erişebiliyor. Apple, WWDC’de ilk olarak iOS 16 ile web uygulaması push bildirimlerini duyurdu. Kullanıcılar artık bir “abone ol” düğmesine dokunarak web uygulamalarına bildirim gönderme izni verebilirler. Web uygulamalarından gelen bildirimler, Kilit Ekranında, Bildirim Merkezi’nde ve eşleştirilmiş Apple Watch‘ta görünen diğer uygulamalardan gelen bildirimlerle aynı şekilde çalışır. Bu bildirimler Ayarlar uygulamasında yönetilebilir.

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Web Push Bildirimleri için Odak Desteği: Ana Ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler Odak’a dahil edilebilir, bu da Günlük Özetlere aktarılmasına izin verir ve bunları nerede ve nasıl alınacağını yapılandırmak için seçenekler sunar. Aynı web uygulaması birden fazla iPhone veya iPad’de Ana Ekrana eklenirse, Odak modu hepsine otomatik olarak uygulanacaktır.

Ana Ekran Web Uygulamaları için Rozetler: Ana Ekrana eklenen web uygulamaları, kullanıcıları normal uygulamalar için rozetlere benzer şekilde bildirimler konusunda uyarmak için rozetler görüntüleyebilir. Bildirim almak için izin verildikten sonra rozetler gösterilecek ve web uygulamaları geçerli rozet sayısını gösterecektir.

Üçüncü Taraf Tarayıcılar için Ana Ekrana Ekleme: Google Chrome gibi tarayıcılar artık kullanıcıların Paylaş menüsünden Ana Ekranlarına web siteleri ve uygulamalar eklemelerine izin veriyor.

HomeKit Yükseltmesi

iOS 16.4, iPadOS 16.4 ve macOS Ventura 13.3, HomeKit hataları nedeniyle iOS 16.2’den çekilen HomeKit mimari güncellemesini yeniden tanıttı. Ev uygulamasının Yazılım Güncelleme bölümündeki kullanıcılar artık bir “Ev Yükseltmesi Mevcut” seçeneğini görüyor.

Apple Podcasts Uygulama Güncellemeleri

Apple, iOS 16.4 ile Podcasts uygulamasında birkaç güncelleme yayınladı. Kütüphanedeki Kanallara erişebilir ve bölümleri sürdürmek, kaydedilmiş bölümleri başlatmak ve dinlemek istemediğiniz bölümleri atlamak için Sıradaki’yi kullanabilirsiniz. Abone olunan kanallar en üstte görünecek, ardından takip ettiğiniz ücretsiz şovlar için kanallar izleyecektir.

Apple Music uygulamasındaki yeni belirgin düğmeyle profil ayarlarına erişmek artık daha kolay. Ayarlar uygulaması, iPhone, Apple Watch’larınız, AirPods’larınız ve daha fazlası için garanti bilgilerini görüntüleyen güncellenmiş bir “Kapak” arayüzüne sahip oluyor.

Shortcuts

Kısayollar, cihaz ekranlarını kilitlemek, her zaman açık ekranı kontrol etmek ve iPad’de Sahne Yöneticisi’ni otomatik olarak etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için iş akışları sunar. Kısayol oluştururken Siri’nin Bildirimleri bir eylem olarak duyurmasını da sağlayabilirsiniz.

Mesajlarda Mastodon için İçerik Önizlemeleri

Mesajlar uygulamasında bir Mastodon gönderisine bağlantı gönderdiğinizde, artık bir bağlantı ve resim yerine içeriğin bir önizlemesini görüntüler.

Ayrıca iOS 16.4, Türkiye’de 5G desteği sağlıyor. Odak modu için her zaman açık ekran filtresi artık mevcut. Apple artık kullanıcıları Uydu aracılığıyla Acil SOS özelliği için bir sonraki uydunun ne zaman geçeceği konusunda daha ayrıntılı olarak bilgilendiriyor. “Yakında Kullanılabilir” ve “X zamanında kullanılabilir” seçenekleri yerine, kullanıcılar belirli saat ve dakika zaman çizelgeleri alacaklardır.

Erişilebilirlik Özelliği

iOS 16.4 beta 1, yanıp sönen ışıkları kısmak için Hareket menüsünde yeni bir Erişilebilirlik özelliği sunuyor. Tekrarlanan yanıp sönen veya yanıp sönen ışıklar içeren videolar otomatik olarak karartılacak ve yanıp sönen ışıklar oluştuğunda video zaman çizelgesi görüntülenecektir.

iOS 16.4 Uygulama güncellemeleri

Cüzdan Uygulaması: Apple, sipariş takibi için üç yeni Ana Ekran widget’ı ekledi.

Ana Sayfa Uygulaması: Matter Accessories için Yazılım Güncelleme desteği hem manuel hem de otomatik olarak mevcuttur. Yeni ev mimarisi yeniden tanıtıldı.

Bu güncelleme önümüzdeki aylarda iOS 16 ve iPadOS 16’yı alan tüm iPhone ve iPad sahiplerine sunulacak. Bakalım nihai sürüme kadar yeni özellikler sisteme eklenecek mi? Bekleyip göreceğiz.