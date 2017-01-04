Intel NUC mini-PC Modellerini Yeni Donanımlarla Güncelledi

Mini masaüstü bilgisayar modellerinde Intel çıkardığı NUC modelleriyle standartı tek başına belirlemeye devam edecek gibi gözüküyor.

Intel’in NUC modellerinin bu kadar tercih edilir olmasının bir sebebi var. İlk olarak boyutlarından beklenmeyen bir performans sunuyorlar ikinci olarak inanılmaz derecede küçükler üçüncü olarak da iyi bir fiyat etiketine sahipler.

Yeni NUC modelleri ise yedinci nesil masaüstü işlemci, Thunderbolt 3 portu ve yeni bir tasarıma sahip. Core i3 masaüstü işlemcili iki yeni model, iki Core i5 işlemcili model ve bir Core i7 işlemcili model olmak üzere karşımızda tam 5 adet NUC modeli bulunuyor. Büyük verisyonuda 2.5 SATA depolama cihazı yer alırken daha küçük olanlarda ise PCI Express SSD yer alıyor. Modeller biraz kafa karıştırıcı olabilir ancak hepsinin dış görünüşü aynı.

NUC’un en büyük özelliği kompakt ve bir çok bağlantı özelliği sunması. Her modelde dört adet USB 3.0 port, Ethernet portu, HDMI ve ses portu, microSD kart okuyucu, USB-C soketli Thunderbolt 3.0 bağlantısı bulunuyor. Modeller fena değil ancak tek kötü yanı şimdilik Intel’in herhangi bir fiyat açıklamamış olması.