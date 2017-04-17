Internet Archive, 1980 Yılındaki Mac Programlarını Kullanıma Açtı

Internet Archive, internet kullanıcıları için vazgeçilemeyecek kadar büyük öneme sahip bir platform ve şimdi de büyük bir sürprizle tekrar karşımızda.

Internet Archive sadece siteleri ve dosyaları yedeklemiyor aynı zamanda ilk çıkan oyun konsollarının oyunları ya da arcade oyunları gibi tarihi yazılımı da saklıyor. Platform 1980’li yıllarda büyümüş kişilere büyük bir sürpriz yaptı ve bütün Macintosh yazılımlarını kullanıma açtı. Bu tarihi yazılımları tarayıcınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Bu sabah platform yeni bir yazılım kütüphanesi yayınladı. Bu kütüphanede 1984 yılından 1989 yılına kadar olan bütün Macintosh programlarının emüle edilmiş halleri bulunuyor. Bu bilgisayarları evinde, iş yerinde ya da okulunda kullanmış olanlar için mükemmel bir nostalji.

Kütüphanede anıları canlandıracak inanılmaz yazılımlar yer alıyor. Bunların arasında Dark Castle, Space Invaders, Lode Runner ve Microsoft Flight Simulator gibi oyunların arasında MacWrite ve MacPaint gibi programlar da yer alıyor.