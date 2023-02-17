Apple iOS 16.4’ün geliştiriciler için olan sürümünü kullanıma sundu. Yeni yazılımın en dikkat çeken detayı ise “Türkiye için 5G” konusu oldu. Çünkü aktarılan bilgiler, iOS 16.4 Beta güncellemesinin kullanıma sunulmasıyla birlikte Türkiye’deki iPhone’lara 5G desteğinin geleceğini gösteriyor.
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Türkiye için 5G Desteği Geliyor
MacRumors’un iOS 16.4’teki yeni her şeyi anlattığı haberine göre, iOS 16.4 ile birlikte Türkiye’de 5G desteği etkinleştirildi. Buna göre, Apple, iOS 16.4 ile Türkiye için iPhone’larda 5G bağlantı desteğini aktifleştirecek. 5G, Türkiye’de henüz yaygınlaşmış olmasa da İstanbul Havalimanı gibi 5G bağlantısının olduğu yerlerde kullanılabiliyor. Önümüzdeki dönemde 5G’nin tüm Türkiye’ye yayılması bekleniyor.
5G’li iPhone modelleri
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone SE (3. nesil)
Öte yandan, iOS 16.4 güncellemesi, yeni emoji karakterlerinden web push bildirimlerine kadar bir dizi yeni özellik de getiriyor.
iOS 16.4’ün çıkış tarihi
Apple’a göre iOS 16.4, iPadOS 16.4 ve macOS Ventura 13.3 ilkbaharda piyasaya sürülecek. Ancak merak konusu olan tarih tam olarak bilinmiyor.
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iOS 16.4 ile gelen diğer yenilikler;
- Yeni Unicode 15 adet emoji karakterleri
- Podcast güncellemesi
- Apple Müzik uygulama profili
- Kestirmeler için yeni seçenekler
- Mesajlarda Mastodon içerik önizlemeleri
- İpuçları uygulamasında kullanım kılavuzları
- Odak modunda always on display ayarı