Apple, iOS 16‘yı duyurmaya hazırlanırken, mevcut iOS 15‘in şu anda tüm aktif iPhone’ların yaklaşık %85 kullanım oranına yükseldi.

Apple’ın iOS 15’i, önceki iOS 14 kadar hızlı bir başlangıç ​​yapmadı ve Ekim 2021’e kadar hala geride kalıyordu. Şimdi yeni rakamlar, ilk kez halka açıldıktan 256 gün sonra yaklaşık %85 ​​işaretine ulaştığını iddia ediyor.

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Analiz firması Mixpanel‘e göre, iOS 14, Nisan 2021’e kadar %90 benimsenmeyi aşmıştı, ancak 3 Haziran 2022 itibariyle iOS 15, %85,52 seviyesinde.

Ek olarak iOS 14’ün %11,69 seviyesinde iOS 15’in hemen ardından geliyor. Aktif iPhone’ların kalan %2.79‘u, iOS’un belirtilmemiş eski sürümleri yer alıyor.

Mixpanel, verilerini, iOS sürümünün bildirildiği web sitesi erişimi veya uygulama kullanımından üretilen üç trilyondan fazla kayıttan elde ettiğini bildirdi.

Karşılaştırma için StatCounter, Mayıs 2022 itibariyle en son Android 12’nin aktif Android telefonların %14,9’unda yüklü olduğunu söylüyor. Android 12, 4 Ekim 2021’de piyasaya sürüldü.