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İnternet hızı rekoru kırıldı: 44,2 Tbps
Avustralyalı bilim insanları, internet bağlantısı hızı için dünya rekoru kırıp saniyede tam 44.2 terabit hıza ulaştı. Uzmanlar, laboratuvar ortamında erişilen bu hızın tüm kullanıcılara ulaşabileceğini söylüyorlar.
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Avustralya merkezli Monash, Swinburne ve RMIT Üniversitesi araştırmacıları, Melbourne‘ün internet altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada veri transferi için yüzlerce kızılötesi lazer içeren “micro-comb” optik çipler kullanıldı.
Nature Communications bilim dergisinde yayımlanan bilgilere göre 75 km uzunluğundaki standart optik fiber kablo üzerinden, tek bir entegre çip ile tam 44.2 Tbps internet hızına ulaşıldı. Laboratuvar ortamında erişilen bu hız ile ortalama 5,3 GB boyuta sahip 1000 HD filmi 1 saniyede bilgisayarınıza indirebileceğimiz anlamına geliyor. Bu yüksek internet hızı şimdilik sadece laboratuvarda elde edilmiş olsa da bilim insanları, bu yüksek internet hızının herkese ulaştırılabileceğine inanıyorlar.
Monash Üniversitesi’nden Dr. Bill Corcoran, yapmış olduğu açıklamada: “Dünya genelinde bu teknolojiyi ticari aşamaya taşımak için bir tür bir yarış var. Çünkü, micro-comb teknolojisini mevcut fiber-optik altyapısıyla çok geniş bir alanda kullanmak mümkün” ifadelerine yer verdi.
Bu yüksek hızların veri merkezleri / internet sağlayıcılar dışında normal kullanıcı için de önemi oldukça büyük. Özellikle artan internet kullanımı nedeniyle mevcut altyapıyı daha verimli kullanmak, sorunsuz bir internet deneyimi için şart. Yaşadığımız bu dönem içinde koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan kişilerin oluşturduğu aşırı yoğunluk, özellikle Avrupa’da ciddi kapasitesi sorunları baş göstermişti.
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Volkswagen T-Roc Black Edition geliyor!
Volkswagen‘in “kompakt crossover” temsilcisi T-Roc, Black Edition isimli yeni bir donanım seviyesine kavuşuyor. Bu donanım paketi performans artışı değil, yalnızca dış tasarımda farklılık yaratıyor.
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Black Edition’un Volkswagen donanım sıralamasında nasıl bir seviyede olduğunu açıklamadan da geçmeyelim. Bilindiği üzere VW’in donanımları genel olarak en dolu pakete doğru Trendline, Comfortline ve Highline olarak sıralanıyor. Black Edition ise Highline’a yakın bir Comfortline kıvamında olacak diyebiliriz.
Adından da anlaşılacağı üzere siyah detayların hakim olacağı bu donanımda ön ızgara, yan ayna kapakları ve tavan rayları siyah renge bürünüyor. Jant seçeneği olarak 18 inç boyutunda “Ario Black” jantlar yer alıyor. Dış renklerde ise T-Roc’un satıştaki Tropik Turuncu, Turmerik Sarı‘nın da aralarında bulunduğu bütün renk seçenekleri tercih edilebiliyor. Ayrıca Black Edition’a özel olan C sütunu kaplaması da dikkat çeken detaylar arasında.
İç tasarımda ise piyano siyahı iç döşemeler, siyah tavan kaplaması ve vites topuzundaki siyah deri kaplama üzerinde yer alan gri dikişler ile dışarıdaki tema, içeride de devam ediyor. Tabi iç donanım sadece bunlarla sınırlı değil. Müşteriler istekleri doğrultusunda Beats Audio ses sistemi ve Vienna deri döşeme seçeneği gibi ek donanımları da sipariş edebiliyorlar.
Motor seçeneklerine bakacak olursak, diğer normal T-Roc modellerindeki aynı üniteleri, bu donanımla almak mümkün. Fakat T-Roc ülkemizde yalnızca Highline donanımı ve 150 beygirlik benzinli 1.5 TSI üniteyle satılıyor. Bu yüzden Black Edition’u Türkiye yollarında görme ihtimalimiz henüz belli değil.
NOT: Beyaz arka plana sahip görseller VW’in İngiltere sitesinden alınmıştır. Soldan direksiyonlu modeller de üretilecektir.
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Yeni nesil 2022 Honda Civic Type-R, kamuflajlı olarak yakalandı!
Honda Civic, 2020 yılı için makyaj operasyonu geçirmişti. Şimdilerde ise Japon üreticinin, yeni jenerasyon Civic Type-R üzerinde çalıştığına dair somut detaylar ortaya çıkmaya başladı.
