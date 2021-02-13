Yeni nesil Intel Core i9-11900K Rocket Lake işlemcisi için bazı performans testleri ortaya çıktı. Z590 anakart ve RX 6900 XT ekran kartına sahip bir sistemde test olan işlemci; aynı zamanda Ryzen 7 5700G ve Ryzen 7 5800X işlemcileriyle de kıyasa girdi. Karşılaştırmayı ise Çinli bir medya platformu BiliBili ve Youtube üzerinden yaptı.

Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye gidebilirsiniz.

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Öncelikle i9-11900K ve Ryzen 7 5700G işlemcilerinin hala geliştirilme aşamasında olduklarını hatırlatalım. Dolayısıyla çıkış tarihleri de henüz belli olmayan çiplerin bu test sonuçlarına dikkatli yaklaşmak gerek.

Bununla beraber son gelen bilgiler i9-11900K işlemcisinin 8-çekirdek ve 16-işlem parçacığına sahip olacağını bizlere söylüyor. Intel işlemcinin artırılan saat hızı ise 5.2GHz olarak görülebiliyor. Aynı zamanda Thermal Velocity Boost desteği ile işlemci bu sayıda 100MHz artırıma gidebiliyor. Böylelikle teorideki 5.3GHz tek çekirdek artırılan hızı, işlemciyi yine teoride Geekbench testinin en hızlısı yapıyor.

Takribi bahsedilen bu saat hızları Twitter kullanıcısı HXL tarafından sızdırılan birkaç testle de tasdik ediliyor. Öyle ki testlerde i9-11900K işlemcisinin rakip AMD işlemcilerini tek ve çoklu çekirdek uygulama performansında geçtiği görülebiliyor.

Intel Core i9-11900K oyun kısmında ise ufak da olsa geride kalıyor gibi

Diğer taraftan oyun performansında biraz daha farklı bir manzara bizi bekliyor. Birkaç oyunda yapılan testlere göre; rekor kıran hızına rağmen i9-11900K, Ryzen 7 5800X işlemcisinden az farkla geride kalıyor gibi. Başka bir Twitter kullanıcısı Harukaze’nin oluşturduğu grafiklerde de bu durum görülebiliyor.

Diğer bilgilerde olduğu gibi bu sonuçlara da dikkatli yaklaşmak gerektiğini tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Ayrıca i9-11900K işlemcisi zaten bir oyun bilgisayarı işlemcisi olarak normalden çok daha güçlü halde. Oyun bilgisayarları için özellik ve fiyat olarak çok daha uygun Intel ve AMD çipleri mevcut. Ancak yine de Mart ayında geleceği konuşulan yeni nesil Intel işlemcilerine yönelik bu bilgilerin yeni ve ilginç bir bakış açısı sundukları da aşikar.