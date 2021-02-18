Intel yeni CEO’su eski parlak dönemleri geri getirmek istiyor

Başta Apple işbirliğinin 14 yıl sonra kaybedilmesi gibi başarısızlıklardan sonra Bob Swan Intel’deki görevini bırakmıştı. Yeni CEO Pat Gelsinger, herkese açık bir bildiri yayınlayarak göreve geldi. Bildiride çalışanlarına şirketin oynamış olduğu liderlik rolüyle alakalı konuşan Gelsinger; o zamanın başarılarını geri getirmeyi amaçladığından bahsetti.

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Gelsinger daha öncesinde kalite kontrol mühendisi olarak çalıştığı Intel firmasının ilk CTO’su olmuştu. Sonrasında ise 2009 yılında firma ile yollarını ayırmıştı. O günden beri geri dönüş sinyallerini duyduğumuz Gelsinger; artık firmanın yeni sanallaştırma yazılımı ve VMware CEO’su olarak görevi alacak. Görevi başlarken yayınladığı bildiride önemli değişikliklerle birlikte dünyanın önde gelen yarı iletken firması olabileceklerine olan güveninden bahseden Gelsinger, aynı zamanda üretkenlik ve teknolojik liderliğin yeni çağı için bir yol çizebileceklerini de belirtiyor.

Bir işlemci firması olarak ön saflarda yer almak için daha faal olmaları gerektiğini söyleyen Gelsinger; kaliteden ödün vermeden yüksek hedefler koymaları gerektiğinin altını çiziyor. Bildiride şirketin üçüncü CEO’su Andy Grove’un da adı geçiyor. Metinde bu dönemdeki gibi bir disipline sahip olunmasının yanında; direkt, şeffaf ve bilgi odaklı kararların alınmasının önem taşıdığı belirtiliyor.

Son olarak yeni CEO, firmayla ilgili dört önceliğine de yer veriyor. “Dört anahtar süper güç” olarak nitelendirdiği maddeler ise bulut, 5G hareketliliği, yapay zeka ve bilgi teknolojisi olarak karşımıza çıkarken, bu sektörlerdeki yenilikler için gerekli olan şeylere sadece Intel firmasının sahip olduğu söyleniyor.

Özellikle ülkemizde fiyat-performans açısından Intel işlemcileri hala oldukça önemli bir yere sahip. Yine de AMD 7nm mimariyle bir adım öne geçmişken ve Intel firmasının da son üretimleri potansiyel olarak hayal kırıklığına neden olmuşken, yeni CEO’nun zorlu bir görevi olduğunu söyleyebiliriz.