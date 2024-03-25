Çin hükümetinin son hamlesi, teknoloji endüstrisinde yeni bir dalgayı başlattı ve ABD-Çin arasındaki gerilimi daha da artırdı. Financial Times’ın bildirdiğine göre, Çin, devlet bilgisayarlarında Intel ve AMD CPU’larının kullanımını gizlilik endişeleriyle gerekçelendirerek yasakladı. Bu adım, özellikle ABD çip üreticileri olan NVIDIA ve AMD için büyük bir sarsıntı yarattı ve teknoloji pazarlarında önemli bir dalgalanmaya yol açtı.

Çin’in bu kararı, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın “güvenli ve güvenilir” CPU’lar listesini yayınlamasının ardından geldi. Bu liste, Huawei ve Phytium gibi Çinli üreticilerin öne çıktığı birçok isimsiz üreticiyi kapsıyor. Intel ve AMD’nin hızla yasaklanması, endüstride büyük bir değişimin işareti olarak kabul ediliyor.

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Özellikle, son zamanlarda yaşanan yapay zeka hızlandırıcı fiyaskosunun ardından, Çinli şirketler kendi iç çözümlerine daha fazla yönelmeye başladılar. Bu da, yerel CPU üreticilerinin daha fazla talep görebileceği anlamına geliyor. Ancak, Intel ve AMD gibi küresel devler için bu durum endişe verici. Çünkü Çin’de yapılan bu yasak, büyük mali kayıplara neden olabilir ve tüketici pazarlarının istikrarını bozabilir.

Bu gelişme, ABD ve Çin arasındaki rekabeti daha da kızıştırabilir. Her iki ülke de teknoloji alanındaki üstünlüklerini korumak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Biden yönetimi, CHIPS Yasası gibi yasalarla yerli yarı iletken üretimini teşvik ederken, Çin kendi yerli teknoloji gelişimini hızlandırmaya çalışıyor.

Ancak, bu belirsizlikler piyasalarda olumsuz etkiler yaratabilir. Durumun nasıl gelişeceğini görmek heyecan verici olacak. Şimdilik, endüstrideki oyuncular ABD ve Çin arasındaki kutuplaşma etrafında pozisyonlarını belirlemeye çalışıyorlar.