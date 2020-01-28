İnceleme
İnternet çözüm ekibi: TP-Link Deco E3 paketi neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 inceleme videomuzda, şirketin internet sorunları için oluşturduğu ve iki üründen oluşan paketini inceliyoruz. Bakalım bu iki ürün bizlere neler sunuyor?
TP-Link Deco E3 inceleme
Sözünü ettiğimiz Mesh destekli internet paketinde Deco E4R isimli router ve Deco M3W Wi-Fi menzil arttırıcı ürünleri bulunuyor.
Bu paket, iki veya üç katlı evde yaşayanlarla birlikte L şeklinde veya çiftlik şeklindeki ev sahiplerinde yaşanan kablosuz internet problemine çözüm olmayı vadediyor. Ürünün kurulumu her zaman olduğu gibi TP-Link Deco mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İlk olarak Deco E4R router’ı fişe takıyoruz ve ardından Ethernet kablosu ile modem ile bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Ürünün üzerinde bir LED aydınlatma var, bu LED aydınlatma mavi renkli yanıyor. TP-Link Deco mobil uygulaması üzerinden Deco E3 seçeneğini seçerek kurulumu tamamlıyoruz ve Router’ımız çalışır duruma geliyor. Ardından yine uygulama üzerinden Mesh ağına yeni ürün dahil et seçeneğinden, Deco E4R isimli menzil arttırıcıyı seçerek kurulumu tamamlıyoruz. Böylece evimize bir “Mesh ağı” kurduğumuzdan, siz alt katta olduğunuzda router’a bağlanacaksınız, üst kata çıktığınızda ise sinyal M3W modelinden geldiği için menzil arttırıcıya bağlanacaksınız. Tüm bunlar olurken farklı bir ağa geçmenize gerek yok, her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.
Teknik özellikler tarafında 100 cihaza kadar aynı anda farklı cihazlar bu Deco birimlerine bağlanabiliyor. 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere çift bant desteği sunulurken, 5 GHz‘de 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 MBps kablosuz hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Eğer çok büyük bir evde yaşıyorsanız, ihtiyaç halinde destekli Deco modelleri satın alarak ağa dahil edebiliyorsunuz.
Son olarak kurulumda kullandığımız TP-Link Deco uygulaması, bazı özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Uygulama üzerinden misafir ağı oluşturma, ebeveyn kontrolü ve mevcut ağ durumunu görüntüleme gibi işlevlere ulaşabiliyoruz.
Akıllı Telefon
Samsung Galaxy A51 incelemesi | S20 tasarımlı yeni nesil A
Samsung Galaxy A51 incelemesi ile karşınızdayız. Tasarımsal olarak yeni Galaxy S20 ailesine benzeyen A51’in detayları bu videomuzda.
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Samsung’un 2020 yılı tasarım dilini kullandığı ilk telefonlardan Galaxy A51, dört kameralı yapısıyla geliyor. 48 MP ana kameranın yanı sıra 12 MP ultra geniş, 5 MP telefoto ve makro ile 5 MP derinlik algılayıcı kamerası mevcut.
Gücünü selefi Galaxy A50‘nin Exynos 9610 işlemcisine dokunuşlar yapılmış Exynos 9611 yonga setinden alan cihaza Mali-G72 MP3 ile beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.
Çift sim kart desteği ve ayrı MicroSD yuvası sunan telefon performans noktasında sorun yaratmazken 6,5 inç Super AMOLED ekranında da görsel olarak sorunsuz diyebilecek bir cihaz.
4.000 mAh bataryasında günü rahatlıkla çıkarabilecek bir performans sunan cihaz oyun konusunda da her oyunu rahatlıkla oynatabilir.
Bu videomuzda Samsung Galaxy A51’in tüm detaylarını görebilirsiniz. İyi seyirler…
İnceleme
İstanbul’un fethini anlatan belgeseli izledik! | Rise of Empires: Ottoman
Rise of Empires: Ottoman belgeselini izledik. Netflix yapımı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini konu alan Osmanlı belgeselinin ilk bölümünü yorumluyoruz.
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Hakan: Muhafız ve Atiye’nin ardından Netflix’in üçüncü yerli yapımı Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak’ta yayınlanıyor. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizinin değerlendirmesi ile karşınızdayız.
Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan’ın da görüşlerine yer verilen belgesel dizi İngilizce olarak hazırlandı. Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’ın yapımcılığını yaptığı serinin detayları videomuzda.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
Her oyuncunun isteyeceği BMW tasarımı bilgisayar! | ROG Strix Scar III
ROG Strix Scar III G731GW-EV002T incelemesi ile karşınızdayız. BMW Designworks Group ile ortaklaşa çalışma ile tasarlanan cihazın detayları bu videomuzda.
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Strix Scar III sunduğu özellikler ile tam bir oyuncu bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Metalik tasarımı ve karbon görünümlü iç yüzü ile bir BMW aracını hatırlatan Scar III’te üç farklı noktada yer alan RGB aydınlatmalar da tam bir havalı bir bilgisayar görünümü sunuyor.
17,3 inç FHD 144 Hz 4ms LED ekrana sahip olan cihaz’ın 15 inç versiyonunda 240 Hz panel de yer alıyor. Gücünü Intel Core i7 9750H’den alan ve Nvidia GeForce RTX 2070 ile desteklenen ürün ile herhangi bir oyunu sorunsuz oynayabilirsiniz.
Üzerinde yer alan Keystone ile tamamen özelleştirilebilir ve kişisel bilgisayar haline gelebilen ROG Strix Scar III, bu anahtar vasıtası ile gizli bir sürücü aktif edebilme, ROG ve oyun profillerinizi otomatik olarak yükleme gibi avantajlar sunuyor. İlerleyen dönemlerde ise Windows Hello desteği kazanacak.
Genel olarak baktığımızda tam bir oyun canavarı olup görünüşüyle fark yaratan Scar III, Keystone ile özel bilgilerinizi de daima size özel kalmasını sağlayacak.
İyi seyirler…