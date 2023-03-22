Apple, bir önceki beta sürümünün yayınlanmasından sadece bir hafta sonra iOS 16.4 RC’yi (Sürüm Adayı) geliştiriciler için duyurdu. iOS 16.4 iPhone kullanıcıları için bir dizi yeni özellik ve değişiklik içeriyor. İşte detaylar.

iOS 16.4 RC kayıtlı geliştirici beta test kullanıcılarına sunulacak. Güncelleme yayınlandığında, Ayarlar uygulamasına gidip Genel’i ve ardından Yazılım Güncelleme’yi seçerek güncellemeyi yükleyebileceksiniz.

Yenilikler neler?

Apple’ın bugün paylaştığı notlara göre, yakın gelecekte kamuoyuna sunulacak olan iOS 16.4 güncellemesi hücresel aramalar için Voice Isolation(ses izolasyonu) yeniliği ile beraber geliyor.

Özellikle birlikte etraftaki ortam gürültüsü engellenecek, böylece sohbet edilen kişiyi daha iyi duyabileceğiniz daha net telefon görüşmeleri yapabilecek.

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Voice Isolation, iOS 15 veya macOS Monterey ya da sonraki sürümleri çalıştıran cihazlarda FaceTime, WhatsApp ve diğer uygulamaları kullanan VoIP aramaları için kullanılacak ve arka plan gürültüsünü azaltarak aramalar sırasında mikrofon kalitesini önemli ölçüde artıracak. Şimdiye kadar, Apple’ın çağrı kalitesini iyileştirmek için herhangi bir yol sunmamıştı.

Özellik kontrol merkezi etkinleştirilerek, Mikrofon Modu seçeneğine dokunarak ve Ses Yalıtımı seçeneği seçilerek etkinleştirilebilir, bu nedenle özellik sesli aramalar için benzer şekilde etkinleştirilebilir.

Diğer iOS 16.4 özellikleri arasında yeni emojiler, web uygulamaları için Push Bildirimleri, HomeKit için hata düzeltmeleri, Crash Detection optimizasyonları ve daha fazlası yer alıyor.

Tam sürüm notları

Hayvanlar, el hareketleri ve nesneler de dahil olmak üzere 21 yeni emoji artık emoji klavyesinde kullanılabilir

Ana Ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler

Hücresel aramalar için Ses İzolasyonu, sesinize öncelik verir ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engeller

Fotoğraflar’daki Yinelenenler albümü, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı’ndaki yinelenen fotoğraf ve videoları algılama desteğini genişletiyor

Hava Durumu uygulamasındaki haritalar için VoiceOver desteği

Işık parlamaları veya flaş efektleri algılandığında videoyu otomatik olarak karartmak için erişilebilirlik ayarı

Çocuklardan gelen Satın Almak İçin Sor isteklerinin ebeveynin cihazında görünmemesine neden olan bir sorunu giderir

Matter uyumlu termostatların Apple Home ile eşleştirildiğinde yanıt vermemesine neden olan sorunları giderir

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Crash Detection optimizasyonları