Intel’in Geliştirdiği Bazı GPU Modelleri Artık Vulcan Destekliyor

Intel, Iris 500 ve Iris 600 modeli grafik işlemcileri için yeni bir Windows güncellemesi yayınladı ve bu güncelleme ile Vulkan desteği geldi.

Intel’in Skylake ya da Kaby Lake işlemcisine sahip olan Windows 10 kullanıcıları yayınlanan güncelleme ile Vulkan APIsine kavuştu. Şimdilik çoğu Vulkan destekli uygulamaların bir çoğu ya çok üst düzey ya da henüz deneysel aşamada olan oyunlar. Bu yüzden hemen herşeyin değişeceğini zannetmeyin ancak Vulkan’a sahip olduğunuz bir masaüstü bilgisayarınız olmadığı anlamına da gelmiyor.

İşin bir de geliştirici tarafı bulunuyor. Artık geliştiricilerin Vulkan destekli oyunlar yapması için geniş bir pazar bulunuyor. Ne kadar popüler olurlarsa ya da ne kadar gerekli olurlarsa olsunlar sonuçta bir çok modern oyun deneyimini sunuyor. Her bilgisayarın bir işlemciye ve özellikle Intel bir işlemciye sahip olduğunu düşünürsek OpenGL ya da DirectX olmadan bir çok performans isteyen oyun olabilir. Grafik programlama da Vulkan’ın standart haline gelmesi Nvidia ve AMD’yi de sevindiriyor. Çünkü böylelikle Vulkan grafik tasarımın her seviyesinde kullanılacak.