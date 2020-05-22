İnternet hızı rekoru kırıldı: 44,2 Tbps

Avustralyalı bilim insanları, internet bağlantısı hızı için dünya rekoru kırıp saniyede tam 44.2 terabit hıza ulaştı. Uzmanlar, laboratuvar ortamında erişilen bu hızın tüm kullanıcılara ulaşabileceğini söylüyorlar.

İlginizi çekebilir: Netflix, Avrupa genelinde yayın kalitesini tekrar arttırıyor!

Avustralya merkezli Monash, Swinburne ve RMIT Üniversitesi araştırmacıları, Melbourne‘ün internet altyapısını kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada veri transferi için yüzlerce kızılötesi lazer içeren “micro-comb” optik çipler kullanıldı.

Nature Communications bilim dergisinde yayımlanan bilgilere göre 75 km uzunluğundaki standart optik fiber kablo üzerinden, tek bir entegre çip ile tam 44.2 Tbps internet hızına ulaşıldı. Laboratuvar ortamında erişilen bu hız ile ortalama 5,3 GB boyuta sahip 1000 HD filmi 1 saniyede bilgisayarınıza indirebileceğimiz anlamına geliyor. Bu yüksek internet hızı şimdilik sadece laboratuvarda elde edilmiş olsa da bilim insanları, bu yüksek internet hızının herkese ulaştırılabileceğine inanıyorlar.

Monash Üniversitesi’nden Dr. Bill Corcoran, yapmış olduğu açıklamada: “Dünya genelinde bu teknolojiyi ticari aşamaya taşımak için bir tür bir yarış var. Çünkü, micro-comb teknolojisini mevcut fiber-optik altyapısıyla çok geniş bir alanda kullanmak mümkün” ifadelerine yer verdi.

Bu yüksek hızların veri merkezleri / internet sağlayıcılar dışında normal kullanıcı için de önemi oldukça büyük. Özellikle artan internet kullanımı nedeniyle mevcut altyapıyı daha verimli kullanmak, sorunsuz bir internet deneyimi için şart. Yaşadığımız bu dönem içinde koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan kişilerin oluşturduğu aşırı yoğunluk, özellikle Avrupa’da ciddi kapasitesi sorunları baş göstermişti.