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Şu anda 10. nesli ile satışta olan Honda Civic, 11. nesli için gün sayıyor. Almanya‘da ağır kamuflajlı olarak casus kameralara yakalanan prototip sadece genel bir kamuflaja değil, yeni tasarım ipuçlarını gizleyen sahte parçalara da sahip. Fakat bu kadar gizlemeye rağmen aracın çizgilerinde, güncel nesle oranla daha yuvarlak hatlar olduğu biraz olsun anlaşılıyor.
Güncel modeldeki en büyük eleştirilerden biri ise agresif görünümüyle ilgili. Bazı kesimler tarafından, çok abartılı detaylar olduğu ve sahte hava ızgaralarından ötürü aracın “çocuk yarışçı” imajı yarattığı söyleniyor.
Kamufle edilmiş 11. nesil Civic Type-R’da, aracın test aşamalarının erken safhasında olduğunu hissettiren geçici tek egzoz çıkışı göze çarpıyor. Japon hot-hatch üzerindeki başka bir büyük değişiklik ise far gruplarında olacak. Üretici bu tip değişikliklerle, aracın tasarımını daha “herkese hitap eden” bir hale getirmeye çalışacak gibi görünüyor.
İç kabinde ise yeni direksiyon simidi ve bilgi-eğlence sistemi olduğuna dair bir casus fotoğraf mevcut. Gösterge panelinin tamamen yenilenip, eskisine oranla daha fazla özelleştirme seçeneği sunması bekleniyor.
Güç aktarma organlarına gelirsek Honda, 2025 yılına kadar tüm araçlarında elektrikli seçenekler sunmayı planlıyor. Bu nedenle 2022 Civic Type-R’da, mevcut modeldeki turbolu 2.0 litrelik, 4 silindirli ünitenin kullanılmaya devam edilmesi bekleniyor. Fakat ek olarak arka tekerleklere güç veren iki elektrik motorunun desteğiyle, 400 beygir civarında bir güç ile karşılaşabiliriz. Ayrıca yeni Civic Type-R’da, Honda NSX‘teki tork vektörleme teknolojisinin de kullanılması bekleniyor.
Yeni nesil normal Civic‘in 2021 sonlarına doğru, ateşli Type-R modelinin ise 2022’nin ilk yarısında tanıtılması bekleniyor.
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Netflix, aktif olmayan abonelikleri kapatıyor
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren dijital yayın platformu Netflix, aktif olmayan kullanıcıların üyeliklerini iptal etmeye hazırlanıyor. Şirket tarafından alınan bu kararın altın önemli bir sebep yatıyor.
En popüler dizi ve film platformlarından biri olan Netflix, dünyanın dört bir yanında milyonlarca abonesi bulunuyor. Kullanıcılar belirli bir ücret karşılığında platformun tüm imkanlarından yararlanabiliyorlar. Ancak bazı kullanıcılar Netflix’e ödeme yaptıkları halde hiçbir içerik görüntülemediği ve platformu kullanmadığı tespit edildi.
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Şirket bu tarz kullanıcılara karşı bir uygulamayı devreye sokarak, birçok kişiyi şaşırtacak bir karara imza attı. Netflix, bir yıl veya daha uzun bir süre içinde hiçbir şey izlemeyen müşterilere aboneliklerini sürdürmek isteyip istemediklerini soracağını ve geri dönüş yapılmazsa o müşterilerinin üyeliklerini iptal edeceğini söyledi. Netflix, bu hamlesiyle hizmetten yararlanmayan kullanıcıların boşuna para ödememesini sağlayacak.
İlk olarak söz konusu kullanıcıların Netflix hesabı üzerindeki mail adreslerine bir bilgilendirme metni gönderileceği belirtiliyor. Eğer herhangi bir geri dönüş yapılmazsa, iptal işleminin başlayacağı ifade ediliyor. Aboneliği iptal edilecek olan kullanıcılar mail iletişiminin yanı sıra mobil uygulamaları üzerinden bildirim de alacaklar.
Netflix inovasyon direktörü Eddy Wu, “Netflix’te istediğimiz son şey insanların, kullanmadıkları bir şey için ödeme yapması. Bu yüzden Netflix’te bir yıl boyunca hiçbir şey izlemeyen herkese üyeliğini korumak isteyip, istemediklerini soruyoruz. İki yıldan fazla süredir izlemeyi bırakan herkes için de aynısını yapacağız “ dedi.
Dijital yayın platformu, bu uygulamayı bölge gözetmeksizin hizmet verdiği her bölge için uygulayacak. Söz konusu abonelik iptali için hemen endişeye kapılmamak gerekiyor, çünkü 10 ay içinde Netflix’e yeniden üye olunması halinde hesabınızda bulunan ayarlar silinmeyecek.