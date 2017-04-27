Internet of Things (IoT) teknolojisinin gelişmesi ile beraber artan veri miktarı ve verinin ortaya cihaz farklılığı veri merkezlerini dönüşmeye itiyor.

Internet of Things cihazlarının yaygınlaşması ile beraber hem iş hem de özel hayatın her yerinde iletişim içerisinde olan cihazlar yer almaya başladı. Bir süredir yaşamımızı oldukça kolaylaştıran bu kavram özellikle iş yaşamını ve teknolojik alt yapıyı tamamen değiştiriyor.

Son yılda gerçekleştirilen veri trafiği 5 kat artış gösterdi ve 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünya üzerindeki IP trafiği zetabaytın üzerine çıktı. Bu miktar 2018 yılında 1.6 zetabayta ulaşacak. Gerçekleştirilen trafiğin yarısından fazlası ise bilgisayar olmayan cihazlardan çıkıyor.

Radore Veri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol “İşletmelerin, bünümüz rekabet koşullarında ayakta kalabilmesi için gerekli güvenlik kameraları, üretim tesislerindeki ekipmanlar, sensörler ve diğer tüm cihazlardan gelecek veri yığınlarını depolayıp, anlık olarak işleyerek işe yarayacak anlamlı bir bilgiye dönüşmesi gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

Sürdürülebilirlik için güvenlik, kapasite planlama ve yeterli bant genişliği gibi üç ana konuya dikkat edilmesi gerekiyor. Akyol’a göre yüksek ilk yatırım maliyetleri ve genişleme ihtiyacı duyulan veri merkezi yerine bulun bilişimin yarattığı fırsatı değerlendirmek gerekiyor.