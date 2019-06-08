iOS 13 ile beraber çoklu kamera desteği geliyor

Apple, iOS 13 ile beraber cihazlara çoklu kamera desteğini getiriyor. Kullanıcılar bu özellikle, ön ve arka kamerayı aynı anda kullanabilecekler.

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Android’de bulunan özellik şimdi iOS cihazlarda

Apple, yıllardır Android cihazlarında var olan çoklu kamera desteğini iOS 13 işletim sistemi ile cihazlarına getiriyor. Daha önce Mac cihazlarda kullanılan özellik şimdi mobil cihazlara geliyor. iOS 13 ve iPadOS yüklü iPhone XS, XS Max, XR ,iPad Pro cihazlarda ön ve arka kamera birlikte kullanılabilecek. Öz çekim fotoğrafları veya videolarını arka kamerada yakaladığı kareler ile birleştirmek isteyen kullanıcılar, bu özellikle beraber çifte fotoğrafları/videoları eş zamanlı olarak yakalayabilecek.

iPhone ve iPad kullanıcıları bu özellikte birçok kombinasyona sahip olacak. iOS 13 ‘te kullanıcı aynı anda, arka kısımda bulunan telefoto kamera ve normal kamera özelliklerini kullanabilecek. Ayrıca uygulamaların arka ve ön kameranın eş zamanlı erişimine izin verebilecekler. Apple çoklu kamera özelliğini geliştiriciler için multi-cam API sürümlerini paylaşacak. Bu adımla iOS 13 erişime açılmadan önce geliştiriciler çoklu kamera desteğini, uygulama geliştirme sürecinde cihazlarında test edebilecek.